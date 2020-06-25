Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:28

safonovstanislav написав: Hotab написав: Мне не нравится тезис "все равно бы умерли завтра", потому что это "завтра" могло и через 20 лет быть. Откуда вам знать, этот 60-летний покойник от Ковид прожил бы до 80-ти или нет.

И тут грань такая размытая: а давайте и вас (это не к Uppi) захерачим лет в 40 и не расстроимся. Какая разница, дожили вы до 60 или нет,все равно бы умерли когда-то. Мне не нравится тезис "все равно бы умерли завтра", потому что это "завтра" могло и через 20 лет быть. Откуда вам знать, этот 60-летний покойник от Ковид прожил бы до 80-ти или нет.И тут грань такая размытая: а давайте и вас (это не к Uppi) захерачим лет в 40 и не расстроимся. Какая разница, дожили вы до 60 или нет,все равно бы умерли когда-то.

Разве так прям всем нужно жить вечно? В 40, так в 40. Как будто только 1 жизнь живём. Эта закончится, начнётся следующая. Вот, нет, нужно обязательно растянуть одну жизнь до 100 лет, вместо того, чтоб за то же время прожить 2 жизни до 50 лет. Разве так прям всем нужно жить вечно? В 40, так в 40. Как будто только 1 жизнь живём. Эта закончится, начнётся следующая. Вот, нет, нужно обязательно растянуть одну жизнь до 100 лет, вместо того, чтоб за то же время прожить 2 жизни до 50 лет.

А можно просто посмотреть на 2 семьи из Буковины и из Ровно. В первой семье (3 брата, папа, бабушка) в живых остался только один брат. И вторая семья: женщина 66 лет и её мама 92 года. Обе живы-здоровы, но дочь требовала кислорода, а бабуля-сердечница из группы риска вообще хоть бы хны, даже не кашляла. Так вот, логично попытаться выяснить, что общего у первой семьи между собой и что есть у женщины 66 лет общего с ними, и, чего абсолютно нет у её кровной родни мамытак действовать и можно прийти к тому что бы жить и радоваться 2 раза по 100 лет )))