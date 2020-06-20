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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 06:00

Образцы коронавируса, взятые в районе пекинского рынка "Синьфади" показывают, что штамм имеет европейское происхождение. Об этом заявили специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний после секвенирования генома этой разновидности SARS-CoV-2, сообщила 20 июня пресс-служба Национального комитета здравоохранения КНР.

Исследователи пришли к выводу, что этот штамм старше того, что сейчас циркулирует в Европе.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/worldnews/v-kitae-zayavili-chto-shtamm-koronavirusa-obnaruzhennyy-v-pekine-imeet-evropeyskoe-proishozhdenie-1505370.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 08:37

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Вчера читал статью, в которой наблюдали за уровнем антител у переболевших, за 8 недель он снизился в несколько раз, так что идея коллективного иммунитета может быть мертворожденной.

Почему по вашему мнению он НЕ должен был снизиться в несколько раз? Или вы считаете, что к-во антител необходимых для активной борьбы с вирусом и для защиты от возможного нового вторжения должны быть идентичны? Иммунитет человека - очень эффективная система, аналогов которой человек создать не сможет даже в ближайшем будущем, несмотря на изредка появляющиеся теоретические статьи про нанороботов. Вы считаете, что организм человека должен постоянно тратить энергию на вырабатку антител в безумных количествах от всех известных ему болезней?


Причём здесь моё мнение или что я считаю должно увеличиваться или уменьшаться.
Странная манера вести разговор. Вы считает, что солнце должно всходить на востоке и заходить на западе ? Да солнцу по хрен, что я считаю.
Вы что не в курсе, что после большинства инфекционных или паразитарных заболеваний организм человека начинает вырабатывать антитела ? И это длится месяцами, годами или даже всю жизнь человека, как после перенесенной например желтой лихорадки, полиомиелита, натуральной оспы, ветрянки, кори, ряда энтеровирусных инфекций, краснухи, скарлатины, свинки и многих других. Отсутствие выработки антител или их количественное уменьшение в разы буквально за несколько недель скорее исключение из общего правила. На старые виды коронавируса выработка антител продолжается до года.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 08:50

  ЛАД написав:
  Пенсионер написав:........
Уже три месяца прошло. До самых тупых должно было дойти, что руки мыть надо. Душ тоже минимум два раза в день надо. На улице к посторонним лобызаться лезть не надо.

Должно было.
Но не дошло.

Таких могила исправит
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 08:59

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:
  Пенсионер написав:........
Уже три месяца прошло. До самых тупых должно было дойти, что руки мыть надо. Душ тоже минимум два раза в день надо. На улице к посторонним лобызаться лезть не надо.

Должно было.
Но не дошло.

Таких могила исправит

Проблема в том, что нынешняя корона исправляет не них.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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