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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1420142114221423>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 09:33

  Вкладчик1234 написав:Не удивлюсь, если и динозавры болели коронавируом. Просто миллениалы его только сейчас "открыли"


Разные источники утверждают, что скорее всё началось в ноябре.
Причём в утверждении виноват ли Рафик (Китай) всё больше вопросов. По крайней мере доказать это с учётом приведенных сроков и фактов, уже крайне сложно.
Да и что-то Трамп притих в грозовых предупреждениях засудить Китай из-за эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:03

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:
Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.
Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
семейная компания на шашлыках против многотысячных митингов за сиетлскую народную республику.....


Не знаю как в Сиэтле, но в целом по США вчера больше, чем + 30 000 зараженных за сутки, впервые с 1 мая.
Кстати и по миру вчера тоже удивительный рывок, + 180 000 за сутки. По сравнению с тем же 1 мая скорость распространения увеличилась в 2 раза примерно.
Бразилия установила вчера также невероятный, как казалось ранее рекорд, + 55 000 за сутки, такого не было ни в одной стране мира, в том же Китае такую цифру, как в Бразилии за сутки, получали почти за месяц зимой.

1. Вот тут важно как раз понять разницу между штатами с массовыми акциями и без таковых
2. Сам по себе прирост темпов - нормальное явление. По-хорошему, он должен быть геометрическим.
Плюс, совершенствуются методики выяаления.
Некоторые отклонения от магистрального тренда объясняются несовершенством статистики.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 35 825
Нових - 841

Одужало - 16 406 (+373)
Загинуло - 994 (+9)
Підозри - 78 194 (+1 248)

Вінницька область — 1627
Волинська область — 1743
Дніпропетровська область — 1036
Донецька область — 355
Житомирська область — 1229
Закарпатська область — 2069
Запорізька область — 551
Івано-Франківська область — 1981
Кіровоградська область — 612
м. Київ — 4252
Київська область — 2174
Львівська область — 3679
Луганська область — 72
Миколаївська область — 349
Одеська область — 1232
Полтавська область — 290
Рівненська область — 2776
Сумська область — 252
Тернопільська область — 1643
Харківська область — 1779
Херсонська область — 185
Хмельницька область — 612
Чернівецька область — 4268
Черкаська область — 592
Чернігівська область — 467
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:41

  moldashavanin написав:......
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .

Может, Вы подскажете, как спасать больных?
Вы уже знаете, как это сделать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:45

  ЛАД написав:
  moldashavanin написав:......
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .

Может, Вы подскажете, как спасать больных?
Вы уже знаете, как это сделать?


это ж каждый знает: активно надо, а не как бы как.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 20 червня:

▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 841 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 66 у дітей та 73 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 180 оcіб. За добу одужали 373 особи, померли 9 осіб.

▪️ За останню добу проведено 19 136 тестувань, з яких 11 162 методом ПЛР, 7 974 методом ІФА.

▪️ За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (139), Закарпатській (109), Рівненській (83) областях та в місті Києві (76).

▪️ В Україні більше тижня спостерігається значний ріст захворювання на коронавірусну інфекцію. Міністр переконаний, що суттєво знизити рівень поширення COVID-19 можливо лише за умови дотримання громадянами рекомендацій МОЗ. Він укотре закликав українців носити маски в громадських місцях, ретельно мити руки та користуватися антисептиками, а також дотримуватися соціальної дистанції.

▪️ 19 червня уряд прийняв рішення про виділення з липня поточного року антикризового пакету фінансування медичної галузі. Кошти будуть надаватися тим медичним закладам, які на другому етапі медичної реформи залишилися недофінансованими. Крім цього, 1,26 млрд грн буде виділено на екстрену медичну допомогу, в тому числі на підвищення зарплат працівникам екстреної служби і забезпечення станцій екстреної допомоги лікарськими засобами та іншим.

▪️ Кабмін на засіданні 19 червня вирішив підвищити з 1 вересня поточного року заробітну плату медикам другої та третьої ланки. Зарплати лікарів спеціалізованих та високоспеціалізованих медзакладів будуть збільшені на 70 відсотків до їхньої тарифної ставки (в середньому на 3,5 тисячі грн), середнього медичного персоналу — на 50 відсотків від мінімальної зарплати, молодшого медперсоналу — на 25 відсотків від мінімальної зарплати. Уряд також врегулював питання фінансування стажування лікарів-інтернів.

▪️ Уряд підвищив тарифи на лікування гострого інфаркту та гострого мозкового інсульту до рівня, який дозволить повністю покрити вартість лікування цих хвороб. В Україні 65 відсотків смертей припадає на серцево-судинні захворювання.

▪️ МОЗ кожні три дні оновлює перелік країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби (так званої “червоної” зони) та публікує його на своєму офіційному сайті.
До “червоної” зони входять держави, в яких кількість активних хворих на COVID-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тисяч населення.

▪️ Згідно з рекомендаціями МОЗ, носити маски на вулиці потрібно лише у разі скупчення людей і відсутності можливості соціального дистанціювання не менше 1,5 м. Обов’язковим є дотримання маскового режиму в громадському транспорті та в приміщеннях.
На пляжах можна перебувати без маски, але при цьому обов’язково дотримуватись соціальної дистанції, шезлонги розміщувати на відстані не менше 1,5 м.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:52

  freeze написав: Разные источники утверждают, что скорее всё началось в ноябре.
Причём в утверждении виноват ли Рафик (Китай) всё больше вопросов. По крайней мере доказать это с учётом приведенных сроков и фактов, уже крайне сложно.
Да и что-то Трамп притих в грозовых предупреждениях засудить Китай из-за эпидемии.

"День триффидов" :?:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Не удивлюсь, если и динозавры болели коронавируом. Просто миллениалы его только сейчас "открыли"


Ну очень сложно с молдаванами общаться.Короновирус открыли ещё в 60х.Сейчас его разновидность.Ты бы с молдаванином не позорились и где нить в ином месте показали эрудицию.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:12

  adeges написав:
  ЛАД написав:
  moldashavanin написав:......
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .

Может, Вы подскажете, как спасать больных?
Вы уже знаете, как это сделать?


это ж каждый знает: активно надо, а не как бы как.

Если бы ему платили 100% зарплаты в карантин, он бы тут пропагандировал жесточайший карантин.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:29

Стало известно из-за чего чаще всего умирают люди в 2020 году
https://comments.ua/infographics/stalo-izvestno-iz-za-chego-chasche-vsego-umirayut-lyudi-v-2020-godu-655022.html.
Первая десятка причин смерти в мире. Корона на 9 месте.
Первые 3 места - ИБС(ишемия), инсульт, рак органов дыхания.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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