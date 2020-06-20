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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:30
freeze написав:
магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов
а как это мероприятие поможет?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:32
freeze написав:
в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз.
Основной вопрос в том, какого уровня антител достаточно для эффективной защиты. Может быть такое, что уровня в 800 раз ниже изначального будет достаточно, а может и нет. Просто цифры - ничего не значат. Вот, когда будет инфа о тех, кто реально переболеет несколько раз, тогда можно будет о чем-то судить
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safonovstanislav
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:40
Тракторист написав: freeze написав:
магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов
а как это мероприятие поможет?
По всей вероятности хотят разделить пассажиропотоки на транспорте, тех кто едут на работу к 9 часам, и тех, кто хочет прошвырнуться по магазинам и базарам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:43
safonovstanislav написав: freeze написав:
в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз.
Основной вопрос в том, какого уровня антител достаточно для эффективной защиты. Может быть такое, что уровня в 800 раз ниже изначального будет достаточно, а может и нет. Просто цифры - ничего не значат. Вот, когда будет инфа о тех, кто реально переболеет несколько раз, тогда можно будет о чем-то судить
Я про это и говорю, пока вторично переболевшие очень единичны, и часто объясняются эти случаи какими-то конкретными причинами.
Наблюдаем.
Без выработки антител все разговоры про коллективный иммунитет и про создание вакцин - это пустые разговоры ни о чём.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:43
От хлопці ви смішні, з першої сторінки цієї теми ви викликали таксі, таксі приїхало в моєму обличчі, але ніхто нікуди не їде і обговорює шляхи, як поїде таксист, до того ж таксиста ніхто не питається його думки.
Хлопці, я бачу, що вас професійні думки зовсім не бентежать.
Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.
Так от до вас всіх питання-вам їхати чи шашки тільки цікавлять?
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Trast
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:44
Trast написав:
Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.
Александр, вы ж программист, какое отношение к медицине имеете
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 21 чер, 2020 20:32
Trast написав:
От хлопці ви смішні, з першої сторінки цієї теми ви викликали таксі, таксі приїхало в моєму обличчі, але ніхто нікуди не їде і обговорює шляхи, як поїде таксист, до того ж таксиста ніхто не питається його думки.
Хлопці, я бачу, що вас професійні думки зовсім не бентежать.
Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.
Так от до вас всіх питання-вам їхати чи шашки тільки цікавлять?
А ну ка, давайте, бомбите правду матку. Медики лучше бы вообще молчали иногда. А то один рассказывает, что маски - фигня, другие тыкают пальцем в небо
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Додано: Нед 21 чер, 2020 20:34
freeze написав: Trast написав:
Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.
Александр, вы ж программист, какое отношение к медицине имеете
Мене звуть інакше і я лікар 1 категорії ,як сан - епідеміолог, до вищої не встиг дойти, бо у нас сан-епідемслужби на той час ліквідували, тому я в Польшу і поїхав.
До речі діплом про вищу медичну і інтернатуру про кваліфікацію,а також ступені кваліфікації можу кинути в особисті, але після контракту на працю в нащій країні по моїй спеціалізації і з непринизливою платою за працю.
Востаннє редагувалось Trast
в Нед 21 чер, 2020 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 20:39
beee написав: Trast написав:
От хлопці ви смішні, з першої сторінки цієї теми ви викликали таксі, таксі приїхало в моєму обличчі, але ніхто нікуди не їде і обговорює шляхи, як поїде таксист, до того ж таксиста ніхто не питається його думки.
Хлопці, я бачу, що вас професійні думки зовсім не бентежать.
Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.
Так от до вас всіх питання-вам їхати чи шашки тільки цікавлять?
А ну ка, давайте, бомбите правду матку. Медики лучше бы вообще молчали иногда. А то один рассказывает, что маски - фигня, другие тыкают пальцем в небо
Я вже її тут писав- пролістайте взад пару сторінок і якщо їх тут ніхто не потер, то ви все знайдете.
Навіщо мені повторювати те, що вже було написано особисто від мене і тим паче днсь позавчора?!
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Trast
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