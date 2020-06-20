Образцы коронавируса, взятые в районе пекинского рынка "Синьфади" показывают, что штамм имеет европейское происхождение. Об этом заявили специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний после секвенирования генома этой разновидности SARS-CoV-2, сообщила 20 июня пресс-служба Национального комитета здравоохранения КНР.
Исследователи пришли к выводу, что этот штамм старше того, что сейчас циркулирует в Европе.
freeze написав:Вчера читал статью, в которой наблюдали за уровнем антител у переболевших, за 8 недель он снизился в несколько раз, так что идея коллективного иммунитета может быть мертворожденной.
Почему по вашему мнению он НЕ должен был снизиться в несколько раз? Или вы считаете, что к-во антител необходимых для активной борьбы с вирусом и для защиты от возможного нового вторжения должны быть идентичны? Иммунитет человека - очень эффективная система, аналогов которой человек создать не сможет даже в ближайшем будущем, несмотря на изредка появляющиеся теоретические статьи про нанороботов. Вы считаете, что организм человека должен постоянно тратить энергию на вырабатку антител в безумных количествах от всех известных ему болезней?
Причём здесь моё мнение или что я считаю должно увеличиваться или уменьшаться. Странная манера вести разговор. Вы считает, что солнце должно всходить на востоке и заходить на западе ? Да солнцу по хрен, что я считаю. Вы что не в курсе, что после большинства инфекционных или паразитарных заболеваний организм человека начинает вырабатывать антитела ? И это длится месяцами, годами или даже всю жизнь человека, как после перенесенной например желтой лихорадки, полиомиелита, натуральной оспы, ветрянки, кори, ряда энтеровирусных инфекций, краснухи, скарлатины, свинки и многих других. Отсутствие выработки антител или их количественное уменьшение в разы буквально за несколько недель скорее исключение из общего правила. На старые виды коронавируса выработка антител продолжается до года.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.