Я тоже против, да это и нереально на длительный срок. Кратковременно (2-3-4 недели можно, но тогда это надо очень строго соблюдать).
Но социальное дистанцирование вполне возможно.
Мытьё рук тоже.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 чер, 2020 20:34
Я тоже против, да это и нереально на длительный срок. Кратковременно (2-3-4 недели можно, но тогда это надо очень строго соблюдать).
Но социальное дистанцирование вполне возможно.
Мытьё рук тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 20 чер, 2020 20:42
Практика показывает, что карантин вполне эффективное мероприятие. Вы просто не сталкивались с настоящим карантином.
Как прекращали эпидемии холеры, кори, оспы?
Если вовремя погасить вспышку и затем тщательно отслеживать отдельные возможные случаи, то вирус можно победить и большинство с ним может никогда не встретиться.
То, что было у нас, на карантин похоже как собака на обезьяну. О сегодняшней ситуации просто молчу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 20 чер, 2020 21:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
тут любопытный исторический парадокс: в средние века, когда преобладало натуральное хозяйство, человечество легко могло себе позволить самый жёсткий карантин.
Додано: Суб 20 чер, 2020 21:38
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 20 чер, 2020 21:45
Я вижу вы слабо представляете себе Средние века...
Додано: Суб 20 чер, 2020 21:50
вы правы, в наши дни намного больше народу сами себе выращивают, ткут и строят. Поэтому, изоляция населённых пунктов путём окружения их армией не вызывает заметных затруднений в экономике. В отличие от средних веков.
Додано: Суб 20 чер, 2020 21:59
juristkostya
То есть вы считаете, что лучше пересидеть ткачихой эпидемию чумы, условно в 1435 году, без каких либо лекарств на то время, в полной антисанитарии где-то в испанском городишке, чем в современном мире на условном карантине в центре мегаполиса? Ну да, сиди себе и тки, а рядом пачками люди мрут, кругом трупы, крысы, невыносимая вонь, зато сама себя похоронный саван соткать можно.
Додано: Суб 20 чер, 2020 22:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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