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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1444144514461447

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
40
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:12

  Uppi написав:Для обсуждения политики и политиков есть отдельная тема .
По сути вопроса, на основании раздутой в СМИ пандемии утверждены постановления правительства которые являются антиконституционными о сокращении прав человека .
Ввод карантина не предполагает никаких четких критериев , построен на страхе обычного обывателя , нарушает массу законов возвращает нас к совковому тоталитаризму.
Изолировать нужно больных , при проблеме во вне страны , должны были быть закрыты границы с обсервацией читай карантином всех въезжающих . Собственно так как делали Итальянцы . Одна из задач спец. служб .
Маски должны выдаваться всем за счет государства из фонда чрезвычайных положений . А сейчас это похоже на заработок на беде .

Ответьте мне на три вопроса:
1) какие обязанности гражданина Украины Вы знаете?
2) Ношение маски и то только в местах закрытого типа, как конкретно ущемляет Ваши права как гражданина
3) жизнь другого гражданина из группы риска и его перемещение можно ущемить в Вашу угоду или Конституция говорит о какой-то нелепой и логичной равности прав и свобод?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:13

  Кучинелли написав:Молдаване и им подобные, пышу для вас.
Карантин - это не лекарство от вируса, поэтому при карантине действительно вирус не пропадает насовсем.Карантин - это мера для препятствия распространению вируса, чтобы меньшее число людей пострадало и большему числу медики смогли предоставить помощь.Епт. ну пора уже это догнать.


Логика ! Куда должен пропасть вирус ? уйти в отпуск ,на пенсию ?
2 месяца , во время карантина , больница простаивала пустой .
сейчас 4 человека на 40 000 населения заболели . какие , к черту , нагрузка на больницы ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 19:47

  Hotab написав:Мне не нравится тезис "все равно бы умерли завтра", потому что это "завтра" могло и через 20 лет быть. Откуда вам знать, этот 60-летний покойник от Ковид прожил бы до 80-ти или нет.
И тут грань такая размытая: а давайте и вас (это не к Uppi) захерачим лет в 40 и не расстроимся. Какая разница, дожили вы до 60 или нет,все равно бы умерли когда-то.

Разве так прям всем нужно жить вечно? В 40, так в 40. Как будто только 1 жизнь живём. Эта закончится, начнётся следующая. Вот, нет, нужно обязательно растянуть одну жизнь до 100 лет, вместо того, чтоб за то же время прожить 2 жизни до 50 лет.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 20:41

  Uppi написав:
  adeges написав:
  Uppi написав:Держ. стат наконец то опубликовал статистику по смертности с января по апрель 2020 года , хотя обязаны были по май . Так что мы видим смертность в Украине меньше за тот же период за 2019 год и это на фоне ""Эпидемии""!!! Паникеры пейте Валериану , апокалипсис отменяется .
Спец по математическому моделированию Фергюсон опубликовал код программы на основании которой строился прогноз заражения и вводился карантин . Цитата программиста "Это не код , а набор багов" . Данную программу нельзя использовать для расчетов , вердикт экспертного сообщества .
По сути пора завязывать с этим маскарадом . Уже все всем понятно .


не надо так нервничать. главное, не терять надежду. у нас тоже все будет заметно. при текущем пох-м отношении населения дайте еще месяц другой. бразилия и индия тоже долго разгонялись, а как потом пошли. только это вряд ли кого порадует

Подскажите , а в Беларуси уже должно быть заметно ? И гос. статистику по смертности Бразилии и Индии за 2019 и 2020 можете привести ?

в РБ всі померли, як і в Швеції, більше нема таких країн
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:40

почетное 2 место в мире

Наконец мы на втором месте - сразу после штатов, из стран с 25000+ случаев с максимальным приростом еженедельной заболеваемости.

https://www.theguardian.com/world/ng-in ... wn-relaxed

Пора штатам утереть нос! Думаю мы способны на это уже на следующей неделе
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Завтра єврочиновники будуть приймати остаточне рішення кого пускати через кордони з 1-го липня. Ми в попередньому списку з 54-х країн, яким можуть дозволити в'їзд з туристичною метою.
https://www.euronews.com/2020/06/25/rev ... rders-open
Підозрюю, що після бурхливих дискусій і аналізу нашої статистики продовжимо літати в Одесу й Львів, а не Відень і Лісабон.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:28

  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:Мне не нравится тезис "все равно бы умерли завтра", потому что это "завтра" могло и через 20 лет быть. Откуда вам знать, этот 60-летний покойник от Ковид прожил бы до 80-ти или нет.
И тут грань такая размытая: а давайте и вас (это не к Uppi) захерачим лет в 40 и не расстроимся. Какая разница, дожили вы до 60 или нет,все равно бы умерли когда-то.

Разве так прям всем нужно жить вечно? В 40, так в 40. Как будто только 1 жизнь живём. Эта закончится, начнётся следующая. Вот, нет, нужно обязательно растянуть одну жизнь до 100 лет, вместо того, чтоб за то же время прожить 2 жизни до 50 лет.

А можно просто посмотреть на 2 семьи из Буковины и из Ровно. В первой семье (3 брата, папа, бабушка) в живых остался только один брат. И вторая семья: женщина 66 лет и её мама 92 года. Обе живы-здоровы, но дочь требовала кислорода, а бабуля-сердечница из группы риска вообще хоть бы хны, даже не кашляла. Так вот, логично попытаться выяснить, что общего у первой семьи между собой и что есть у женщины 66 лет общего с ними, и, чего абсолютно нет у её кровной родни мамы ;) так действовать и можно прийти к тому что бы жить и радоваться 2 раза по 100 лет )))
stm
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