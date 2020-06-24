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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1444144514461447>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
40
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 10:41

  Uppi написав:Так что мы видим смертность в Украине меньше за тот же период за 2019 год и это на фоне ""Эпидемии""!!!

Судьбу не обмануть. Страны, в которых был жёсткий карантин, после его отмены, люди домрут до средних значений. Там, где карантин был не эффективен, смертность наоборот снизится, т. к. многие уже умерли чуть заранее.

Умирают ведь НЕ дети, которые из-за вируса не дожили 70 лет своей жизни, а еле живые старики, которые уже завтра и так должны были умереть, но коронавирус убил их сегодня. А те, кто сидит дома, оттягивая неизбежное, наоборот, просто перенёс свою смерть с сегодня на завтра.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:25

Uppi , по смертности ж ясно почему спад. Меньше гибли в ДТП и от пьяных разборок в ночных клубах и быкотеках (больше сидели дома).

Мне не нравится тезис "все равно бы умерли завтра", потому что это "завтра" могло и через 20 лет быть. Откуда вам знать, этот 60-летний покойник от Ковид прожил бы до 80-ти или нет.
И тут грань такая размытая: а давайте и вас (это не к Uppi) захерачим лет в 40 и не расстроимся. Какая разница, дожили вы до 60 или нет,все равно бы умерли когда-то.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:30

  Hotab написав:Uppi , по смертности ж ясно почему спад. Меньше гибли в ДТП и от пьяных разборок в ночных клубах и быкотеках (больше сидели дома).

Мне не нравится тезис "все равно бы умерли завтра", потому что это "завтра" могло и через 20 лет быть. Откуда вам знать, этот 60-летний покойник от Ковид прожил бы до 80-ти или нет.
И тут грань такая размытая: а давайте и вас (это не к Uppi) захерачим лет в 40 и не расстроимся. Какая разница, дожили вы до 60 или нет,все равно бы умерли когда-то.


Я вообще расцениваю подобные сафроновские высеры как преступление.Это чистое неуважение к другим людям. просто оно завуалировано в контексте темы. за это нужно удалять личности с форума.всякие уппи и молдаване это малограмотные люди. то пусть верещат.им уже тут столько раз рассказывали. почему нельзя сравнивать статистики по ДТП. по гриппу и т п с ковидом. а им пох, горбатого могила исправит.мозгов если нет. то ничё не сделаешь, это надолго.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:33

Молдаване и им подобные, пышу для вас.
Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем.Карантин - это мера для препятствия распространению вируса, чтобы меньшее число людей пострадало и большему числу медики смогли предоставить помощь.Епт. ну пора уже это догнать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:44

  Кучинелли написав:Молдаване и им подобные, пышу для вас.
Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем.Карантин - это мера для препятствия распространению вируса, чтобы меньшее число людей пострадало и большему числу медики смогли предоставить помощь.Епт. ну пора уже это догнать.

Можете дать четкие критерии когда вводится карантин ? Ну что бы было понимание на основании чего , обычно количества заболевших . Вводится карантин .
Для примера критерий - мы вводим карантин или мы не вводим карантин . Есть так называемые пороговые значения . Приведите их нам если знаете ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:06

  Uppi написав:
  Кучинелли написав:Молдаване и им подобные, пышу для вас.
Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем.Карантин - это мера для препятствия распространению вируса, чтобы меньшее число людей пострадало и большему числу медики смогли предоставить помощь.Епт. ну пора уже это догнать.

Можете дать четкие критерии когда вводится карантин ? Ну что бы было понимание на основании чего , обычно количества заболевших . Вводится карантин .
Для примера критерий - мы вводим карантин или мы не вводим карантин . Есть так называемые пороговые значения . Приведите их нам если знаете ?

Бггг. Вы законодательство осилите? Там написано сложно и абсолютно не как эксперты из интернета материал изложен ))) тогда вернитесь взад к своему первому вопросу и фриз Вам не поленился и нашел выкладки из Законов, но видимо зря )))
ПыСы: На Украине запущен процесс уничтожения страны. Об этом заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, его слова приводятся на сайте партии.
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию». )))
Кива и Вы в одинаковый лицей ходили )))
Востаннє редагувалось stm в Чет 25 чер, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Кучинелли написав:Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем

очень может быть что и пропадает.. те кто заболел выздоровили и не смогли заразить окружающих.. вот и все, вирус побежден. На самом деле, чтобы короновирус пропал на совсем, нужно всего лишь один месяц всему человечеству посидеть дома, а специально обученным людям, таким как врачи и армия, в спец защите, помочь выздороветь больным и прожить этот период здоровым.. вот и все, рецепт простой, но не выполнимый.
  Uppi написав:Можете дать четкие критерии когда вводится карантин ?

Уже ж обсуждали, или Вы не следите за веткой? Пришли к выводу: новая болезнь = новые критерии, без статистики, к сожалению критерии не выработать, так что, тут тока время покажет. А полезный карантин или вредный тока опытным путем можно выяснить, опять же, новая болезнь. Представьте, если бы вирус мутировал и убивал всех, летальность бы была процентов 98, а послушали таких как Вы и карантин не ввели, а статистика показала высокую летальность...
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:13

цікаво, там в КМУ вміють рахувати до сорока

каранин від quaranta giorni, час на який ставили на якір в порту судна з підозрою на чуму та подібні захворювання
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:13

  flyman написав:каранин від quaranta giorni, час на який ставили на якір в порту судна з підозрою на чуму та подібні захворювання

Ещё из истории. Оливковое масло способствует очищению сосудов и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний :) чайная ложка оливкового масла натощак итальянский народный рецепт. Но прям каждый день особенно натощак не уверенна, но как статист подтверждаю что долгожителей среди итальянцев очень много и оливковое масло это вкусно и полезно :)
https://www.affaritaliani.it/medicina/bere-un-cucchiaio-di-olio-di-oliva-la-mattina-a-digiuno-fa-bene-i-benefici-647795.html
stm
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:21

  stm написав:
  Uppi написав:
  Кучинелли написав:Молдаване и им подобные, пышу для вас.
Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем.Карантин - это мера для препятствия распространению вируса, чтобы меньшее число людей пострадало и большему числу медики смогли предоставить помощь.Епт. ну пора уже это догнать.

Можете дать четкие критерии когда вводится карантин ? Ну что бы было понимание на основании чего , обычно количества заболевших . Вводится карантин .
Для примера критерий - мы вводим карантин или мы не вводим карантин . Есть так называемые пороговые значения . Приведите их нам если знаете ?

Бггг. Вы законодательство осилите? Там написано сложно и абсолютно не как эксперты из интернета материал изложен ))) тогда вернитесь взад к своему первому вопросу и фриз Вам не поленился и нашел выкладки из Законов, но видимо зря )))
ПыСы: На Украине запущен процесс уничтожения страны. Об этом заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, его слова приводятся на сайте партии.
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию». )))
Кива и Вы в одинаковый лицей ходили )))

Для обсуждения политики и политиков есть отдельная тема .
По сути вопроса, на основании раздутой в СМИ пандемии утверждены постановления правительства которые являются антиконституционными о сокращении прав человека .
Ввод карантина не предполагает никаких четких критериев , построен на страхе обычного обывателя , нарушает массу законов возвращает нас к совковому тоталитаризму.
Изолировать нужно больных , при проблеме во вне страны , должны были быть закрыты границы с обсервацией читай карантином всех въезжающих . Собственно так как делали Итальянцы . Одна из задач спец. служб .
Маски должны выдаваться всем за счет государства из фонда чрезвычайных положений . А сейчас это похоже на заработок на беде .
Uppi
 
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