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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кстати, то, о чём я написал, известно уже давно. Как только ребёнок попадает в новый коллектив к здоровым детям (сад, школу, кружок), сразу заболевает. И так много раз первое время, то одним заболеванием, то другим, пока не получит иммунитет к всему тому, что циркуллирует в этом коллективе. Все мы - бессимптомные носители всякого-разного.
Додано: Нед 21 чер, 2020 15:45
Вы не путаете тесты-ПЦР и тесты на антитела ?
Сейчас после карантина практически нет у нас простудных, даже в садике дети без обычных соплей, а в транспорте никто не кашлянет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Поздоровляю себе і своїх колег з професійним святом медичного працівника!
Якщо нас на цій гілці ніхто не вітає, то привітаємо себе сами, як і завжди це трапляється і в реальному житті.
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:20
В Одессе в связи с увеличением числа заболевших решили восстановить некоторые ранее отмененные карантинные меры:
- транспорт - только сидячие места, в масках, закрывающих нос и рот
- детские сады, учебные заведения, курсы и тд - не более 10 человек в группе
- закрыть детские учреждения оздоровления и отдыха
- магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:46
То, что люди не болеют, не означает, что Пцр-тесты не будут положительными. Многие люди, включая вас и многие сми, потеряли разницу в значениях, между болезнью и присутствием вируса в организме (Пцр-тесты).
А потом тестируют бессимптомных пцр-позитивных, и, о боже, не обнаруживают у них антитела, и выставляют это как трагедию. А потом, этот же бессимптомный пцр-позитивный "выздоравливает", а через месяц или пол года реально заболевает, и это выставляют, как то, что иммунитет не вырабатывается.
Иммунитет работает именно так уже миллионы лет. Почему люди ожидают, что именно на ковид будет какая-то другая необычная реакция - не понятно. Видимо, вера в святой телевизор. Там же никогда не врут
Вот, ответьте, почему у позитивных пцр должны вырабатываться антитела? Как это вообще связано? И почему у пцр-позитивных через год не может быть снова положительного теста пцр на тот же вирус или даже реальной болезни?
В основном "сравнивается тёплое с мягким", из этого делаются выводы, которые потом транслируются широким массам
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 21 чер, 2020 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:57
Звернення голови Київської ОДА Василя Володіна щодо погіршення епідеміологчної ситуації
Шановні мешканці Київської області!
В Україні спостерігається загрозлива тенденція до збільшення захворюваності на COVID-19. Якщо вона зберігатиметься надалі, а чинні протиепідемічні заходи не дадуть очікуваного ефекту, влада муситиме знову звертатися до жорсткого карантину.
За останній тиждень щоденні показники в країнізбільшилися майже вдвічі. В Київській області наразі більше 2000 хворих на COVID-19. З них 173 – діти. Кількість пацієнтів інфекційних відділень збільшується. В стаціонарі – кожен четвертий інфікований. Вже померло 46 осіб. Далеко не всі вони похилого віку. Частина з них – це люди середнього віку, які не мали проблем зі здоров‘ям до епідемії.
В результаті ситуації, що складається на Київщині, обласна Комісія з ТЕБ та НС запровадила негайне посилення контролю за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних закладах, закладах фізичної культури та спорту, перукарнях та салонах краси. Посилений контроль за об‘єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування, за дотриманням протиепідемічних заходів під час посадки та висадки пасажирів.
Облдержадміністрація продовжує відстежувати протиепідемічну ситуацію на території області. У разі її погіршення протягом трьох днів поспіль, комісія з ТЕБ та НС буде змушена скасувати деякі введені раніше послаблення.
Додано: Нед 21 чер, 2020 17:31
У вас какая-то абракадабра написана.
Прочитайте самые основы, что такое тесты ПЦР, тесты на антитела, какие антитела есть, какого вида, как они вырабатываются.
В исследованиях за выработкой иммунитета на коронавирус наблюдают выздоровевших людей после коронавируса, когда положительные ПЦР-тесты перешли в два подряд тнста отрицательных.
Ваш вопрос - И почему у пцр-позитивных через год не может быть снова положительного теста пцр на тот же вирус или даже реальной болезни? я несколько раз перечитал и просто не понял смысла сказанного, как-то пишите яснее свою мысль. Почему не может, отлично может, нет антител, может легко заболеть по новой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 21 чер, 2020 17:47
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Пцр-тесты определяют, присутствуют ли частицы вируса в исследуемом материале. Но, даже если они обнаруживаются, это не значит, что человек болен или заболеет. А нам преподносят людей с положительным анализом, как больных. А потом, у этих псевдобольных не обнаруживают антител и говорят, что иммунитет не работает.
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:02
Так а в чем несогласие и спор ? Уже доказано, что чем тяжелее переболел коронавирусом, тем мощнее у него выделяются антитела после выздоровления и вероятно выработка антител продолжится более продолжительный период.
У бессимптомных больных выработка антител после освобождения организма от вируса, гораздо слабее и более непродолжительное время, а иногда антитела вообще не начинают вырабатываться.
Речь о том, что после обнаружения в организме высокого уровня антител после выздоровления, в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:06
Объясните, зачем общепит в Киеве открыли?
При работающем общепите (пускай и летние площадки) какой смысл вообще было затевать карантин?
В сказки про повара в маске и резиновых перчатках у плиты в жару прошу не рассказывать.
Молодой корнопозитивный повар перенесет вирус бессимптомно, но заразит десяти или сотни людей.
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