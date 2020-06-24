Додано: Чет 25 чер, 2020 12:14

Кучинелли написав: Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем

Uppi написав: Можете дать четкие критерии когда вводится карантин ? Можете дать четкие критерии когда вводится карантин ?

очень может быть что и пропадает.. те кто заболел выздоровили и не смогли заразить окружающих.. вот и все, вирус побежден. На самом деле, чтобы короновирус пропал на совсем, нужно всего лишь один месяц всему человечеству посидеть дома, а специально обученным людям, таким как врачи и армия, в спец защите, помочь выздороветь больным и прожить этот период здоровым.. вот и все, рецепт простой, но не выполнимый.Уже ж обсуждали, или Вы не следите за веткой? Пришли к выводу: новая болезнь = новые критерии, без статистики, к сожалению критерии не выработать, так что, тут тока время покажет. А полезный карантин или вредный тока опытным путем можно выяснить, опять же, новая болезнь. Представьте, если бы вирус мутировал и убивал всех, летальность бы была процентов 98, а послушали таких как Вы и карантин не ввели, а статистика показала высокую летальность...