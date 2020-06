Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:24

Libo написав: Uppi написав: утверждены постановления правительства которые являются антиконституционными о сокращении прав человека .

Ввод карантина возвращает нас к совковому тоталитаризму.



Ты совсем запутался.

Наша Конституция тоже не содержит обязательного требования носить нам в общественных местах трусы и штаны, но мы обязаны это делать. Иначе менты тут же примут, оштрафуют или посадят в дурку.

И мы не требуем от государства выдавать нам бесплатно трусы и штаны, чтоб удовлетворять эту его прихоть. И не называем это совковым тоталитаризмом, т.к. и в совке мы покупали трусы и штаны за свои деньги, и также были обязаны их носить ...

И если трусы и штаны мы обязаны носить, чтобы не отвлекать внимание и не смущать нашими достоинствами скромных девчонок, то маски мы носим по более важной причине - чтоб сохранить здоровье и жизнь окружающих, а может быть даже во имя выживания всего рода человеческого.

некрасиво плагиатничать про трусы и конституцию. живя в америке об этом точно не стоит забывать

