Додано: Чет 25 чер, 2020 23:40





https://www.theguardian.com/world/ng-in ... wn-relaxed



Пора штатам утереть нос! Думаю мы способны на это уже на следующей неделе Наконец мы на втором месте - сразу после штатов, из стран с 25000+ случаев с максимальным приростом еженедельной заболеваемости.Пора штатам утереть нос! Думаю мы способны на это уже на следующей неделе

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California