Додано: Нед 21 чер, 2020 16:20

В Одессе в связи с увеличением числа заболевших решили восстановить некоторые ранее отмененные карантинные меры:

- транспорт - только сидячие места, в масках, закрывающих нос и рот

- детские сады, учебные заведения, курсы и тд - не более 10 человек в группе

- закрыть детские учреждения оздоровления и отдыха

- магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.