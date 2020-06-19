stargazer написав: Львівські лікарні вже поділилися між собою по важкості, хто бере важких, хто легких. Тим не менше ситуація погіршуєтсья і це сумно. До хворих лікарів з лікарень приєдналися бл 30 медиків з поліклініки найбільшого спального району Львова.
Це все на фоні масової байдужості, захланності власників злачних місць, фітнес центрів які самовідкрилися і прочая. В транспорті візуально можна побачити кілька осіб без масок взагалі. Певну кількість під носом чи на бороді. На вулиці, де менша загроза порівняно з закритими приміщеннями - масово по двоє троє інтенсивно спілкуються майже ніс в ніс , часто посеред тротуарів. Молодь школярі більшими компаніями.
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .
juristkostya написав:Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах. В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.
Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем. Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
семейная компания на шашлыках против многотысячных митингов за сиетлскую народную республику.....
Не знаю как в Сиэтле, но в целом по США вчера больше, чем + 30 000 зараженных за сутки, впервые с 1 мая. Кстати и по миру вчера тоже удивительный рывок, + 180 000 за сутки. По сравнению с тем же 1 мая скорость распространения увеличилась в 2 раза примерно. Бразилия установила вчера также невероятный, как казалось ранее рекорд, + 55 000 за сутки, такого не было ни в одной стране мира, в том же Китае такую цифру, как в Бразилии за сутки, получали почти за месяц зимой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
stargazer написав: Львівські лікарні вже поділилися між собою по важкості, хто бере важких, хто легких. Тим не менше ситуація погіршуєтсья і це сумно. До хворих лікарів з лікарень приєдналися бл 30 медиків з поліклініки найбільшого спального району Львова.
Це все на фоні масової байдужості, захланності власників злачних місць, фітнес центрів які самовідкрилися і прочая. В транспорті візуально можна побачити кілька осіб без масок взагалі. Певну кількість під носом чи на бороді. На вулиці, де менша загроза порівняно з закритими приміщеннями - масово по двоє троє інтенсивно спілкуються майже ніс в ніс , часто посеред тротуарів. Молодь школярі більшими компаніями.
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .
Так сделали шведы. Количество умерших от коронавируса там в пересчёте на миллион населения примерно в 22 раза выше, чем у нас.
Не, можно конечно сказать что шведам до нас до далеко, мы так долго не живём как шведы, мы делаем БЦЖ и вообще у нас мощный славянский иммунитет, но то, как говорится, наши догадки
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Коронавирус распространялся в Италии еще до того, как он был обнаружен в Китае
Итальянские ученые выявили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в образцах сточных вод Милана и Турина еще за декабрь 2019 года. Это говорит о том, что вирус распространялся по стране уже в это время.
Об этом свидетельствует исследование, обнародованное Итальянским государственным институтом здоровья.
"Во время исследования изучили 40 образцов сточных вод, собранных с октября 2019 года до февраля 2020 года, и 24 контрольных образца за сентябрь 2018 — июнь 2019 года, что позволило безопасно исключить присутствие вируса. Результаты подтвердили, что в двух разных лабораториях двумя различными методами было показано присутствие РНК SARS-CoV-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года", — сообщила одна из исследовательниц из Департамента здоровья и качества воды Джузеппина Ла Роса.
Образцы с октября и ноября 2019 года были отрицательными, что свидетельствует о том, что вируса, вероятно, в Италии еще не было.
Итальянское исследование подтверждает результаты других - в частности тех, что обнаружили коронавирус в крови французских пациентов в декабре 2019 года и в сточных водах Барселоны в середине января 2020 года.
Как известно, первым известным случаем, кроме пары китайских туристов в Риме, был пациент в городе Кодоньо в регионе Ломбардия еще в середине февраля. 21 февраля правительство определило Кодоньо так называемой красной зоной и распорядилось закрыть ее, а затем еще десять городов в Ломбардии и Венето. К 9 марта карантин ввели по всей стране.
В феврале медицинские эксперты в Милане заявляли, что считают, что вирус "циркулировал незамеченным в течение нескольких недель" в Италии.
В Испании также обнаружили генетические следы в пробах сточных вод, собранных в середине января в Барселоне, примерно за 40 дней до первого подтвержденного случая инфицирования.
Отметим, что первый случай коронавируса у человека был обнаружен в китайском Ухане в самом конце 2019 года.
Напомним, жесткие ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса действуют в Италии с 9 марта. Длительное время Италия была лидером по заболеваемости и смертности от коронавируса, пока этот "титул" не забрали США. За все время пандемии в стране официально зарегистрировали 233,8 тысяч зараженных, из которых 3,6 тысяч человек скончались. Однако со временем заболеваемость резко упала - за последние сутки найден всего 71 новый зараженный.