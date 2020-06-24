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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1444144514461447

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
40
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:12

  Uppi написав:Для обсуждения политики и политиков есть отдельная тема .
По сути вопроса, на основании раздутой в СМИ пандемии утверждены постановления правительства которые являются антиконституционными о сокращении прав человека .
Ввод карантина не предполагает никаких четких критериев , построен на страхе обычного обывателя , нарушает массу законов возвращает нас к совковому тоталитаризму.
Изолировать нужно больных , при проблеме во вне страны , должны были быть закрыты границы с обсервацией читай карантином всех въезжающих . Собственно так как делали Итальянцы . Одна из задач спец. служб .
Маски должны выдаваться всем за счет государства из фонда чрезвычайных положений . А сейчас это похоже на заработок на беде .

Ответьте мне на три вопроса:
1) какие обязанности гражданина Украины Вы знаете?
2) Ношение маски и то только в местах закрытого типа, как конкретно ущемляет Ваши права как гражданина
3) жизнь другого гражданина из группы риска и его перемещение можно ущемить в Вашу угоду или Конституция говорит о какой-то нелепой и логичной равности прав и свобод?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:13

  Кучинелли написав:Молдаване и им подобные, пышу для вас.
Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем.Карантин - это мера для препятствия распространению вируса, чтобы меньшее число людей пострадало и большему числу медики смогли предоставить помощь.Епт. ну пора уже это догнать.


Логика ! Куда должен пропасть вирус ? уйти в отпуск ,на пенсию ?
2 месяца , во время карантина , больница простаивала пустой .
сейчас 4 человека на 40 000 населения заболели . какие , к черту , нагрузка на больницы ?
moldashavanin
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