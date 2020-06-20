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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1423142414251426 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 50 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 237 Додано: Нед 21 чер, 2020 06:00 Образцы коронавируса, взятые в районе пекинского рынка "Синьфади" показывают, что штамм имеет европейское происхождение. Об этом заявили специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний после секвенирования генома этой разновидности SARS-CoV-2, сообщила 20 июня пресс-служба Национального комитета здравоохранения КНР.



Исследователи пришли к выводу, что этот штамм старше того, что сейчас циркулирует в Европе.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/worldnews/v-kitae-zayavili-chto-shtamm-koronavirusa-obnaruzhennyy-v-pekine-imeet-evropeyskoe-proishozhdenie-1505370.html Больше читайте тут: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16731 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4165 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 08:37 safonovstanislav написав: freeze написав: Вчера читал статью, в которой наблюдали за уровнем антител у переболевших, за 8 недель он снизился в несколько раз, так что идея коллективного иммунитета может быть мертворожденной. Вчера читал статью, в которой наблюдали за уровнем антител у переболевших, за 8 недель он снизился в несколько раз, так что идея коллективного иммунитета может быть мертворожденной.

Почему по вашему мнению он НЕ должен был снизиться в несколько раз? Или вы считаете, что к-во антител необходимых для активной борьбы с вирусом и для защиты от возможного нового вторжения должны быть идентичны? Иммунитет человека - очень эффективная система, аналогов которой человек создать не сможет даже в ближайшем будущем, несмотря на изредка появляющиеся теоретические статьи про нанороботов. Вы считаете, что организм человека должен постоянно тратить энергию на вырабатку антител в безумных количествах от всех известных ему болезней? Почему по вашему мнению он НЕ должен был снизиться в несколько раз? Или вы считаете, что к-во антител необходимых для активной борьбы с вирусом и для защиты от возможного нового вторжения должны быть идентичны? Иммунитет человека - очень эффективная система, аналогов которой человек создать не сможет даже в ближайшем будущем, несмотря на изредка появляющиеся теоретические статьи про нанороботов. Вы считаете, что организм человека должен постоянно тратить энергию на вырабатку антител в безумных количествах от всех известных ему болезней?



Причём здесь моё мнение или что я считаю должно увеличиваться или уменьшаться.

Странная манера вести разговор. Вы считает, что солнце должно всходить на востоке и заходить на западе ? Да солнцу по хрен, что я считаю.

Вы что не в курсе, что после большинства инфекционных или паразитарных заболеваний организм человека начинает вырабатывать антитела ? И это длится месяцами, годами или даже всю жизнь человека, как после перенесенной например желтой лихорадки, полиомиелита, натуральной оспы, ветрянки, кори, ряда энтеровирусных инфекций, краснухи, скарлатины, свинки и многих других. Отсутствие выработки антител или их количественное уменьшение в разы буквально за несколько недель скорее исключение из общего правила. На старые виды коронавируса выработка антител продолжается до года. Причём здесь моё мнение или что я считаю должно увеличиваться или уменьшаться.Странная манера вести разговор. Вы считает, что солнце должно всходить на востоке и заходить на западе ? Да солнцу по хрен, что я считаю.Вы что не в курсе, что после большинства инфекционных или паразитарных заболеваний организм человека начинает вырабатывать антитела ? И это длится месяцами, годами или даже всю жизнь человека, как после перенесенной например желтой лихорадки, полиомиелита, натуральной оспы, ветрянки, кори, ряда энтеровирусных инфекций, краснухи, скарлатины, свинки и многих других. Отсутствие выработки антител или их количественное уменьшение в разы буквально за несколько недель скорее исключение из общего правила. На старые виды коронавируса выработка антител продолжается до года. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17308 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6843 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 08:50 ЛАД написав: Пенсионер написав: ........

Уже три месяца прошло. До самых тупых должно было дойти, что руки мыть надо. Душ тоже минимум два раза в день надо. На улице к посторонним лобызаться лезть не надо. ........Уже три месяца прошло. До самых тупых должно было дойти, что руки мыть надо. Душ тоже минимум два раза в день надо. На улице к посторонним лобызаться лезть не надо.

Должно было.

Но не дошло. Должно было.Но не дошло.

Таких могила исправит Таких могила исправит Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11685 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6900 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 08:59 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Пенсионер написав: ........

Уже три месяца прошло. До самых тупых должно было дойти, что руки мыть надо. Душ тоже минимум два раза в день надо. На улице к посторонним лобызаться лезть не надо. ........Уже три месяца прошло. До самых тупых должно было дойти, что руки мыть надо. Душ тоже минимум два раза в день надо. На улице к посторонним лобызаться лезть не надо.

Должно было.

Но не дошло. Должно было.Но не дошло.

Таких могила исправит Таких могила исправит

Проблема в том, что нынешняя корона исправляет не них. Проблема в том, что нынешняя корона исправляет не них. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16731 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4165 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 09:28 Кстати вчера в Украине ушел от жизни, если можно так сказать, "юбилейный" 1000-й коронавирусник.

За две последние недели число активных текущих больных у нас увеличилось на 37 %. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17308 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6843 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1423142414251426 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Суб 20 чер, 2020 16:51