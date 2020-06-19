stargazer написав: Львівські лікарні вже поділилися між собою по важкості, хто бере важких, хто легких. Тим не менше ситуація погіршуєтсья і це сумно. До хворих лікарів з лікарень приєдналися бл 30 медиків з поліклініки найбільшого спального району Львова.
Це все на фоні масової байдужості, захланності власників злачних місць, фітнес центрів які самовідкрилися і прочая. В транспорті візуально можна побачити кілька осіб без масок взагалі. Певну кількість під носом чи на бороді. На вулиці, де менша загроза порівняно з закритими приміщеннями - масово по двоє троє інтенсивно спілкуються майже ніс в ніс , часто посеред тротуарів. Молодь школярі більшими компаніями.
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .
juristkostya написав:Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах. В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.
Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем. Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
семейная компания на шашлыках против многотысячных митингов за сиетлскую народную республику.....
Не знаю как в Сиэтле, но в целом по США вчера больше, чем + 30 000 зараженных за сутки, впервые с 1 мая. Кстати и по миру вчера тоже удивительный рывок, + 180 000 за сутки. По сравнению с тем же 1 мая скорость распространения увеличилась в 2 раза примерно. Бразилия установила вчера также невероятный, как казалось ранее рекорд, + 55 000 за сутки, такого не было ни в одной стране мира, в том же Китае такую цифру, как в Бразилии за сутки, получали почти за месяц зимой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
stargazer написав: Львівські лікарні вже поділилися між собою по важкості, хто бере важких, хто легких. Тим не менше ситуація погіршуєтсья і це сумно. До хворих лікарів з лікарень приєдналися бл 30 медиків з поліклініки найбільшого спального району Львова.
Це все на фоні масової байдужості, захланності власників злачних місць, фітнес центрів які самовідкрилися і прочая. В транспорті візуально можна побачити кілька осіб без масок взагалі. Певну кількість під носом чи на бороді. На вулиці, де менша загроза порівняно з закритими приміщеннями - масово по двоє троє інтенсивно спілкуються майже ніс в ніс , часто посеред тротуарів. Молодь школярі більшими компаніями.
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .
Так сделали шведы. Количество умерших от коронавируса там в пересчёте на миллион населения примерно в 22 раза выше, чем у нас.
Не, можно конечно сказать что шведам до нас до далеко, мы так долго не живём как шведы, мы делаем БЦЖ и вообще у нас мощный славянский иммунитет, но то, как говорится, наши догадки
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.