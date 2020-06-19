Результаты тестирования на коронавирус в США пока не показывают роста заболеваемости COVID-19, связанного с массовыми протестами, но врачи подчеркивают, что эти результаты предварительные, ситуация может измениться.

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Сами протестующие и организаторы в комментариях для WSJ говорили, что они серьезно относятся к безопасности и предпринимают необходимые предупредительніе меры.



Кэтрин Уэйд организует и участвует в протестах в Бостоне каждый день в течение более двух недель. По ее словам, для организации каждой акции требуется сотрудничество нескольких местных организаций, которые предоставляют протестующим маски, перчатки, дезинфицирующее средство для рук и воду. Она заявила, что научиться протестовать, управляя рисками, вызванными коронавирусом, было важным опытом обучения.