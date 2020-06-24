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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1444144514461447 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 40 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 239 Додано: Чет 25 чер, 2020 15:12 Uppi написав: Для обсуждения политики и политиков есть отдельная тема .

По сути вопроса, на основании раздутой в СМИ пандемии утверждены постановления правительства которые являются антиконституционными о сокращении прав человека .

Ввод карантина не предполагает никаких четких критериев , построен на страхе обычного обывателя , нарушает массу законов возвращает нас к совковому тоталитаризму.

Изолировать нужно больных , при проблеме во вне страны , должны были быть закрыты границы с обсервацией читай карантином всех въезжающих . Собственно так как делали Итальянцы . Одна из задач спец. служб .

Маски должны выдаваться всем за счет государства из фонда чрезвычайных положений . А сейчас это похоже на заработок на беде . Для обсуждения политики и политиков есть отдельная тема .По сути вопроса, на основании раздутой в СМИ пандемии утверждены постановления правительства которые являются антиконституционными о сокращении прав человека .Ввод карантина не предполагает никаких четких критериев , построен на страхе обычного обывателя , нарушает массу законов возвращает нас к совковому тоталитаризму.Изолировать нужно больных , при проблеме во вне страны , должны были быть закрыты границы с обсервацией читай карантином всех въезжающих . Собственно так как делали Итальянцы . Одна из задач спец. служб .Маски должны выдаваться всем за счет государства из фонда чрезвычайных положений . А сейчас это похоже на заработок на беде .

Ответьте мне на три вопроса:

1) какие обязанности гражданина Украины Вы знаете?

2) Ношение маски и то только в местах закрытого типа, как конкретно ущемляет Ваши права как гражданина

3) жизнь другого гражданина из группы риска и его перемещение можно ущемить в Вашу угоду или Конституция говорит о какой-то нелепой и логичной равности прав и свобод? Ответьте мне на три вопроса:1) какие обязанности гражданина Украины Вы знаете?2) Ношение маски и то только в местах закрытого типа, как конкретно ущемляет Ваши права как гражданина3) жизнь другого гражданина из группы риска и его перемещение можно ущемить в Вашу угоду или Конституция говорит о какой-то нелепой и логичной равности прав и свобод? stm

Повідомлень: 2408 З нами з: 04.03.15 Подякував: 65 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2020 15:13 Кучинелли написав: Молдаване и им подобные, пышу для вас.

Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем.Карантин - это мера для препятствия распространению вируса, чтобы меньшее число людей пострадало и большему числу медики смогли предоставить помощь.Епт. ну пора уже это догнать. Молдаване и им подобные, пышу для вас.Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем.Карантин - это мера для препятствия распространению вируса, чтобы меньшее число людей пострадало и большему числу медики смогли предоставить помощь.Епт. ну пора уже это догнать.



Логика ! Куда должен пропасть вирус ? уйти в отпуск ,на пенсию ?

2 месяца , во время карантина , больница простаивала пустой .

сейчас 4 человека на 40 000 населения заболели . какие , к черту , нагрузка на больницы ? Логика ! Куда должен пропасть вирус ? уйти в отпуск ,на пенсию ?2 месяца , во время карантина , больница простаивала пустой .сейчас 4 человека на 40 000 населения заболели . какие , к черту , нагрузка на больницы ? moldashavanin

Повідомлень: 648 З нами з: 22.07.11 Подякував: 231 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1444144514461447 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 24 чер, 2020 10:11