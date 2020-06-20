Образцы коронавируса, взятые в районе пекинского рынка "Синьфади" показывают, что штамм имеет европейское происхождение. Об этом заявили специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний после секвенирования генома этой разновидности SARS-CoV-2, сообщила 20 июня пресс-служба Национального комитета здравоохранения КНР.
Исследователи пришли к выводу, что этот штамм старше того, что сейчас циркулирует в Европе.
freeze написав:Вчера читал статью, в которой наблюдали за уровнем антител у переболевших, за 8 недель он снизился в несколько раз, так что идея коллективного иммунитета может быть мертворожденной.
Почему по вашему мнению он НЕ должен был снизиться в несколько раз? Или вы считаете, что к-во антител необходимых для активной борьбы с вирусом и для защиты от возможного нового вторжения должны быть идентичны? Иммунитет человека - очень эффективная система, аналогов которой человек создать не сможет даже в ближайшем будущем, несмотря на изредка появляющиеся теоретические статьи про нанороботов. Вы считаете, что организм человека должен постоянно тратить энергию на вырабатку антител в безумных количествах от всех известных ему болезней?
Причём здесь моё мнение или что я считаю должно увеличиваться или уменьшаться. Странная манера вести разговор. Вы считает, что солнце должно всходить на востоке и заходить на западе ? Да солнцу по хрен, что я считаю. Вы что не в курсе, что после большинства инфекционных или паразитарных заболеваний организм человека начинает вырабатывать антитела ? И это длится месяцами, годами или даже всю жизнь человека, как после перенесенной например желтой лихорадки, полиомиелита, натуральной оспы, ветрянки, кори, ряда энтеровирусных инфекций, краснухи, скарлатины, свинки и многих других. Отсутствие выработки антител или их количественное уменьшение в разы буквально за несколько недель скорее исключение из общего правила. На старые виды коронавируса выработка антител продолжается до года.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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"Когда делаешь много тестов, то получаешь больше положительных результатов. Поэтому я сказал подчиненным, чтобы снизили количество тестов. Они тестировали постоянно. Мы проверяли даже людей, которые не понимали, что происходит", — заявил американский президент.
ЛАД написав:Практика показывает, что карантин вполне эффективное мероприятие. Вы просто не сталкивались с настоящим карантином. Как прекращали эпидемии холеры, кори, оспы? Если вовремя погасить вспышку и затем тщательно отслеживать отдельные возможные случаи, то вирус можно победить и большинство с ним может никогда не встретиться. То, что было у нас, на карантин похоже как собака на обезьяну. О сегодняшней ситуации просто молчу.
Карантин эффективен, только если источник заражения удалось локализовать. Как видим, с коронавирусом это не удалось. Заражён весь мир. Какой тут может быть карантин? Даже, если какой-то отдельной стране удастся уничтожить вирус у себя, ей будут постоянно подвозить новые порции вируса из соседних стран. Разве что построить стену вокруг страны и никого не впускать и не выпускать. Карантином можно изолировать отдельную зараженную область. Весь мир уже никак не изолировать
В мае смертность в Москве выросла в полтора раза В мае 2020 года в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что в полтора раза больше среднегодового показателя предыдущих трех лет, следует из отчета столичного департамента здравоохранения.
В среднем в мае 2019, 2018 и 2017 годов, согласно данным департамента, было зарегистрировано 9 914 смертей. Таким образом, превышение смертности в мае 2020 года составляет 5 799 случаев.
92% (5 260) случаев избыточной смертности в мае 2020 года связаны с Covid-19, признали в департаменте. При этом от коронавируса как основной причины в мае умерли 2 757 человек, а еще 2 503 человека умерли от других причин, но имели положительный тест на Covid-19, уточнили в департаменте.
"Мы смотрели и считали не только тех, у кого был положительный тест, но и у кого была явная клиническая картина. Делали это в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ, - прокомментировал статистику мэр Москвы Сергей Собянин. - Кроме того, около 1 тысячи человек умерли от других причин, но Covid стал своеобразным катализатором. Сказать, что он вообще не при чем - нельзя, он действительно повлиял на смерть".
Если брать средние за 10 лет, то превышение в мае 2020 составляет 61%. Это больше рекордной смертности в июле-августе 2010 года от смога.
freeze написав:Вы что не в курсе, что после большинства инфекционных или паразитарных заболеваний организм человека начинает вырабатывать антитела ? И это длится месяцами, годами или даже всю жизнь человека, как после перенесенной например желтой лихорадки, полиомиелита, натуральной оспы, ветрянки, кори, ряда энтеровирусных инфекций, краснухи, скарлатины, свинки и многих других. Отсутствие выработки антител или их количественное уменьшение в разы буквально за несколько недель скорее исключение из общего правила. На старые виды коронавируса выработка антител продолжается до года.
Тут скорее всего, играет фактор общей паники. Тесты на антитела к старым коронавирусам не сдавали люди, у которых вообще нет симптомов. Логично, что человек с болезнью с температурой под 40 получит более стойкий иммунитет к вирусу, чем тот, который знает, что заражён, только благодаря анализам.
Если сейчас всех поголовно начать тестировать на простуду, будет тоже огромное количество бессимптомных, и можно будет объявлять эпидемию. А если добавить чувствительные тесты ещё на парочку разных вирусов, то окажется, что абсолютно каждый человек заражён минимум несколькими разными вирусами. Вирусы попадают в организм человека постоянно, только болезни не вызывают, но зато можно кричать по тв, что вирусы захватили мир, каждый человек - заражён хоть чем-то