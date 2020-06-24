RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1442144314441445

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
40
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 19:35

  freeze написав:
  moldashavanin написав:
Сейчас я посчитаю сколько умерло от рака . слабо отказаться от благ цивилизации ?


Так боритесь против рака. Причём здесь коронавирус ? Почему-то до этой эпидемии тема рака, кроме больных и их родственников, особо никого не интересовала. И тут сразу все вспомнили, давайте лучше вместо борьбы с коронавирусом будем бороться с раком.
А чего не с тем и другим одновременно ?


Ибо рак и коронавирус - это плата за цивилизацию ! Хотите жить в сытости , тепле с лекарствами - платите за это цену !
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 648
З нами з: 22.07.11
Подякував: 231 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 20:58

Индия и Мексика бьют сегодня свои коронавирусные рекорды.

Всё-таки странный коронавирус, чем жарче, тем больше больных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17362
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4261 раз.
Подякували: 6852 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:01

  moldashavanin написав:Ибо рак и коронавирус - это плата за цивилизацию ! Хотите жить в сытости , тепле с лекарствами - платите за это цену !


Без цивилизации люди умирали от элементарного заражения крови и даже близко не доживали до тех лет что живут сейчас.
У вас предложения как у пионерки Г.Тунберг опять на деревья залезть чтобюы климат не менялся?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3676
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:02

  freeze написав:Индия и Мексика бьют сегодня свои коронавирусные рекорды.

Всё-таки странный коронавирус, чем жарче, тем больше больных.

Я болею за Украину!
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11727
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6911 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:57

  varlo написав:Євросоюз після 1 липня не відкриватиме кордонів для українців
https://24tv.ua/yevrosoyuz-pislya-1-lipnya-ne-vidkrivatime-kordoniv-garyachi-novini_n1366349?utm_source=mailchimp

это только если вы хотите посетить оперу в Вене или выпить чашечку кофе в Праге, а если с целью побатрачить, то милости просим... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 06.08.08
Подякував: 245 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:12

  Тракторист написав:
  varlo написав:Євросоюз після 1 липня не відкриватиме кордонів для українців
https://24tv.ua/yevrosoyuz-pislya-1-lipnya-ne-vidkrivatime-kordoniv-garyachi-novini_n1366349?utm_source=mailchimp

это только если вы хотите посетить оперу в Вене или выпить чашечку кофе в Праге, а если с целью побатрачить, то милости просим... ;)


Без контракта и двухнедельной отсидки в самоизоляции никто и батрачить не пустит - знакомый сейчас в Польше вторую неделю сидит.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3676
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1442144314441445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7030 1581227
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 чер, 2020 10:11
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8636)
25.06.2020 02:53
Золото XAU/USD (2775)
25.06.2020 01:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron