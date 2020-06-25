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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1446144714481449>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
40
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:17

  beee написав:Тренировка это микротравмы, повреждение тканей. Процесс тренировки - это ничто по сравнению с восстановлением после неё . Поэтому я и остальные тренирующиеся, регулярно с орви. А если учесть, что в спортлайфе все без масок, то их реклама про крепкий иммунитет - сатира какая-то

Причина, что тренирующиеся часто болеют орви - они часто друг друга заражают в этих залах. В том числе - через тренажеры.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:20

  Uppi написав:Держ. стат наконец то опубликовал статистику по смертности с января по апрель 2020 года , хотя обязаны были по май . Так что мы видим смертность в Украине меньше за тот же период за 2019 год и это на фоне ""Эпидемии""!!! Паникеры пейте Валериану , апокалипсис отменяется .
Спец по математическому моделированию Фергюсон опубликовал код программы на основании которой строился прогноз заражения и вводился карантин . Цитата программиста "Это не код , а набор багов" . Данную программу нельзя использовать для расчетов , вердикт экспертного сообщества .
По сути пора завязывать с этим маскарадом . Уже все всем понятно .


Да-да, фейковая эпидемия, маскарад. В Мекке вот отменяют хадж, впервые за тысячу лет. А вы ходите, ходите в рестораны, спотрзалы и пивные. Коммерсы заработают копеечку. А вы - заболеете и умрете. Или просто заболеете, заразите ваших родителей, и они умрут.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:24

  Libo написав:
  Uppi написав:утверждены постановления правительства которые являются антиконституционными о сокращении прав человека .
Ввод карантина возвращает нас к совковому тоталитаризму.

Маски должны выдаваться всем за счет государства из фонда чрезвычайных положений . А сейчас это похоже на заработок на беде .


Ты совсем запутался. :shock:
Наша Конституция тоже не содержит обязательного требования носить нам в общественных местах трусы и штаны, но мы обязаны это делать. :oops: Иначе менты тут же примут, оштрафуют или посадят в дурку.
И мы не требуем от государства выдавать нам бесплатно трусы и штаны, чтоб удовлетворять эту его прихоть. И не называем это совковым тоталитаризмом, т.к. и в совке мы покупали трусы и штаны за свои деньги, и также были обязаны их носить ...
И если трусы и штаны мы обязаны носить, чтобы не отвлекать внимание и не смущать нашими достоинствами :oops: скромных девчонок, то маски мы носим по более важной причине - чтоб сохранить здоровье и жизнь окружающих, а может быть даже во имя выживания всего рода человеческого. 8)
Купи за 20 грн. и не бухти. На пре-зики не жалко? И на маску не жмись. Экономист. :?


некрасиво плагиатничать про трусы и конституцию. живя в америке об этом точно не стоит забывать
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:42

  Uppi написав:Изолировать нужно больных , при проблеме во вне страны , должны были быть закрыты границы с обсервацией читай карантином всех въезжающих . Собственно так как делали Итальянцы . Одна из задач спец. служб
:shock:
Завжди готові... Вже біжать, серед ночі підняті по тривозі лохторатом... Незабаром на ТБ...

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Delta Bravo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_Mykola_ написав:Похоже из этого списка нас в течении нескольких дней уже выкинут.

Висока ймовірність, що вже сьогодні.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:53

  stryzhko написав:
_Mykola_ написав:Похоже из этого списка нас в течении нескольких дней уже выкинут.

Висока ймовірність, що вже сьогодні.

В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:09

  19yuriy91 написав:
  stryzhko написав:
_Mykola_ написав:Похоже из этого списка нас в течении нескольких дней уже выкинут.

Висока ймовірність, що вже сьогодні.

В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев


да, трудно стало скрывать статистику. дальше рост показателей будет ограничиваться только возможностями тестирования. поэтому выйдем на небольшое плато около 2000 через неделю максимум.

главное - не пользоваться масками. они - зло
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:14

  adeges написав:
главное - не пользоваться масками. они - зло


я б даже сказал - всё зло от них. и от карантина.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Аха-ха!
Гуглимо смертність за минулий рік і за цей, можна ще 2018 взяти і вуаля-в цьому році сама меньша смертність загальна за цей же час, ніж в їнщі роки, панове, про що мова?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:20

  19yuriy91 написав:
  adeges написав:
главное - не пользоваться масками. они - зло


я б даже сказал - всё зло от них. и от карантина.


карантин конечно хорошо, но его невозможно выдерживать долго. он очень влияет на экономику. а вот ношение ср-ных масок по 10 грн за штуку - практически ни на что не влияет, но оскорбляет национальное достоинство пересичного. это отношение изменится, когда захоронения станут массовыми и каждый будет иметь знакомых, у которых в семье кто-то умер от короновируса. такими темпами - нам до этого состояния месяца 3-4
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