В Ровно мужчину с коронавирусом и температурой 42° отказались госпитализировать. Он умер дома

В Ровно пожилого мужчину с коронавирусом и высокой температурой отказались госпитализировать, без необходимого лечения он умер. Об этом сообщила дочь погибшего Елена Черниенко на своей странице в Facebook.



30 мая отец Черниенко вызвал «скорую», так как у него и его жены была температура 38°. Когда супругов доставили в больницу, им сделали экспресс-тесты на коронавирус. Тесты оказались положительными, однако также взяли анализы на ПЦР и сказали, что ждать результатов необходимо 2 дня.



Медики заверили, что экспресс-тесты могли показать неточный результат, поэтому нужно подождать до понедельника. Так как у супругов была только температура, им рекомендовали принимать «Парацетамол» и сообщили, что для госпитализации нет причин, а также, что нужно искать свободное место в больнице, посоветовали обратиться к семейному врачу.



«Двум людям, которые (по китайскому тесту) входят в группу риска распространения коронавируса, рекомендуют ехать домой, уже своим ходом… по своему усмотрению, троллейбус, такси…» — возмущается Черниенко.



На следующий день у ее отца поднялась температура, а дозвониться семейному врачу было невозможно из-за того, что в договоре с ним был указан телефон регистратуры поликлиники, которая в воскресенье не работает. Позвонили в больницу, в которой сдавали анализы для тестов, там сказали принимать «Парацетамол» через каждые 2 часа.



После этого семья вызвала «скорую», но реанимировать мужчину не удалось и в 5 часов утра он скончался. Необходимо было обратиться в полицию, чтобы получить справку для доставления тела в морг. Несмотря на 6 звонков в полицию, где говорили, что наряд уже выехал, правоохранителей пришлось ждать с 5 до 11 часов дня.



«Наконец о 11 часов утра мне удалось связаться с руководством полиции, и наконец после столько часов «психологических пыток» получила ответ, что это не является компетенция полиции, рекомендуется обратиться к семейному врачу за справкой о смерти, чтобы тело забрали в морг», — вспоминает Черниенко.



Семейный врач, с которой все-таки удалось связаться, отказалась выдавать справку, мотивируя это тем, что от покойного уже было зарегистрировано обращение в лабораторию и сделан тест на коронавирус. Около 13:00 Черниенко дозвонилась в ОГА и связалась с заместителем ОГА по вопросам здравоохранения.



Он сообщил женщине, что впервые возникла такая ситуация, когда пациент умер в промежутке времени между результатами тестов на коронавирус. В то время результатов теста, на который были сдали анализы в лаборатории, еще не было и в ОГА сказали подождать, пока решиться вопрос о том, куда везти тело.



«Вопрос (к мэру Хомко): Для чего вы делаете закупки китайских тестов, если они имеют большую вероятность ошибочности? Возможно, эти тесты пришли как благотворительная помощь (так и используете чтобы не пропали)? Уважаемый господин Хомко, гнать вас надо, такого руководителя, к черту» — говорится в посте.



Черниенко заявила, что информация о том, что ее отец якобы отказался от госпитализации сам, не правдива, так как никакого отказа он не писал.



«Пациент, который умер, не писал отказа от госпитализации. О какой записи в журнале идет речь?» — подчеркнула женщина.



Как сообщает «Обозреватель«, пожилого умершего мужчину звали Иван Шиманский. Черниенко рассказала изданию, что около 5 дней до того, как обратиться в больницу, мужчина чувствовал себя плохо и у него появилась задышка. Когда у него поднялась температура до 42° и его жена обратилась в «скорую», мужчина не двигался, хотя находился в сознании.



По словам Черниенко, у него градом катились слезы, так как он понимал, что умирает. До того, как врачи приехали, ее отец уже умер. При вскрытии выяснилось, что Шиманский умер от двустороннего воспаления легких. Результатов теста на коронавирус родные погибшего до сих пор не получили, но хоронить его пришлось как зараженного.



«Мама позвонила и рассказывает, что в ритуальной службе с нее взяли деньги за два катафалка. В одном повезут гроб с телом отца, во втором поедет специальная бригада. Однако по факту приехал обычный бортовой грузовик», — сказала Черниенко.



Во время похорон супруга погибшего была с повышенной температурой. Никто из медиков не поинтересовался контактными лицами умершего. Только после похорон женщина пошла в поликлинику к семейному врачу и взяла направление в больницу. Во время лечения тесты на коронавирус у женщины три раза были отрицательными.



«В больнице мама лежала в отдельном блоке с еще одной пациенткой. Выходить оттуда нельзя. Когда прорвало канализацию в санузле палаты, то женщинам пришлось всем этим дышать два выходных дня, потому что сантехник на работу приходит в понедельник», — сообщила Черниенко.



Она отметила, что матери несколько раз приносили список лекарств, за которые пытались заставить ее платить, но в конечном итоге медикаменты ей доставили. Обращаться в полицию ни пациентка, ни ее дочь не намерены, так как уверены, что ничего этим не добьются.



«Власти собрали брифинг. Заведующая инфекционным отделением заявила, что якобы родители должны были рано утром приехать в больницу, а отец в журнале написал отказ. Это неправда», — добавила Черниенко.



Заместитель главного врача городской больницы Ровно Игорь Дундюк рассказал, что было проведено расследование на уровне города. Доктор, который принимал Шиманского, заявил, что у него не было тяжелых симптомов.



«Ему предложили лечь в больницу, чтобы понаблюдать, есть ли температура, интоксикация. Но они с супругой отказались. И мужчина расписался в журнале об отказе. Просто дочь живет отдельно, и она была не в курсе ситуации», — прокомментировал ситуацию Дундюк.



Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале в Украине новой волны заболеваемости коронавирусом и сообщил, что власти будут действовать жестче для борьбы с эпидемией.