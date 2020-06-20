Пенсионер написав:...... Кто хочет спрятаться, имеет для этого желание и возможности, может в принципе пересидеть не контактируя с внешним миром, нельзя людям такое запрещать. Но посадить всех на изоляцию..., я сильно против.
Я тоже против, да это и нереально на длительный срок. Кратковременно (2-3-4 недели можно, но тогда это надо очень строго соблюдать). Но социальное дистанцирование вполне возможно. Мытьё рук тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
safonovstanislav написав:....... Повторю то, что писал ещё в апреле:
safonovstanislav написав:Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.
А все эти карантины, маски - не эффективно. Если вы не заболели сегодня, то вы заболеете завтра или никогда, в зависимости от особенностей организма и начальной дозы вируса.
Практика показывает, что карантин вполне эффективное мероприятие. Вы просто не сталкивались с настоящим карантином. Как прекращали эпидемии холеры, кори, оспы? Если вовремя погасить вспышку и затем тщательно отслеживать отдельные возможные случаи, то вирус можно победить и большинство с ним может никогда не встретиться. То, что было у нас, на карантин похоже как собака на обезьяну. О сегодняшней ситуации просто молчу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Практика показывает, что карантин вполне эффективное мероприятие. Вы просто не сталкивались с настоящим карантином. Как прекращали эпидемии холеры, кори, оспы?
тут любопытный исторический парадокс: в средние века, когда преобладало натуральное хозяйство, человечество легко могло себе позволить самый жёсткий карантин.
Я вижу вы слабо представляете себе Средние века...
вы правы, в наши дни намного больше народу сами себе выращивают, ткут и строят. Поэтому, изоляция населённых пунктов путём окружения их армией не вызывает заметных затруднений в экономике. В отличие от средних веков.
juristkostya То есть вы считаете, что лучше пересидеть ткачихой эпидемию чумы, условно в 1435 году, без каких либо лекарств на то время, в полной антисанитарии где-то в испанском городишке, чем в современном мире на условном карантине в центре мегаполиса? Ну да, сиди себе и тки, а рядом пачками люди мрут, кругом трупы, крысы, невыносимая вонь, зато сама себя похоронный саван соткать можно.
Пенсионер написав:...... Кто хочет спрятаться, имеет для этого желание и возможности, может в принципе пересидеть не контактируя с внешним миром, нельзя людям такое запрещать. Но посадить всех на изоляцию..., я сильно против.
Я тоже против, да это и нереально на длительный срок. Кратковременно (2-3-4 недели можно, но тогда это надо очень строго соблюдать). Но социальное дистанцирование вполне возможно. Мытьё рук тоже.
Уже три месяца прошло. До самых тупых должно было дойти, что руки мыть надо. Душ тоже минимум два раза в день надо. На улице к посторонним лобызаться лезть не надо.