Додано: Нед 21 чер, 2020 18:32

freeze написав: в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз. в приведенном мною исследовании уровень антител за 8 недель упал во много раз.

Основной вопрос в том, какого уровня антител достаточно для эффективной защиты. Может быть такое, что уровня в 800 раз ниже изначального будет достаточно, а может и нет. Просто цифры - ничего не значат. Вот, когда будет инфа о тех, кто реально переболеет несколько раз, тогда можно будет о чем-то судить