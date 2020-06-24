Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1442144314441445 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 40 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 239 Додано: Сер 24 чер, 2020 19:35 freeze написав: moldashavanin написав:

Сейчас я посчитаю сколько умерло от рака . слабо отказаться от благ цивилизации ? Сейчас я посчитаю сколько умерло от рака . слабо отказаться от благ цивилизации ?



Так боритесь против рака. Причём здесь коронавирус ? Почему-то до этой эпидемии тема рака, кроме больных и их родственников, особо никого не интересовала. И тут сразу все вспомнили, давайте лучше вместо борьбы с коронавирусом будем бороться с раком.

А чего не с тем и другим одновременно ? Так боритесь против рака. Причём здесь коронавирус ? Почему-то до этой эпидемии тема рака, кроме больных и их родственников, особо никого не интересовала. И тут сразу все вспомнили, давайте лучше вместо борьбы с коронавирусом будем бороться с раком.А чего не с тем и другим одновременно ?



Ибо рак и коронавирус - это плата за цивилизацию ! Хотите жить в сытости , тепле с лекарствами - платите за это цену ! Ибо рак и коронавирус - это плата за цивилизацию ! Хотите жить в сытости , тепле с лекарствами - платите за это цену ! moldashavanin

Повідомлень: 648 З нами з: 22.07.11 Подякував: 231 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2020 20:58 Индия и Мексика бьют сегодня свои коронавирусные рекорды.



Всё-таки странный коронавирус, чем жарче, тем больше больных. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17362 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6852 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2020 21:01 moldashavanin написав: Ибо рак и коронавирус - это плата за цивилизацию ! Хотите жить в сытости , тепле с лекарствами - платите за это цену ! Ибо рак и коронавирус - это плата за цивилизацию ! Хотите жить в сытости , тепле с лекарствами - платите за это цену !



Без цивилизации люди умирали от элементарного заражения крови и даже близко не доживали до тех лет что живут сейчас.

У вас предложения как у пионерки Г.Тунберг опять на деревья залезть чтобюы климат не менялся? Без цивилизации люди умирали от элементарного заражения крови и даже близко не доживали до тех лет что живут сейчас.У вас предложения как у пионерки Г.Тунберг опять на деревья залезть чтобюы климат не менялся? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3676 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2020 21:02 freeze написав: Индия и Мексика бьют сегодня свои коронавирусные рекорды.



Всё-таки странный коронавирус, чем жарче, тем больше больных. Индия и Мексика бьют сегодня свои коронавирусные рекорды.Всё-таки странный коронавирус, чем жарче, тем больше больных.

Я болею за Украину! Я болею за Украину! Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11727 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6911 раз. Подякували: 3128 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2020 21:57 varlo написав: Євросоюз після 1 липня не відкриватиме кордонів для українців

https://24tv.ua/yevrosoyuz-pislya-1-lipnya-ne-vidkrivatime-kordoniv-garyachi-novini_n1366349?utm_source=mailchimp Євросоюз після 1 липня не відкриватиме кордонів для українців

это только если вы хотите посетить оперу в Вене или выпить чашечку кофе в Праге, а если с целью побатрачить, то милости просим... это только если вы хотите посетить оперу в Вене или выпить чашечку кофе в Праге, а если с целью побатрачить, то милости просим... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4664 З нами з: 06.08.08 Подякував: 245 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2020 22:12 Тракторист написав: varlo написав: Євросоюз після 1 липня не відкриватиме кордонів для українців

https://24tv.ua/yevrosoyuz-pislya-1-lipnya-ne-vidkrivatime-kordoniv-garyachi-novini_n1366349?utm_source=mailchimp Євросоюз після 1 липня не відкриватиме кордонів для українців

это только если вы хотите посетить оперу в Вене или выпить чашечку кофе в Праге, а если с целью побатрачить, то милости просим... это только если вы хотите посетить оперу в Вене или выпить чашечку кофе в Праге, а если с целью побатрачить, то милости просим...



Без контракта и двухнедельной отсидки в самоизоляции никто и батрачить не пустит - знакомый сейчас в Польше вторую неделю сидит. Без контракта и двухнедельной отсидки в самоизоляции никто и батрачить не пустит - знакомый сейчас в Польше вторую неделю сидит. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3676 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1442144314441445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7030 1581227

ЛОБ Сер 24 чер, 2020 10:11