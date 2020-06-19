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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 чер, 2020 09:33
Вкладчик1234 написав:
Не удивлюсь, если и динозавры болели коронавируом. Просто миллениалы его только сейчас "открыли"
Разные источники утверждают, что скорее всё началось в ноябре.
Причём в утверждении виноват ли Рафик (Китай) всё больше вопросов. По крайней мере доказать это с учётом приведенных сроков и фактов, уже крайне сложно.
Да и что-то Трамп притих в грозовых предупреждениях засудить Китай из-за эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:03
freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:
Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.
Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
семейная компания на шашлыках против многотысячных митингов за сиетлскую народную республику.....
Не знаю как в Сиэтле, но в целом по США вчера больше, чем + 30 000 зараженных за сутки, впервые с 1 мая.
Кстати и по миру вчера тоже удивительный рывок, + 180 000 за сутки. По сравнению с тем же 1 мая скорость распространения увеличилась в 2 раза примерно.
Бразилия установила вчера также невероятный, как казалось ранее рекорд, + 55 000 за сутки, такого не было ни в одной стране мира, в том же Китае такую цифру, как в Бразилии за сутки, получали почти за месяц зимой.
1. Вот тут важно как раз понять разницу между штатами с массовыми акциями и без таковых
2. Сам по себе прирост темпов - нормальное явление. По-хорошему, он должен быть геометрическим.
Плюс, совершенствуются методики выяаления.
Некоторые отклонения от магистрального тренда объясняются несовершенством статистики.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:07
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 35 825
Нових - 841
Одужало - 16 406 (+373)
Загинуло - 994 (+9)
Підозри - 78 194 (+1 248)
Вінницька область — 1627
Волинська область — 1743
Дніпропетровська область — 1036
Донецька область — 355
Житомирська область — 1229
Закарпатська область — 2069
Запорізька область — 551
Івано-Франківська область — 1981
Кіровоградська область — 612
м. Київ — 4252
Київська область — 2174
Львівська область — 3679
Луганська область — 72
Миколаївська область — 349
Одеська область — 1232
Полтавська область — 290
Рівненська область — 2776
Сумська область — 252
Тернопільська область — 1643
Харківська область — 1779
Херсонська область — 185
Хмельницька область — 612
Чернівецька область — 4268
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Чернігівська область — 467
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:41
moldashavanin написав:
......
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .
Может, Вы подскажете, как спасать больных?
Вы уже знаете, как это сделать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:45
ЛАД написав: moldashavanin написав:
......
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .
Может, Вы подскажете, как спасать больных?
Вы уже знаете, как это сделать?
это ж каждый знает: активно надо, а не как бы как.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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