Uppi написав:Для обсуждения политики и политиков есть отдельная тема . По сути вопроса, на основании раздутой в СМИ пандемии утверждены постановления правительства которые являются антиконституционными о сокращении прав человека . Ввод карантина не предполагает никаких четких критериев , построен на страхе обычного обывателя , нарушает массу законов возвращает нас к совковому тоталитаризму. Изолировать нужно больных , при проблеме во вне страны , должны были быть закрыты границы с обсервацией читай карантином всех въезжающих . Собственно так как делали Итальянцы . Одна из задач спец. служб . Маски должны выдаваться всем за счет государства из фонда чрезвычайных положений . А сейчас это похоже на заработок на беде .
Ответьте мне на три вопроса: 1) какие обязанности гражданина Украины Вы знаете? 2) Ношение маски и то только в местах закрытого типа, как конкретно ущемляет Ваши права как гражданина 3) жизнь другого гражданина из группы риска и его перемещение можно ущемить в Вашу угоду или Конституция говорит о какой-то нелепой и логичной равности прав и свобод?
Кучинелли написав:Молдаване и им подобные, пышу для вас. Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем.Карантин - это мера для препятствия распространению вируса, чтобы меньшее число людей пострадало и большему числу медики смогли предоставить помощь.Епт. ну пора уже это догнать.
Логика ! Куда должен пропасть вирус ? уйти в отпуск ,на пенсию ? 2 месяца , во время карантина , больница простаивала пустой . сейчас 4 человека на 40 000 населения заболели . какие , к черту , нагрузка на больницы ?