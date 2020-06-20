а как это мероприятие поможет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:30
а как это мероприятие поможет?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:32
Основной вопрос в том, какого уровня антител достаточно для эффективной защиты. Может быть такое, что уровня в 800 раз ниже изначального будет достаточно, а может и нет. Просто цифры - ничего не значат. Вот, когда будет инфа о тех, кто реально переболеет несколько раз, тогда можно будет о чем-то судить
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:40
По всей вероятности хотят разделить пассажиропотоки на транспорте, тех кто едут на работу к 9 часам, и тех, кто хочет прошвырнуться по магазинам и базарам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:43
Я про это и говорю, пока вторично переболевшие очень единичны, и часто объясняются эти случаи какими-то конкретными причинами.
Наблюдаем.
Без выработки антител все разговоры про коллективный иммунитет и про создание вакцин - это пустые разговоры ни о чём.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
От хлопці ви смішні, з першої сторінки цієї теми ви викликали таксі, таксі приїхало в моєму обличчі, але ніхто нікуди не їде і обговорює шляхи, як поїде таксист, до того ж таксиста ніхто не питається його думки.
Хлопці, я бачу, що вас професійні думки зовсім не бентежать.
Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.
Так от до вас всіх питання-вам їхати чи шашки тільки цікавлять?
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:44
Александр, вы ж программист, какое отношение к медицине имеете
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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