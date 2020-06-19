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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1421142214231424

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  Schmit написав:Отменить все карантинные меры, чтобы корона распространилась, как грипп и первое место будет обеспечено.


Повторю то, что писал ещё в апреле:
  safonovstanislav написав:Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.


А все эти карантины, маски - не эффективно. Если вы не заболели сегодня, то вы заболеете завтра или никогда, в зависимости от особенностей организма и начальной дозы вируса.


Вчера читал статью, в которой наблюдали за уровнем антител у переболевших, за 8 недель он снизился в несколько раз, так что идея коллективного иммунитета может быть мертворожденной.
С другой стороны повторные случаи заболевания пока крайне редки.
На сегодня вопрос будет ли иммунитет к коронавирусу главный во всей этой истории.
Надеемся на лучшее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:35

  safonovstanislav написав:Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.

А все эти карантины, маски - не эффективно. Если вы не заболели сегодня, то вы заболеете завтра или никогда, в зависимости от особенностей организма и начальной дозы вируса.

Почему же? Кто хочет спрятаться, имеет для этого желание и возможности, может в принципе пересидеть не контактируя с внешним миром, нельзя людям такое запрещать. Но посадить всех на изоляцию..., я сильно против.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:58

  freeze написав:Вчера читал статью, в которой наблюдали за уровнем антител у переболевших, за 8 недель он снизился в несколько раз, так что идея коллективного иммунитета может быть мертворожденной.

Почему по вашему мнению он НЕ должен был снизиться в несколько раз? Или вы считаете, что к-во антител необходимых для активной борьбы с вирусом и для защиты от возможного нового вторжения должны быть идентичны? Иммунитет человека - очень эффективная система, аналогов которой человек создать не сможет даже в ближайшем будущем, несмотря на изредка появляющиеся теоретические статьи про нанороботов. Вы считаете, что организм человека должен постоянно тратить энергию на вырабатку антител в безумных количествах от всех известных ему болезней?
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:24

  freeze написав:"


Разные источники утверждают, что скорее всё началось в ноябре.
Причём в утверждении виноват ли Рафик (Китай) всё больше вопросов. По крайней мере доказать это с учётом приведенных сроков и фактов, уже крайне сложно.
Да и что-то Трамп притих в грозовых предупреждениях засудить Китай из-за эпидемии.
[/quote]

Есть фото в интерне как узкоглазые из биолабораторий в пещерах мышей лохматят.
эти копировщики копируют все везде..кроме того они презренная нация за то что жрут котов и собак..В этом Трампа поддерживаю как представителя огромной и мощной страны-наказать узкоглазых-запретить жрать диких и домашних животных.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:18

  ЛАД написав:
  moldashavanin написав:......
Может с самого начала нужно было направить все силы на спасение больных а не бороться с ветряными мельницами ( карантин , маски и прочее ) .

Может, Вы подскажете, как спасать больных?
Вы уже знаете, как это сделать?


я понял смысл карантина - никто их спасать не думал .
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