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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 чер, 2020 19:35
freeze написав: moldashavanin написав:
Сейчас я посчитаю сколько умерло от рака . слабо отказаться от благ цивилизации ?
Так боритесь против рака. Причём здесь коронавирус ? Почему-то до этой эпидемии тема рака, кроме больных и их родственников, особо никого не интересовала. И тут сразу все вспомнили, давайте лучше вместо борьбы с коронавирусом будем бороться с раком.
А чего не с тем и другим одновременно ?
Ибо рак и коронавирус - это плата за цивилизацию ! Хотите жить в сытости , тепле с лекарствами - платите за это цену !
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Додано: Сер 24 чер, 2020 20:58
Индия и Мексика бьют сегодня свои коронавирусные рекорды.
Всё-таки странный коронавирус, чем жарче, тем больше больных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 21:01
moldashavanin написав:
Ибо рак и коронавирус - это плата за цивилизацию ! Хотите жить в сытости , тепле с лекарствами - платите за это цену !
Без цивилизации люди умирали от элементарного заражения крови и даже близко не доживали до тех лет что живут сейчас.
У вас предложения как у пионерки Г.Тунберг опять на деревья залезть чтобюы климат не менялся?
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Додано: Сер 24 чер, 2020 21:02
freeze написав:
Индия и Мексика бьют сегодня свои коронавирусные рекорды.
Всё-таки странный коронавирус, чем жарче, тем больше больных.
Я болею за Украину!
Украина - богатая страна!
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Додано: Сер 24 чер, 2020 21:57
это только если вы хотите посетить оперу в Вене или выпить чашечку кофе в Праге, а если с целью побатрачить, то милости просим...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Сер 24 чер, 2020 22:12
Тракторист написав:
это только если вы хотите посетить оперу в Вене или выпить чашечку кофе в Праге, а если с целью побатрачить, то милости просим...
Без контракта и двухнедельной отсидки в самоизоляции никто и батрачить не пустит - знакомый сейчас в Польше вторую неделю сидит.
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