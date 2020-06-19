Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:34
Кучинелли написав: Вкладчик1234 написав:
Не удивлюсь, если и динозавры болели коронавируом. Просто миллениалы его только сейчас "открыли"
Ну очень сложно с молдаванами общаться.Короновирус открыли ещё в 60х.Сейчас его разновидность.Ты бы с молдаванином не позорились и где нить в ином месте показали эрудицию.
Эта "разновидность" была и раньше, или миллениалы просто только сейчас её открыли?
Из-за чего кипиш?
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:36
Результаты тестирования на коронавирус в США пока не показывают роста заболеваемости COVID-19, связанного с массовыми протестами, но врачи подчеркивают, что эти результаты предварительные, ситуация может измениться.
.... Сами протестующие и организаторы в комментариях для WSJ говорили, что они серьезно относятся к безопасности и предпринимают необходимые предупредительніе меры. Кэтрин Уэйд организует и участвует в протестах в Бостоне каждый день в течение более двух недель. По ее словам, для организации каждой акции требуется сотрудничество нескольких местных организаций, которые предоставляют протестующим маски, перчатки, дезинфицирующее средство для рук и воду. Она заявила, что научиться протестовать, управляя рисками, вызванными коронавирусом, было важным опытом обучения. https://focus.ua/world/457486-protesty_v_ssha_ne_priveli_k_rezkomu_rostu_chisla_zabolevanii_koronavirusom__wsj
ЛАД
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:40
Вкладчик1234 написав:
......
Эта "разновидность" была и раньше, или миллениалы просто только сейчас её открыли?
Из-за чего кипиш?
Была. У летучих мышей.
У людей, вроде, не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:43
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав:
......
Эта "разновидность" была и раньше, или миллениалы просто только сейчас её открыли?
Из-за чего кипиш?
Была. У летучих мышей.
У людей, вроде, не было.
Или тоже была, но до этого она отдельно не классифицировалась, и была "пневмонией", и всем было на*срать?
А тут внезапно "открыли", и пошло-поехало
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:45
По словам Гебрейесуса, людям надоело оставаться дома, а правительства стремятся возобновлять экономическую деятельность.
"Но вирус все еще стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы", – заявил он. https://focus.ua/world/457532-pandemiia_uskoriaetsia_voz_zaiavila_ob_opasnoi_faze_rasprostraneniia_koronavirusa
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:47
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Вкладчик1234 написав:
......
Эта "разновидность" была и раньше, или миллениалы просто только сейчас её открыли?
Из-за чего кипиш?
Была. У летучих мышей.
У людей, вроде, не было.
Или тоже была, но до этого она отдельно не классифицировалась, и была "пневмонией", и всем было на*срать?
А тут внезапно "открыли", и пошло-поехало
Это вряд ли. Возможно, были отдельные случаи в каких-то глухих местах. Массовые пневмонии не пропустили бы незамеченными.
Тем более, что коронавирусы изучают достаточно давно и внимательно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:56
Отличный рывок для коронавируса, если год назад не входил в первую тысячу причин.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Суб 20 чер, 2020 13:01
Вкладчик1234 Я тебя уважаю с других тем.И поэтому откровенно желаю тебе не подхватить этот старый-новый вирус.А ещё лучше разобраться более детально в происходящем.При этом я не отрицаю коррупционную составляющую вокруг эпидемии. Как без неё в современном мире.Но пренебрежение повышенной опасностью вируса недопустимо.
Кучинелли
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Додано: Суб 20 чер, 2020 13:04
freeze написав:
Отличный рывок для коронавируса, если год назад не входил в первую тысячу причин.
Отменить все карантинные меры, чтобы корона распространилась, как грипп и первое место будет обеспечено.
Schmit
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Додано: Суб 20 чер, 2020 13:19
Schmit написав:
Отменить все карантинные меры, чтобы корона распространилась, как грипп и первое место будет обеспечено.
Повторю то, что писал ещё в апреле:
safonovstanislav написав:
Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.
А все эти карантины, маски - не эффективно. Если вы не заболели сегодня, то вы заболеете завтра или никогда, в зависимости от особенностей организма и начальной дозы вируса.
safonovstanislav
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