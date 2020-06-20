В мае смертность в Москве выросла в полтора раза

В мае 2020 года в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что в полтора раза больше среднегодового показателя предыдущих трех лет, следует из отчета столичного департамента здравоохранения.



В среднем в мае 2019, 2018 и 2017 годов, согласно данным департамента, было зарегистрировано 9 914 смертей. Таким образом, превышение смертности в мае 2020 года составляет 5 799 случаев.



92% (5 260) случаев избыточной смертности в мае 2020 года связаны с Covid-19, признали в департаменте.

При этом от коронавируса как основной причины в мае умерли 2 757 человек, а еще 2 503 человека умерли от других причин, но имели положительный тест на Covid-19, уточнили в департаменте.



"Мы смотрели и считали не только тех, у кого был положительный тест, но и у кого была явная клиническая картина. Делали это в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ, - прокомментировал статистику мэр Москвы Сергей Собянин. - Кроме того, около 1 тысячи человек умерли от других причин, но Covid стал своеобразным катализатором. Сказать, что он вообще не при чем - нельзя, он действительно повлиял на смерть".

