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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1419142014211422

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 09:33

  Вкладчик1234 написав:Не удивлюсь, если и динозавры болели коронавируом. Просто миллениалы его только сейчас "открыли"


Разные источники утверждают, что скорее всё началось в ноябре.
Причём в утверждении виноват ли Рафик (Китай) всё больше вопросов. По крайней мере доказать это с учётом приведенных сроков и фактов, уже крайне сложно.
Да и что-то Трамп притих в грозовых предупреждениях засудить Китай из-за эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:03

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:
Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.
Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
семейная компания на шашлыках против многотысячных митингов за сиетлскую народную республику.....


Не знаю как в Сиэтле, но в целом по США вчера больше, чем + 30 000 зараженных за сутки, впервые с 1 мая.
Кстати и по миру вчера тоже удивительный рывок, + 180 000 за сутки. По сравнению с тем же 1 мая скорость распространения увеличилась в 2 раза примерно.
Бразилия установила вчера также невероятный, как казалось ранее рекорд, + 55 000 за сутки, такого не было ни в одной стране мира, в том же Китае такую цифру, как в Бразилии за сутки, получали почти за месяц зимой.

1. Вот тут важно как раз понять разницу между штатами с массовыми акциями и без таковых
2. Сам по себе прирост темпов - нормальное явление. По-хорошему, он должен быть геометрическим.
Плюс, совершенствуются методики выяаления.
Некоторые отклонения от магистрального тренда объясняются несовершенством статистики.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 35 825
Нових - 841

Одужало - 16 406 (+373)
Загинуло - 994 (+9)
Підозри - 78 194 (+1 248)

Вінницька область — 1627
Волинська область — 1743
Дніпропетровська область — 1036
Донецька область — 355
Житомирська область — 1229
Закарпатська область — 2069
Запорізька область — 551
Івано-Франківська область — 1981
Кіровоградська область — 612
м. Київ — 4252
Київська область — 2174
Львівська область — 3679
Луганська область — 72
Миколаївська область — 349
Одеська область — 1232
Полтавська область — 290
Рівненська область — 2776
Сумська область — 252
Тернопільська область — 1643
Харківська область — 1779
Херсонська область — 185
Хмельницька область — 612
Чернівецька область — 4268
Черкаська область — 592
Чернігівська область — 467
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:41

  moldashavanin написав:......
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .

Может, Вы подскажете, как спасать больных?
Вы уже знаете, как это сделать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:45

  ЛАД написав:
  moldashavanin написав:......
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .

Может, Вы подскажете, как спасать больных?
Вы уже знаете, как это сделать?


это ж каждый знает: активно надо, а не как бы как.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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