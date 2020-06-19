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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1420142114221423

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:34

  Кучинелли написав:
  Вкладчик1234 написав:Не удивлюсь, если и динозавры болели коронавируом. Просто миллениалы его только сейчас "открыли"


Ну очень сложно с молдаванами общаться.Короновирус открыли ещё в 60х.Сейчас его разновидность.Ты бы с молдаванином не позорились и где нить в ином месте показали эрудицию.

Эта "разновидность" была и раньше, или миллениалы просто только сейчас её открыли?
Из-за чего кипиш?
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:36

Результаты тестирования на коронавирус в США пока не показывают роста заболеваемости COVID-19, связанного с массовыми протестами, но врачи подчеркивают, что эти результаты предварительные, ситуация может измениться.
....
Сами протестующие и организаторы в комментариях для WSJ говорили, что они серьезно относятся к безопасности и предпринимают необходимые предупредительніе меры.

Кэтрин Уэйд организует и участвует в протестах в Бостоне каждый день в течение более двух недель. По ее словам, для организации каждой акции требуется сотрудничество нескольких местных организаций, которые предоставляют протестующим маски, перчатки, дезинфицирующее средство для рук и воду. Она заявила, что научиться протестовать, управляя рисками, вызванными коронавирусом, было важным опытом обучения.

https://focus.ua/world/457486-protesty_v_ssha_ne_priveli_k_rezkomu_rostu_chisla_zabolevanii_koronavirusom__wsj
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:40

  Вкладчик1234 написав:......
Эта "разновидность" была и раньше, или миллениалы просто только сейчас её открыли?
Из-за чего кипиш?

Была. У летучих мышей.
У людей, вроде, не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:43

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:......
Эта "разновидность" была и раньше, или миллениалы просто только сейчас её открыли?
Из-за чего кипиш?

Была. У летучих мышей.
У людей, вроде, не было.

Или тоже была, но до этого она отдельно не классифицировалась, и была "пневмонией", и всем было на*срать?

А тут внезапно "открыли", и пошло-поехало :)
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:45

По словам Гебрейесуса, людям надоело оставаться дома, а правительства стремятся возобновлять экономическую деятельность.

"Но вирус все еще стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы", – заявил он.

https://focus.ua/world/457532-pandemiia_uskoriaetsia_voz_zaiavila_ob_opasnoi_faze_rasprostraneniia_koronavirusa
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:47

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:......
Эта "разновидность" была и раньше, или миллениалы просто только сейчас её открыли?
Из-за чего кипиш?

Была. У летучих мышей.
У людей, вроде, не было.

Или тоже была, но до этого она отдельно не классифицировалась, и была "пневмонией", и всем было на*срать?

А тут внезапно "открыли", и пошло-поехало :)

Это вряд ли. Возможно, были отдельные случаи в каких-то глухих местах. Массовые пневмонии не пропустили бы незамеченными.
Тем более, что коронавирусы изучают достаточно давно и внимательно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
Стало известно из-за чего чаще всего умирают люди в 2020 году
https://comments.ua/infographics/stalo-izvestno-iz-za-chego-chasche-vsego-umirayut-lyudi-v-2020-godu-655022.html.
Первая десятка причин смерти в мире. Корона на 9 месте.
Первые 3 места - ИБС(ишемия), инсульт, рак органов дыхания.


Отличный рывок для коронавируса, если год назад не входил в первую тысячу причин.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:01

Вкладчик1234

Я тебя уважаю с других тем.И поэтому откровенно желаю тебе не подхватить этот старый-новый вирус.А ещё лучше разобраться более детально в происходящем.При этом я не отрицаю коррупционную составляющую вокруг эпидемии. Как без неё в современном мире.Но пренебрежение повышенной опасностью вируса недопустимо.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:04

  freeze написав:
ЛАД написав:
Стало известно из-за чего чаще всего умирают люди в 2020 году
https://comments.ua/infographics/stalo-izvestno-iz-za-chego-chasche-vsego-umirayut-lyudi-v-2020-godu-655022.html.
Первая десятка причин смерти в мире. Корона на 9 месте.
Первые 3 места - ИБС(ишемия), инсульт, рак органов дыхания.


Отличный рывок для коронавируса, если год назад не входил в первую тысячу причин.

Отменить все карантинные меры, чтобы корона распространилась, как грипп и первое место будет обеспечено.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:19

  Schmit написав:Отменить все карантинные меры, чтобы корона распространилась, как грипп и первое место будет обеспечено.


Повторю то, что писал ещё в апреле:
  safonovstanislav написав:Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.


А все эти карантины, маски - не эффективно. Если вы не заболели сегодня, то вы заболеете завтра или никогда, в зависимости от особенностей организма и начальной дозы вируса.
safonovstanislav
 
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