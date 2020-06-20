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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кстати, то, о чём я написал, известно уже давно. Как только ребёнок попадает в новый коллектив к здоровым детям (сад, школу, кружок), сразу заболевает. И так много раз первое время, то одним заболеванием, то другим, пока не получит иммунитет к всему тому, что циркуллирует в этом коллективе. Все мы - бессимптомные носители всякого-разного.
Додано: Нед 21 чер, 2020 15:45
Вы не путаете тесты-ПЦР и тесты на антитела ?
Сейчас после карантина практически нет у нас простудных, даже в садике дети без обычных соплей, а в транспорте никто не кашлянет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Поздоровляю себе і своїх колег з професійним святом медичного працівника!
Якщо нас на цій гілці ніхто не вітає, то привітаємо себе сами, як і завжди це трапляється і в реальному житті.
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:20
В Одессе в связи с увеличением числа заболевших решили восстановить некоторые ранее отмененные карантинные меры:
- транспорт - только сидячие места, в масках, закрывающих нос и рот
- детские сады, учебные заведения, курсы и тд - не более 10 человек в группе
- закрыть детские учреждения оздоровления и отдыха
- магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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