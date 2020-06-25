Uppi написав:Для обсуждения политики и политиков есть отдельная тема . По сути вопроса, на основании раздутой в СМИ пандемии утверждены постановления правительства которые являются антиконституционными о сокращении прав человека . Ввод карантина не предполагает никаких четких критериев , построен на страхе обычного обывателя , нарушает массу законов возвращает нас к совковому тоталитаризму. Изолировать нужно больных , при проблеме во вне страны , должны были быть закрыты границы с обсервацией читай карантином всех въезжающих . Собственно так как делали Итальянцы . Одна из задач спец. служб . Маски должны выдаваться всем за счет государства из фонда чрезвычайных положений . А сейчас это похоже на заработок на беде .
Ответьте мне на три вопроса: 1) какие обязанности гражданина Украины Вы знаете? 2) Ношение маски и то только в местах закрытого типа, как конкретно ущемляет Ваши права как гражданина 3) жизнь другого гражданина из группы риска и его перемещение можно ущемить в Вашу угоду или Конституция говорит о какой-то нелепой и логичной равности прав и свобод?
Кучинелли написав:Молдаване и им подобные, пышу для вас. Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем.Карантин - это мера для препятствия распространению вируса, чтобы меньшее число людей пострадало и большему числу медики смогли предоставить помощь.Епт. ну пора уже это догнать.
Логика ! Куда должен пропасть вирус ? уйти в отпуск ,на пенсию ? 2 месяца , во время карантина , больница простаивала пустой . сейчас 4 человека на 40 000 населения заболели . какие , к черту , нагрузка на больницы ?
Hotab написав:Мне не нравится тезис "все равно бы умерли завтра", потому что это "завтра" могло и через 20 лет быть. Откуда вам знать, этот 60-летний покойник от Ковид прожил бы до 80-ти или нет. И тут грань такая размытая: а давайте и вас (это не к Uppi) захерачим лет в 40 и не расстроимся. Какая разница, дожили вы до 60 или нет,все равно бы умерли когда-то.
Разве так прям всем нужно жить вечно? В 40, так в 40. Как будто только 1 жизнь живём. Эта закончится, начнётся следующая. Вот, нет, нужно обязательно растянуть одну жизнь до 100 лет, вместо того, чтоб за то же время прожить 2 жизни до 50 лет.
Uppi написав:Держ. стат наконец то опубликовал статистику по смертности с января по апрель 2020 года , хотя обязаны были по май . Так что мы видим смертность в Украине меньше за тот же период за 2019 год и это на фоне ""Эпидемии""!!! Паникеры пейте Валериану , апокалипсис отменяется . Спец по математическому моделированию Фергюсон опубликовал код программы на основании которой строился прогноз заражения и вводился карантин . Цитата программиста "Это не код , а набор багов" . Данную программу нельзя использовать для расчетов , вердикт экспертного сообщества . По сути пора завязывать с этим маскарадом . Уже все всем понятно .
не надо так нервничать. главное, не терять надежду. у нас тоже все будет заметно. при текущем пох-м отношении населения дайте еще месяц другой. бразилия и индия тоже долго разгонялись, а как потом пошли. только это вряд ли кого порадует
Подскажите , а в Беларуси уже должно быть заметно ? И гос. статистику по смертности Бразилии и Индии за 2019 и 2020 можете привести ?
в РБ всі померли, як і в Швеції, більше нема таких країн
Завтра єврочиновники будуть приймати остаточне рішення кого пускати через кордони з 1-го липня. Ми в попередньому списку з 54-х країн, яким можуть дозволити в'їзд з туристичною метою. https://www.euronews.com/2020/06/25/rev ... rders-open Підозрюю, що після бурхливих дискусій і аналізу нашої статистики продовжимо літати в Одесу й Львів, а не Відень і Лісабон.
Hotab написав:Мне не нравится тезис "все равно бы умерли завтра", потому что это "завтра" могло и через 20 лет быть. Откуда вам знать, этот 60-летний покойник от Ковид прожил бы до 80-ти или нет. И тут грань такая размытая: а давайте и вас (это не к Uppi) захерачим лет в 40 и не расстроимся. Какая разница, дожили вы до 60 или нет,все равно бы умерли когда-то.
Разве так прям всем нужно жить вечно? В 40, так в 40. Как будто только 1 жизнь живём. Эта закончится, начнётся следующая. Вот, нет, нужно обязательно растянуть одну жизнь до 100 лет, вместо того, чтоб за то же время прожить 2 жизни до 50 лет.
А можно просто посмотреть на 2 семьи из Буковины и из Ровно. В первой семье (3 брата, папа, бабушка) в живых остался только один брат. И вторая семья: женщина 66 лет и её мама 92 года. Обе живы-здоровы, но дочь требовала кислорода, а бабуля-сердечница из группы риска вообще хоть бы хны, даже не кашляла. Так вот, логично попытаться выяснить, что общего у первой семьи между собой и что есть у женщины 66 лет общего с ними, и, чего абсолютно нет у её кровной родни мамы так действовать и можно прийти к тому что бы жить и радоваться 2 раза по 100 лет )))