Додано: Суб 20 чер, 2020 11:50

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 20 червня:



▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 841 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 66 у дітей та 73 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 180 оcіб. За добу одужали 373 особи, померли 9 осіб.



▪️ За останню добу проведено 19 136 тестувань, з яких 11 162 методом ПЛР, 7 974 методом ІФА.



▪️ За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (139), Закарпатській (109), Рівненській (83) областях та в місті Києві (76).



▪️ В Україні більше тижня спостерігається значний ріст захворювання на коронавірусну інфекцію. Міністр переконаний, що суттєво знизити рівень поширення COVID-19 можливо лише за умови дотримання громадянами рекомендацій МОЗ. Він укотре закликав українців носити маски в громадських місцях, ретельно мити руки та користуватися антисептиками, а також дотримуватися соціальної дистанції.



▪️ 19 червня уряд прийняв рішення про виділення з липня поточного року антикризового пакету фінансування медичної галузі. Кошти будуть надаватися тим медичним закладам, які на другому етапі медичної реформи залишилися недофінансованими. Крім цього, 1,26 млрд грн буде виділено на екстрену медичну допомогу, в тому числі на підвищення зарплат працівникам екстреної служби і забезпечення станцій екстреної допомоги лікарськими засобами та іншим.



▪️ Кабмін на засіданні 19 червня вирішив підвищити з 1 вересня поточного року заробітну плату медикам другої та третьої ланки. Зарплати лікарів спеціалізованих та високоспеціалізованих медзакладів будуть збільшені на 70 відсотків до їхньої тарифної ставки (в середньому на 3,5 тисячі грн), середнього медичного персоналу — на 50 відсотків від мінімальної зарплати, молодшого медперсоналу — на 25 відсотків від мінімальної зарплати. Уряд також врегулював питання фінансування стажування лікарів-інтернів.



▪️ Уряд підвищив тарифи на лікування гострого інфаркту та гострого мозкового інсульту до рівня, який дозволить повністю покрити вартість лікування цих хвороб. В Україні 65 відсотків смертей припадає на серцево-судинні захворювання.



▪️ МОЗ кожні три дні оновлює перелік країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби (так званої “червоної” зони) та публікує його на своєму офіційному сайті.

До “червоної” зони входять держави, в яких кількість активних хворих на COVID-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тисяч населення.



▪️ Згідно з рекомендаціями МОЗ, носити маски на вулиці потрібно лише у разі скупчення людей і відсутності можливості соціального дистанціювання не менше 1,5 м. Обов’язковим є дотримання маскового режиму в громадському транспорті та в приміщеннях.

На пляжах можна перебувати без маски, але при цьому обов’язково дотримуватись соціальної дистанції, шезлонги розміщувати на відстані не менше 1,5 м.