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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1418141914201421

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах.
В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.


Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.
Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:44

  freeze написав:
juristkostya написав:Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах.
В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.


Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.
Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.

Всё же ни на пасху, ни на Первомай больших толп у нас в основном не было. В отличие от американских протестов.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 01:00

  Кучинелли написав:
  ЛАД написав:https://m.habr.com/ru/post/507222/ - обсуждается навязшая в зубах проблема масок и доказывается их бесполезность.

очевидная заказуха.
.....

Не уверен. В достаточно благополучно прошедшей эпидемию Германии обязательное ношение масок в общественных местах ввели уже в период ослабления карантина.

P.s. "Зважену вiдповiдь" Trust'а Вы не видели, её быстро удалили.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 20 чер, 2020 01:04, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 01:02

  juristkostya написав:......
Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах.
В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.

Почему Сиэттл, а не Миннеаполис?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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