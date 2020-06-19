Итальянские ученые выявили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в образцах сточных вод Милана и Турина еще за декабрь 2019 года. Это говорит о том, что вирус распространялся по стране уже в это время.



Об этом свидетельствует исследование, обнародованное Итальянским государственным институтом здоровья.



"Во время исследования изучили 40 образцов сточных вод, собранных с октября 2019 года до февраля 2020 года, и 24 контрольных образца за сентябрь 2018 — июнь 2019 года, что позволило безопасно исключить присутствие вируса. Результаты подтвердили, что в двух разных лабораториях двумя различными методами было показано присутствие РНК SARS-CoV-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года", — сообщила одна из исследовательниц из Департамента здоровья и качества воды Джузеппина Ла Роса.



Образцы с октября и ноября 2019 года были отрицательными, что свидетельствует о том, что вируса, вероятно, в Италии еще не было.



Итальянское исследование подтверждает результаты других - в частности тех, что обнаружили коронавирус в крови французских пациентов в декабре 2019 года и в сточных водах Барселоны в середине января 2020 года.



Как известно, первым известным случаем, кроме пары китайских туристов в Риме, был пациент в городе Кодоньо в регионе Ломбардия еще в середине февраля. 21 февраля правительство определило Кодоньо так называемой красной зоной и распорядилось закрыть ее, а затем еще десять городов в Ломбардии и Венето. К 9 марта карантин ввели по всей стране.



В феврале медицинские эксперты в Милане заявляли, что считают, что вирус "циркулировал незамеченным в течение нескольких недель" в Италии.



В Испании также обнаружили генетические следы в пробах сточных вод, собранных в середине января в Барселоне, примерно за 40 дней до первого подтвержденного случая инфицирования.



Отметим, что первый случай коронавируса у человека был обнаружен в китайском Ухане в самом конце 2019 года.



Напомним, жесткие ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса действуют в Италии с 9 марта. Длительное время Италия была лидером по заболеваемости и смертности от коронавируса, пока этот "титул" не забрали США. За все время пандемии в стране официально зарегистрировали 233,8 тысяч зараженных, из которых 3,6 тысяч человек скончались. Однако со временем заболеваемость резко упала - за последние сутки найден всего 71 новый зараженный.