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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1426142714281429>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:30

  freeze написав:магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов

а как это мероприятие поможет?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:32

  freeze написав:в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз.

Основной вопрос в том, какого уровня антител достаточно для эффективной защиты. Может быть такое, что уровня в 800 раз ниже изначального будет достаточно, а может и нет. Просто цифры - ничего не значат. Вот, когда будет инфа о тех, кто реально переболеет несколько раз, тогда можно будет о чем-то судить
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:40

  Тракторист написав:
  freeze написав:магазины, Новая Почта, всякие ремонты должны открываться не ранее 10 часов

а как это мероприятие поможет?


По всей вероятности хотят разделить пассажиропотоки на транспорте, тех кто едут на работу к 9 часам, и тех, кто хочет прошвырнуться по магазинам и базарам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:43

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз.

Основной вопрос в том, какого уровня антител достаточно для эффективной защиты. Может быть такое, что уровня в 800 раз ниже изначального будет достаточно, а может и нет. Просто цифры - ничего не значат. Вот, когда будет инфа о тех, кто реально переболеет несколько раз, тогда можно будет о чем-то судить


Я про это и говорю, пока вторично переболевшие очень единичны, и часто объясняются эти случаи какими-то конкретными причинами.
Наблюдаем.
Без выработки антител все разговоры про коллективный иммунитет и про создание вакцин - это пустые разговоры ни о чём.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От хлопці ви смішні, з першої сторінки цієї теми ви викликали таксі, таксі приїхало в моєму обличчі, але ніхто нікуди не їде і обговорює шляхи, як поїде таксист, до того ж таксиста ніхто не питається його думки.
Хлопці, я бачу, що вас професійні думки зовсім не бентежать.
Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.
Так от до вас всіх питання-вам їхати чи шашки тільки цікавлять? :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:44

  Trast написав:Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.


Александр, вы ж программист, какое отношение к медицине имеете :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:32

  Trast написав:От хлопці ви смішні, з першої сторінки цієї теми ви викликали таксі, таксі приїхало в моєму обличчі, але ніхто нікуди не їде і обговорює шляхи, як поїде таксист, до того ж таксиста ніхто не питається його думки.
Хлопці, я бачу, що вас професійні думки зовсім не бентежать.
Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.
Так от до вас всіх питання-вам їхати чи шашки тільки цікавлять? :)


А ну ка, давайте, бомбите правду матку. Медики лучше бы вообще молчали иногда. А то один рассказывает, что маски - фигня, другие тыкают пальцем в небо
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:34

  freeze написав:
  Trast написав:Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.


Александр, вы ж программист, какое отношение к медицине имеете :mrgreen:

Мене звуть інакше і я лікар 1 категорії ,як сан - епідеміолог, до вищої не встиг дойти, бо у нас сан-епідемслужби на той час ліквідували, тому я в Польшу і поїхав.
До речі діплом про вищу медичну і інтернатуру про кваліфікацію,а також ступені кваліфікації можу кинути в особисті, але після контракту на працю в нащій країні по моїй спеціалізації і з непринизливою платою за працю.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 21 чер, 2020 20:46, всього редагувалось 2 разів.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:39

  beee написав:
  Trast написав:От хлопці ви смішні, з першої сторінки цієї теми ви викликали таксі, таксі приїхало в моєму обличчі, але ніхто нікуди не їде і обговорює шляхи, як поїде таксист, до того ж таксиста ніхто не питається його думки.
Хлопці, я бачу, що вас професійні думки зовсім не бентежать.
Ви як бабки на лавці, обговорюєте те, в чому уяви не маєте.
Так от до вас всіх питання-вам їхати чи шашки тільки цікавлять? :)


А ну ка, давайте, бомбите правду матку. Медики лучше бы вообще молчали иногда. А то один рассказывает, что маски - фигня, другие тыкают пальцем в небо

Я вже її тут писав- пролістайте взад пару сторінок і якщо їх тут ніхто не потер, то ви все знайдете.
Навіщо мені повторювати те, що вже було написано особисто від мене і тим паче десь кілька днів потому ?!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

delirium
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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