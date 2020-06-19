Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1419142014211422 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 50 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 237 Додано: Суб 20 чер, 2020 09:33 Вкладчик1234 написав: Не удивлюсь, если и динозавры болели коронавируом. Просто миллениалы его только сейчас "открыли" Не удивлюсь, если и динозавры болели коронавируом. Просто миллениалы его только сейчас "открыли"



Разные источники утверждают, что скорее всё началось в ноябре.

Причём в утверждении виноват ли Рафик (Китай) всё больше вопросов. По крайней мере доказать это с учётом приведенных сроков и фактов, уже крайне сложно.

Да и что-то Трамп притих в грозовых предупреждениях засудить Китай из-за эпидемии. Разные источники утверждают, что скорее всё началось в ноябре.Причём в утверждении виноват ли Рафик (Китай) всё больше вопросов. По крайней мере доказать это с учётом приведенных сроков и фактов, уже крайне сложно.Да и что-то Трамп притих в грозовых предупреждениях засудить Китай из-за эпидемии. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17301 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6843 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 10:03 freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:

Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.

Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах. Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах. семейная компания на шашлыках против многотысячных митингов за сиетлскую народную республику..... семейная компания на шашлыках против многотысячных митингов за сиетлскую народную республику.....



Не знаю как в Сиэтле, но в целом по США вчера больше, чем + 30 000 зараженных за сутки, впервые с 1 мая.

Кстати и по миру вчера тоже удивительный рывок, + 180 000 за сутки. По сравнению с тем же 1 мая скорость распространения увеличилась в 2 раза примерно.

Бразилия установила вчера также невероятный, как казалось ранее рекорд, + 55 000 за сутки, такого не было ни в одной стране мира, в том же Китае такую цифру, как в Бразилии за сутки, получали почти за месяц зимой. Не знаю как в Сиэтле, но в целом по США вчера больше, чем + 30 000 зараженных за сутки, впервые с 1 мая.Кстати и по миру вчера тоже удивительный рывок, + 180 000 за сутки. По сравнению с тем же 1 мая скорость распространения увеличилась в 2 раза примерно.Бразилия установила вчера также невероятный, как казалось ранее рекорд, + 55 000 за сутки, такого не было ни в одной стране мира, в том же Китае такую цифру, как в Бразилии за сутки, получали почти за месяц зимой.

1. Вот тут важно как раз понять разницу между штатами с массовыми акциями и без таковых

2. Сам по себе прирост темпов - нормальное явление. По-хорошему, он должен быть геометрическим.

Плюс, совершенствуются методики выяаления.

Некоторые отклонения от магистрального тренда объясняются несовершенством статистики. 1. Вот тут важно как раз понять разницу между штатами с массовыми акциями и без таковых2. Сам по себе прирост темпов - нормальное явление. По-хорошему, он должен быть геометрическим.Плюс, совершенствуются методики выяаления.Некоторые отклонения от магистрального тренда объясняются несовершенством статистики. juristkostya Повідомлень: 3132 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 906 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 10:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 35 825

Нових - 841



Одужало - 16 406 (+373)

Загинуло - 994 (+9)

Підозри - 78 194 (+1 248)



Вінницька область — 1627

Волинська область — 1743

Дніпропетровська область — 1036

Донецька область — 355

Житомирська область — 1229

Закарпатська область — 2069

Запорізька область — 551

Івано-Франківська область — 1981

Кіровоградська область — 612

м. Київ — 4252

Київська область — 2174

Львівська область — 3679

Луганська область — 72

Миколаївська область — 349

Одеська область — 1232

Полтавська область — 290

Рівненська область — 2776

Сумська область — 252

Тернопільська область — 1643

Харківська область — 1779

Херсонська область — 185

Хмельницька область — 612

Чернівецька область — 4268

Черкаська область — 592

Чернігівська область — 467

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6259 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 10:41 moldashavanin написав: ......

Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) . ......Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .

Может, Вы подскажете, как спасать больных?

Вы уже знаете, как это сделать? Может, Вы подскажете, как спасать больных?Вы уже знаете, как это сделать? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16720 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4165 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 10:45 ЛАД написав: moldashavanin написав: ......

Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) . ......Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .

Может, Вы подскажете, как спасать больных?

Вы уже знаете, как это сделать? Может, Вы подскажете, как спасать больных?Вы уже знаете, как это сделать?



это ж каждый знает: активно надо, а не как бы как. это ж каждый знает: активно надо, а не как бы как. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3147 З нами з: 14.03.06 Подякував: 192 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1419142014211422 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: varlo і 4 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 701 , 702 , 703

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7025 1578833

Zebra П'ят 19 чер, 2020 21:14