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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1418141914201421

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах.
В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.


Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.
Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:44

  freeze написав:
juristkostya написав:Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах.
В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.


Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.
Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.

Всё же ни на пасху, ни на Первомай больших толп у нас в основном не было. В отличие от американских протестов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 01:00

  Кучинелли написав:
  ЛАД написав:https://m.habr.com/ru/post/507222/ - обсуждается навязшая в зубах проблема масок и доказывается их бесполезность.

очевидная заказуха.
.....

Не уверен. В достаточно благополучно прошедшей эпидемию Германии обязательное ношение масок в общественных местах ввели уже в период ослабления карантина.

P.s. "Зважену вiдповiдь" Trust'а Вы не видели, её быстро удалили.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 20 чер, 2020 01:04, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 01:02

  juristkostya написав:......
Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах.
В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.

Почему Сиэттл, а не Миннеаполис?
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Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 08:34

  adeges написав:
  moldashavanin написав:Ага .достаточно носить маску а смысл карантина с запретом парков и рынков ?
это вы умны задним числом ?


я говорю о сейчас. у нас никто нормально карантин не соблюдал, иначе бы за 2 месяца с 500 случаев мы бы ушли на 50.

сейчас без масок и дистанции мы за неделю уйдем на 2000, а через 2 - на 5000


Бред . Вирус никуда не ушел и уходить не собирается .
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 08:34

  freeze написав:
juristkostya написав:Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах.
В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.


Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.
Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
семейная компания на шашлыках против многотысячных митингов за сиетлскую народную республику.....
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 08:43

  stargazer написав:
Львівські лікарні вже поділилися між собою по важкості, хто бере важких, хто легких. Тим не менше ситуація погіршуєтсья і це сумно.
До хворих лікарів з лікарень приєдналися бл 30 медиків з поліклініки найбільшого спального району Львова.

https://portal.lviv.ua/news/2020/06/19/ ... 478z3-f7v8

По тестах: збільшення випадків за рахунок нових, а не залишків в черзі як було до цього часу
https://portal.lviv.ua/news/2020/06/19/ ... yj-pidkhid

Це все на фоні масової байдужості, захланності власників злачних місць, фітнес центрів які самовідкрилися і прочая. В транспорті візуально можна побачити кілька осіб без масок взагалі. Певну кількість під носом чи на бороді.
На вулиці, де менша загроза порівняно з закритими приміщеннями - масово по двоє троє інтенсивно спілкуються майже ніс в ніс , часто посеред тротуарів. Молодь школярі більшими компаніями.


Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 08:51

  juristkostya написав:
  freeze написав:
juristkostya написав:Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах.
В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.


Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.
Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
семейная компания на шашлыках против многотысячных митингов за сиетлскую народную республику.....


Не знаю как в Сиэтле, но в целом по США вчера больше, чем + 30 000 зараженных за сутки, впервые с 1 мая.
Кстати и по миру вчера тоже удивительный рывок, + 180 000 за сутки. По сравнению с тем же 1 мая скорость распространения увеличилась в 2 раза примерно.
Бразилия установила вчера также невероятный, как казалось ранее рекорд, + 55 000 за сутки, такого не было ни в одной стране мира, в том же Китае такую цифру, как в Бразилии за сутки, получали почти за месяц зимой.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 09:01

  moldashavanin написав:
  stargazer написав:
Львівські лікарні вже поділилися між собою по важкості, хто бере важких, хто легких. Тим не менше ситуація погіршуєтсья і це сумно.
До хворих лікарів з лікарень приєдналися бл 30 медиків з поліклініки найбільшого спального району Львова.

https://portal.lviv.ua/news/2020/06/19/ ... 478z3-f7v8

По тестах: збільшення випадків за рахунок нових, а не залишків в черзі як було до цього часу
https://portal.lviv.ua/news/2020/06/19/ ... yj-pidkhid

Це все на фоні масової байдужості, захланності власників злачних місць, фітнес центрів які самовідкрилися і прочая. В транспорті візуально можна побачити кілька осіб без масок взагалі. Певну кількість під носом чи на бороді.
На вулиці, де менша загроза порівняно з закритими приміщеннями - масово по двоє троє інтенсивно спілкуються майже ніс в ніс , часто посеред тротуарів. Молодь школярі більшими компаніями.


Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .


Так сделали шведы. Количество умерших от коронавируса там в пересчёте на миллион населения примерно в 22 раза выше, чем у нас.

Не, можно конечно сказать что шведам до нас до далеко, мы так долго не живём как шведы, мы делаем БЦЖ и вообще у нас мощный славянский иммунитет, но то, как говорится, наши догадки :mrgreen:
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