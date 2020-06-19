Вкладчик1234 написав:Не удивлюсь, если и динозавры болели коронавируом. Просто миллениалы его только сейчас "открыли"
Разные источники утверждают, что скорее всё началось в ноябре. Причём в утверждении виноват ли Рафик (Китай) всё больше вопросов. По крайней мере доказать это с учётом приведенных сроков и фактов, уже крайне сложно. Да и что-то Трамп притих в грозовых предупреждениях засудить Китай из-за эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем. Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
семейная компания на шашлыках против многотысячных митингов за сиетлскую народную республику.....
Не знаю как в Сиэтле, но в целом по США вчера больше, чем + 30 000 зараженных за сутки, впервые с 1 мая. Кстати и по миру вчера тоже удивительный рывок, + 180 000 за сутки. По сравнению с тем же 1 мая скорость распространения увеличилась в 2 раза примерно. Бразилия установила вчера также невероятный, как казалось ранее рекорд, + 55 000 за сутки, такого не было ни в одной стране мира, в том же Китае такую цифру, как в Бразилии за сутки, получали почти за месяц зимой.
1. Вот тут важно как раз понять разницу между штатами с массовыми акциями и без таковых 2. Сам по себе прирост темпов - нормальное явление. По-хорошему, он должен быть геометрическим. Плюс, совершенствуются методики выяаления. Некоторые отклонения от магистрального тренда объясняются несовершенством статистики.
Вінницька область — 1627 Волинська область — 1743 Дніпропетровська область — 1036 Донецька область — 355 Житомирська область — 1229 Закарпатська область — 2069 Запорізька область — 551 Івано-Франківська область — 1981 Кіровоградська область — 612 м. Київ — 4252 Київська область — 2174 Львівська область — 3679 Луганська область — 72 Миколаївська область — 349 Одеська область — 1232 Полтавська область — 290 Рівненська область — 2776 Сумська область — 252 Тернопільська область — 1643 Харківська область — 1779 Херсонська область — 185 Хмельницька область — 612 Чернівецька область — 4268 Черкаська область — 592 Чернігівська область — 467
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 20 червня:
▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 841 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 66 у дітей та 73 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 180 оcіб. За добу одужали 373 особи, померли 9 осіб.
▪️ За останню добу проведено 19 136 тестувань, з яких 11 162 методом ПЛР, 7 974 методом ІФА.
▪️ За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (139), Закарпатській (109), Рівненській (83) областях та в місті Києві (76).
▪️ В Україні більше тижня спостерігається значний ріст захворювання на коронавірусну інфекцію. Міністр переконаний, що суттєво знизити рівень поширення COVID-19 можливо лише за умови дотримання громадянами рекомендацій МОЗ. Він укотре закликав українців носити маски в громадських місцях, ретельно мити руки та користуватися антисептиками, а також дотримуватися соціальної дистанції.
▪️ 19 червня уряд прийняв рішення про виділення з липня поточного року антикризового пакету фінансування медичної галузі. Кошти будуть надаватися тим медичним закладам, які на другому етапі медичної реформи залишилися недофінансованими. Крім цього, 1,26 млрд грн буде виділено на екстрену медичну допомогу, в тому числі на підвищення зарплат працівникам екстреної служби і забезпечення станцій екстреної допомоги лікарськими засобами та іншим.
▪️ Кабмін на засіданні 19 червня вирішив підвищити з 1 вересня поточного року заробітну плату медикам другої та третьої ланки. Зарплати лікарів спеціалізованих та високоспеціалізованих медзакладів будуть збільшені на 70 відсотків до їхньої тарифної ставки (в середньому на 3,5 тисячі грн), середнього медичного персоналу — на 50 відсотків від мінімальної зарплати, молодшого медперсоналу — на 25 відсотків від мінімальної зарплати. Уряд також врегулював питання фінансування стажування лікарів-інтернів.
▪️ Уряд підвищив тарифи на лікування гострого інфаркту та гострого мозкового інсульту до рівня, який дозволить повністю покрити вартість лікування цих хвороб. В Україні 65 відсотків смертей припадає на серцево-судинні захворювання.
▪️ МОЗ кожні три дні оновлює перелік країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби (так званої “червоної” зони) та публікує його на своєму офіційному сайті. До “червоної” зони входять держави, в яких кількість активних хворих на COVID-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тисяч населення.
▪️ Згідно з рекомендаціями МОЗ, носити маски на вулиці потрібно лише у разі скупчення людей і відсутності можливості соціального дистанціювання не менше 1,5 м. Обов’язковим є дотримання маскового режиму в громадському транспорті та в приміщеннях. На пляжах можна перебувати без маски, але при цьому обов’язково дотримуватись соціальної дистанції, шезлонги розміщувати на відстані не менше 1,5 м.
freeze написав: Разные источники утверждают, что скорее всё началось в ноябре. Причём в утверждении виноват ли Рафик (Китай) всё больше вопросов. По крайней мере доказать это с учётом приведенных сроков и фактов, уже крайне сложно. Да и что-то Трамп притих в грозовых предупреждениях засудить Китай из-за эпидемии.
"День триффидов"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus