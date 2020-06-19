Schmit написав:Отменить все карантинные меры, чтобы корона распространилась, как грипп и первое место будет обеспечено.
Повторю то, что писал ещё в апреле:
safonovstanislav написав:Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.
А все эти карантины, маски - не эффективно. Если вы не заболели сегодня, то вы заболеете завтра или никогда, в зависимости от особенностей организма и начальной дозы вируса.
Вчера читал статью, в которой наблюдали за уровнем антител у переболевших, за 8 недель он снизился в несколько раз, так что идея коллективного иммунитета может быть мертворожденной. С другой стороны повторные случаи заболевания пока крайне редки. На сегодня вопрос будет ли иммунитет к коронавирусу главный во всей этой истории. Надеемся на лучшее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
safonovstanislav написав:Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.
А все эти карантины, маски - не эффективно. Если вы не заболели сегодня, то вы заболеете завтра или никогда, в зависимости от особенностей организма и начальной дозы вируса.
Почему же? Кто хочет спрятаться, имеет для этого желание и возможности, может в принципе пересидеть не контактируя с внешним миром, нельзя людям такое запрещать. Но посадить всех на изоляцию..., я сильно против.
freeze написав:Вчера читал статью, в которой наблюдали за уровнем антител у переболевших, за 8 недель он снизился в несколько раз, так что идея коллективного иммунитета может быть мертворожденной.
Почему по вашему мнению он НЕ должен был снизиться в несколько раз? Или вы считаете, что к-во антител необходимых для активной борьбы с вирусом и для защиты от возможного нового вторжения должны быть идентичны? Иммунитет человека - очень эффективная система, аналогов которой человек создать не сможет даже в ближайшем будущем, несмотря на изредка появляющиеся теоретические статьи про нанороботов. Вы считаете, что организм человека должен постоянно тратить энергию на вырабатку антител в безумных количествах от всех известных ему болезней?
Разные источники утверждают, что скорее всё началось в ноябре. Причём в утверждении виноват ли Рафик (Китай) всё больше вопросов. По крайней мере доказать это с учётом приведенных сроков и фактов, уже крайне сложно. Да и что-то Трамп притих в грозовых предупреждениях засудить Китай из-за эпидемии. [/quote]
Есть фото в интерне как узкоглазые из биолабораторий в пещерах мышей лохматят. эти копировщики копируют все везде..кроме того они презренная нация за то что жрут котов и собак..В этом Трампа поддерживаю как представителя огромной и мощной страны-наказать узкоглазых-запретить жрать диких и домашних животных.