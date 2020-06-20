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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1424142514261427 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 50 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 237 Додано: Нед 21 чер, 2020 14:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире Кстати, то, о чём я написал, известно уже давно. Как только ребёнок попадает в новый коллектив к здоровым детям (сад, школу, кружок), сразу заболевает. И так много раз первое время, то одним заболеванием, то другим, пока не получит иммунитет к всему тому, что циркуллирует в этом коллективе. Все мы - бессимптомные носители всякого-разного. safonovstanislav Повідомлень: 2812 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 15:45 safonovstanislav написав: Если сейчас всех поголовно начать тестировать на простуду, будет тоже огромное количество бессимптомных, и можно будет объявлять эпидемию. Если сейчас всех поголовно начать тестировать на простуду, будет тоже огромное количество бессимптомных, и можно будет объявлять эпидемию.



Вы не путаете тесты-ПЦР и тесты на антитела ?

Сейчас после карантина практически нет у нас простудных, даже в садике дети без обычных соплей, а в транспорте никто не кашлянет. Вы не путаете тесты-ПЦР и тесты на антитела ?Сейчас после карантина практически нет у нас простудных, даже в садике дети без обычных соплей, а в транспорте никто не кашлянет. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17312 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6843 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 16:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире Поздоровляю себе і своїх колег з професійним святом медичного працівника!

Якщо нас на цій гілці ніхто не вітає, то привітаємо себе сами, як і завжди це трапляється і в реальному житті. Trast Повідомлень: 466 З нами з: 10.03.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 173 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 16:20 В Одессе в связи с увеличением числа заболевших решили восстановить некоторые ранее отмененные карантинные меры:

- транспорт - только сидячие места, в масках, закрывающих нос и рот

- детские сады, учебные заведения, курсы и тд - не более 10 человек в группе

- закрыть детские учреждения оздоровления и отдыха

- магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17312 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6843 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 16:46 freeze написав: safonovstanislav написав: Если сейчас всех поголовно начать тестировать на простуду, будет тоже огромное количество бессимптомных, и можно будет объявлять эпидемию. Если сейчас всех поголовно начать тестировать на простуду, будет тоже огромное количество бессимптомных, и можно будет объявлять эпидемию.



Вы не путаете тесты-ПЦР и тесты на антитела ?

Сейчас после карантина практически нет у нас простудных, даже в садике дети без обычных соплей, а в транспорте никто не кашлянет. Вы не путаете тесты-ПЦР и тесты на антитела ?Сейчас после карантина практически нет у нас простудных, даже в садике дети без обычных соплей, а в транспорте никто не кашлянет.

То, что люди не болеют, не означает, что Пцр-тесты не будут положительными. Многие люди, включая вас и многие сми, потеряли разницу в значениях, между болезнью и присутствием вируса в организме (Пцр-тесты).

А потом тестируют бессимптомных пцр-позитивных, и, о боже, не обнаруживают у них антитела, и выставляют это как трагедию. А потом, этот же бессимптомный пцр-позитивный "выздоравливает", а через месяц или пол года реально заболевает, и это выставляют, как то, что иммунитет не вырабатывается.

Иммунитет работает именно так уже миллионы лет. Почему люди ожидают, что именно на ковид будет какая-то другая необычная реакция - не понятно. Видимо, вера в святой телевизор. Там же никогда не врут



Вот, ответьте, почему у позитивных пцр должны вырабатываться антитела? Как это вообще связано? И почему у пцр-позитивных через год не может быть снова положительного теста пцр на тот же вирус или даже реальной болезни?

В основном "сравнивается тёплое с мягким", из этого делаются выводы, которые потом транслируются широким массам То, что люди не болеют, не означает, что Пцр-тесты не будут положительными. Многие люди, включая вас и многие сми, потеряли разницу в значениях, между болезнью и присутствием вируса в организме (Пцр-тесты).А потом тестируют бессимптомных пцр-позитивных, и, о боже, не обнаруживают у них антитела, и выставляют это как трагедию. А потом, этот же бессимптомный пцр-позитивный "выздоравливает", а через месяц или пол года реально заболевает, и это выставляют, как то, что иммунитет не вырабатывается.Иммунитет работает именно так уже миллионы лет. Почему люди ожидают, что именно на ковид будет какая-то другая необычная реакция - не понятно. Видимо, вера в святой телевизор. Там же никогда не врутВот, ответьте, почему у позитивных пцр должны вырабатываться антитела? Как это вообще связано? И почему у пцр-позитивных через год не может быть снова положительного теста пцр на тот же вирус или даже реальной болезни?В основном "сравнивается тёплое с мягким", из этого делаются выводы, которые потом транслируются широким массам Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 21 чер, 2020 17:00, всього редагувалось 1 раз. safonovstanislav Повідомлень: 2812 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 16:57 freeze написав: В Одессе в связи с увеличением числа заболевших решили восстановить некоторые ранее отмененные карантинные меры:

- транспорт - только сидячие места, в масках, закрывающих нос и рот

- детские сады, учебные заведения, курсы и тд - не более 10 человек в группе

- закрыть детские учреждения оздоровления и отдыха

- магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов В Одессе в связи с увеличением числа заболевших решили восстановить некоторые ранее отмененные карантинные меры:- транспорт - только сидячие места, в масках, закрывающих нос и рот- детские сады, учебные заведения, курсы и тд - не более 10 человек в группе- закрыть детские учреждения оздоровления и отдыха- магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов



Звернення голови Київської ОДА Василя Володіна щодо погіршення епідеміологчної ситуації

Шановні мешканці Київської області!



В Україні спостерігається загрозлива тенденція до збільшення захворюваності на COVID-19. Якщо вона зберігатиметься надалі, а чинні протиепідемічні заходи не дадуть очікуваного ефекту, влада муситиме знову звертатися до жорсткого карантину.

За останній тиждень щоденні показники в країнізбільшилися майже вдвічі. В Київській області наразі більше 2000 хворих на COVID-19. З них 173 – діти. Кількість пацієнтів інфекційних відділень збільшується. В стаціонарі – кожен четвертий інфікований. Вже померло 46 осіб. Далеко не всі вони похилого віку. Частина з них – це люди середнього віку, які не мали проблем зі здоров‘ям до епідемії.

В результаті ситуації, що складається на Київщині, обласна Комісія з ТЕБ та НС запровадила негайне посилення контролю за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних закладах, закладах фізичної культури та спорту, перукарнях та салонах краси. Посилений контроль за об‘єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування, за дотриманням протиепідемічних заходів під час посадки та висадки пасажирів.



Облдержадміністрація продовжує відстежувати протиепідемічну ситуацію на території області. У разі її погіршення протягом трьох днів поспіль, комісія з ТЕБ та НС буде змушена скасувати деякі введені раніше послаблення.



http://koda.gov.ua/news/zvernennya-golo ... oda-vasil/ Звернення голови Київської ОДА Василя Володіна щодо погіршення епідеміологчної ситуаціїШановні мешканці Київської області!В Україні спостерігається загрозлива тенденція до збільшення захворюваності на COVID-19. Якщо вона зберігатиметься надалі, а чинні протиепідемічні заходи не дадуть очікуваного ефекту, влада муситиме знову звертатися до жорсткого карантину.За останній тиждень щоденні показники в країнізбільшилися майже вдвічі. В Київській області наразі більше 2000 хворих на COVID-19. З них 173 – діти. Кількість пацієнтів інфекційних відділень збільшується. В стаціонарі – кожен четвертий інфікований. Вже померло 46 осіб. Далеко не всі вони похилого віку. Частина з них – це люди середнього віку, які не мали проблем зі здоров‘ям до епідемії.В результаті ситуації, що складається на Київщині, обласна Комісія з ТЕБ та НС запровадила негайне посилення контролю за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних закладах, закладах фізичної культури та спорту, перукарнях та салонах краси. Посилений контроль за об‘єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування, за дотриманням протиепідемічних заходів під час посадки та висадки пасажирів.Облдержадміністрація продовжує відстежувати протиепідемічну ситуацію на території області. У разі її погіршення протягом трьох днів поспіль, комісія з ТЕБ та НС буде змушена скасувати деякі введені раніше послаблення. 19yuriy91 Повідомлень: 2833 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 17:31 safonovstanislav написав: freeze написав: safonovstanislav написав: Если сейчас всех поголовно начать тестировать на простуду, будет тоже огромное количество бессимптомных, и можно будет объявлять эпидемию. Если сейчас всех поголовно начать тестировать на простуду, будет тоже огромное количество бессимптомных, и можно будет объявлять эпидемию.



Вы не путаете тесты-ПЦР и тесты на антитела ?

Сейчас после карантина практически нет у нас простудных, даже в садике дети без обычных соплей, а в транспорте никто не кашлянет. Вы не путаете тесты-ПЦР и тесты на антитела ?Сейчас после карантина практически нет у нас простудных, даже в садике дети без обычных соплей, а в транспорте никто не кашлянет.

То, что люди не болеют, не означает, что Пцр-тесты не будут положительными. Многие люди, включая вас и многие сми, потеряли разницу в значениях, между болезнью и присутствием вируса в организме (Пцр-тесты).

А потом тестируют бессимптомных пцр-позитивных, и, о боже, не обнаруживают у них антитела, и выставляют это как трагедию. А потом, этот же бессимптомный пцр-позитивный "выздоравливает", а через месяц или пол года реально заболевает, и это выставляют, как то, что иммунитет не вырабатывается.

Иммунитет работает именно так уже миллионы лет. Почему люди ожидают, что именно на ковид будет какая-то другая необычная реакция - не понятно. Видимо, вера в святой телевизор. Там же никогда не врут



Вот, ответьте, почему у позитивных пцр должны вырабатываться антитела? Как это вообще связано? И почему у пцр-позитивных через год не может быть снова положительного теста пцр на тот же вирус или даже реальной болезни?

В основном "сравнивается тёплое с мягким", из этого делаются выводы, которые потом транслируются широким массам То, что люди не болеют, не означает, что Пцр-тесты не будут положительными. Многие люди, включая вас и многие сми, потеряли разницу в значениях, между болезнью и присутствием вируса в организме (Пцр-тесты).А потом тестируют бессимптомных пцр-позитивных, и, о боже, не обнаруживают у них антитела, и выставляют это как трагедию. А потом, этот же бессимптомный пцр-позитивный "выздоравливает", а через месяц или пол года реально заболевает, и это выставляют, как то, что иммунитет не вырабатывается.Иммунитет работает именно так уже миллионы лет. Почему люди ожидают, что именно на ковид будет какая-то другая необычная реакция - не понятно. Видимо, вера в святой телевизор. Там же никогда не врутВот, ответьте, почему у позитивных пцр должны вырабатываться антитела? Как это вообще связано? И почему у пцр-позитивных через год не может быть снова положительного теста пцр на тот же вирус или даже реальной болезни?В основном "сравнивается тёплое с мягким", из этого делаются выводы, которые потом транслируются широким массам



У вас какая-то абракадабра написана.

Прочитайте самые основы, что такое тесты ПЦР, тесты на антитела, какие антитела есть, какого вида, как они вырабатываются.



В исследованиях за выработкой иммунитета на коронавирус наблюдают выздоровевших людей после коронавируса, когда положительные ПЦР-тесты перешли в два подряд тнста отрицательных.



Ваш вопрос - И почему у пцр-позитивных через год не может быть снова положительного теста пцр на тот же вирус или даже реальной болезни? я несколько раз перечитал и просто не понял смысла сказанного, как-то пишите яснее свою мысль. Почему не может, отлично может, нет антител, может легко заболеть по новой. У вас какая-то абракадабра написана.Прочитайте самые основы, что такое тесты ПЦР, тесты на антитела, какие антитела есть, какого вида, как они вырабатываются.В исследованиях за выработкой иммунитета на коронавирус наблюдают выздоровевших людей после коронавируса, когда положительные ПЦР-тесты перешли в два подряд тнста отрицательных.Ваш вопрос - И почему у пцр-позитивных через год не может быть снова положительного теста пцр на тот же вирус или даже реальной болезни? я несколько раз перечитал и просто не понял смысла сказанного, как-то пишите яснее свою мысль. Почему не может, отлично может, нет антител, может легко заболеть по новой. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17312 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6843 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 17:47 [quote="4995981:freeze"]

Пцр-тесты определяют, присутствуют ли частицы вируса в исследуемом материале. Но, даже если они обнаруживаются, это не значит, что человек болен или заболеет. А нам преподносят людей с положительным анализом, как больных. А потом, у этих псевдобольных не обнаруживают антител и говорят, что иммунитет не работает. safonovstanislav Повідомлень: 2812 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 18:02 safonovstanislav написав: freeze написав: Пцр-тесты определяют, присутствуют ли частицы вируса в исследуемом материале. Но, даже если они обнаруживаются, это не значит, что человек болен или заболеет. А нам преподносят людей с положительным анализом, как больных. А потом, у этих псевдобольных не обнаруживают антител и говорят, что иммунитет не работает. Пцр-тесты определяют, присутствуют ли частицы вируса в исследуемом материале. Но, даже если они обнаруживаются, это не значит, что человек болен или заболеет. А нам преподносят людей с положительным анализом, как больных. А потом, у этих псевдобольных не обнаруживают антител и говорят, что иммунитет не работает.



Так а в чем несогласие и спор ? Уже доказано, что чем тяжелее переболел коронавирусом, тем мощнее у него выделяются антитела после выздоровления и вероятно выработка антител продолжится более продолжительный период.

У бессимптомных больных выработка антител после освобождения организма от вируса, гораздо слабее и более непродолжительное время, а иногда антитела вообще не начинают вырабатываться.

Речь о том, что после обнаружения в организме высокого уровня антител после выздоровления, в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз. Так а в чем несогласие и спор ? Уже доказано, что чем тяжелее переболел коронавирусом, тем мощнее у него выделяются антитела после выздоровления и вероятно выработка антител продолжится более продолжительный период.У бессимптомных больных выработка антител после освобождения организма от вируса, гораздо слабее и более непродолжительное время, а иногда антитела вообще не начинают вырабатываться.Речь о том, что после обнаружения в организме высокого уровня антител после выздоровления, в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17312 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6843 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 18:06 Объясните, зачем общепит в Киеве открыли?

При работающем общепите (пускай и летние площадки) какой смысл вообще было затевать карантин?

В сказки про повара в маске и резиновых перчатках у плиты в жару прошу не рассказывать.

Молодой корнопозитивный повар перенесет вирус бессимптомно, но заразит десяти или сотни людей. UA Повідомлень: 4951 З нами з: 19.07.08 Подякував: 631 раз. Подякували: 820 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1424142514261427 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Суб 20 чер, 2020 16:51