Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1425142614271428 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 50 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 237 Додано: Нед 21 чер, 2020 18:30 freeze написав: магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов

а как это мероприятие поможет? а как это мероприятие поможет? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4651 З нами з: 06.08.08 Подякував: 244 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 18:32 freeze написав: в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз. в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз.

Основной вопрос в том, какого уровня антител достаточно для эффективной защиты. Может быть такое, что уровня в 800 раз ниже изначального будет достаточно, а может и нет. Просто цифры - ничего не значат. Вот, когда будет инфа о тех, кто реально переболеет несколько раз, тогда можно будет о чем-то судить Основной вопрос в том, какого уровня антител достаточно для эффективной защиты. Может быть такое, что уровня в 800 раз ниже изначального будет достаточно, а может и нет. Просто цифры - ничего не значат. Вот, когда будет инфа о тех, кто реально переболеет несколько раз, тогда можно будет о чем-то судить safonovstanislav Повідомлень: 2813 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 18:40 Тракторист написав: freeze написав: магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов

а как это мероприятие поможет? а как это мероприятие поможет?



По всей вероятности хотят разделить пассажиропотоки на транспорте, тех кто едут на работу к 9 часам, и тех, кто хочет прошвырнуться по магазинам и базарам. По всей вероятности хотят разделить пассажиропотоки на транспорте, тех кто едут на работу к 9 часам, и тех, кто хочет прошвырнуться по магазинам и базарам. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17317 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6844 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 18:43 safonovstanislav написав: freeze написав: в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз. в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз.

Основной вопрос в том, какого уровня антител достаточно для эффективной защиты. Может быть такое, что уровня в 800 раз ниже изначального будет достаточно, а может и нет. Просто цифры - ничего не значат. Вот, когда будет инфа о тех, кто реально переболеет несколько раз, тогда можно будет о чем-то судить Основной вопрос в том, какого уровня антител достаточно для эффективной защиты. Может быть такое, что уровня в 800 раз ниже изначального будет достаточно, а может и нет. Просто цифры - ничего не значат. Вот, когда будет инфа о тех, кто реально переболеет несколько раз, тогда можно будет о чем-то судить



Я про это и говорю, пока вторично переболевшие очень единичны, и часто объясняются эти случаи какими-то конкретными причинами.

Наблюдаем.

Без выработки антител все разговоры про коллективный иммунитет и про создание вакцин - это пустые разговоры ни о чём. Я про это и говорю, пока вторично переболевшие очень единичны, и часто объясняются эти случаи какими-то конкретными причинами.Наблюдаем.Без выработки антител все разговоры про коллективный иммунитет и про создание вакцин - это пустые разговоры ни о чём. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17317 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6844 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 18:43 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хлопці, я бачу, що вас професійні думки зовсім не бентежать.

Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.

Так от до вас всіх питання-вам їхати чи шашки тільки цікавлять? От хлопці ви смішні, з першої сторінки цієї теми ви викликали таксі, таксі приїхало в моєму обличчі, але ніхто нікуди не їде і обговорює шляхи, як поїде таксист, до того ж таксиста ніхто не питається його думки.Хлопці, я бачу, що вас професійні думки зовсім не бентежать.Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.Так от до вас всіх питання-вам їхати чи шашки тільки цікавлять? Trast Повідомлень: 467 З нами з: 10.03.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 18:44 Trast написав: Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте. Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.



Александр, вы ж программист, какое отношение к медицине имеете Александр, вы ж программист, какое отношение к медицине имеете Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17317 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6844 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1425142614271428 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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