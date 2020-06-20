RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1422142314241425

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:34

  Пенсионер написав:......
Кто хочет спрятаться, имеет для этого желание и возможности, может в принципе пересидеть не контактируя с внешним миром, нельзя людям такое запрещать. Но посадить всех на изоляцию..., я сильно против.

Я тоже против, да это и нереально на длительный срок. Кратковременно (2-3-4 недели можно, но тогда это надо очень строго соблюдать).
Но социальное дистанцирование вполне возможно.
Мытьё рук тоже. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16728
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4490 раз.
Подякували: 4165 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:42

  safonovstanislav написав:.......
Повторю то, что писал ещё в апреле:
  safonovstanislav написав:Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.


А все эти карантины, маски - не эффективно. Если вы не заболели сегодня, то вы заболеете завтра или никогда, в зависимости от особенностей организма и начальной дозы вируса.

Практика показывает, что карантин вполне эффективное мероприятие. Вы просто не сталкивались с настоящим карантином.
Как прекращали эпидемии холеры, кори, оспы?
Если вовремя погасить вспышку и затем тщательно отслеживать отдельные возможные случаи, то вирус можно победить и большинство с ним может никогда не встретиться.
То, что было у нас, на карантин похоже как собака на обезьяну. О сегодняшней ситуации просто молчу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16728
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4490 раз.
Подякували: 4165 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 21:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Практика показывает, что карантин вполне эффективное мероприятие. Вы просто не сталкивались с настоящим карантином.
Как прекращали эпидемии холеры, кори, оспы?

тут любопытный исторический парадокс: в средние века, когда преобладало натуральное хозяйство, человечество легко могло себе позволить самый жёсткий карантин.
juristkostya
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 21:38

Мы подозреваю близко к мексике будемЗображення
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 14.03.06
Подякував: 192 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 21:45

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Практика показывает, что карантин вполне эффективное мероприятие. Вы просто не сталкивались с настоящим карантином.
Как прекращали эпидемии холеры, кори, оспы?

тут любопытный исторический парадокс: в средние века, когда преобладало натуральное хозяйство, человечество легко могло себе позволить самый жёсткий карантин.

Я вижу вы слабо представляете себе Средние века...
vetka
 
Повідомлень: 6448
З нами з: 04.03.14
Подякував: 401 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 21:50

  vetka написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Практика показывает, что карантин вполне эффективное мероприятие. Вы просто не сталкивались с настоящим карантином.
Как прекращали эпидемии холеры, кори, оспы?

тут любопытный исторический парадокс: в средние века, когда преобладало натуральное хозяйство, человечество легко могло себе позволить самый жёсткий карантин.

Я вижу вы слабо представляете себе Средние века...

вы правы, в наши дни намного больше народу сами себе выращивают, ткут и строят. Поэтому, изоляция населённых пунктов путём окружения их армией не вызывает заметных затруднений в экономике. В отличие от средних веков.
juristkostya
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 21:59

juristkostya
То есть вы считаете, что лучше пересидеть ткачихой эпидемию чумы, условно в 1435 году, без каких либо лекарств на то время, в полной антисанитарии где-то в испанском городишке, чем в современном мире на условном карантине в центре мегаполиса? Ну да, сиди себе и тки, а рядом пачками люди мрут, кругом трупы, крысы, невыносимая вонь, зато сама себя похоронный саван соткать можно.
vetka
 
Повідомлень: 6448
З нами з: 04.03.14
Подякував: 401 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 22:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:То есть вы считаете, что лучше
это вы сейчас общаетесь с голосами в собственной голове, очевидно.... Вряд ли смогу принять участие в этой беседе.
juristkostya
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1422142314241425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, vitaliian і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 701, 702, 703
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7026 1579096
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 16:51
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1579)
20.06.2020 22:00
ОКСІ БАНК (554)
20.06.2020 21:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.