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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1424142514261427

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, то, о чём я написал, известно уже давно. Как только ребёнок попадает в новый коллектив к здоровым детям (сад, школу, кружок), сразу заболевает. И так много раз первое время, то одним заболеванием, то другим, пока не получит иммунитет к всему тому, что циркуллирует в этом коллективе. Все мы - бессимптомные носители всякого-разного.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:45

  safonovstanislav написав:Если сейчас всех поголовно начать тестировать на простуду, будет тоже огромное количество бессимптомных, и можно будет объявлять эпидемию.


Вы не путаете тесты-ПЦР и тесты на антитела ?
Сейчас после карантина практически нет у нас простудных, даже в садике дети без обычных соплей, а в транспорте никто не кашлянет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Поздоровляю себе і своїх колег з професійним святом медичного працівника!
Якщо нас на цій гілці ніхто не вітає, то привітаємо себе сами, як і завжди це трапляється і в реальному житті.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:20

В Одессе в связи с увеличением числа заболевших решили восстановить некоторые ранее отмененные карантинные меры:
- транспорт - только сидячие места, в масках, закрывающих нос и рот
- детские сады, учебные заведения, курсы и тд - не более 10 человек в группе
- закрыть детские учреждения оздоровления и отдыха
- магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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