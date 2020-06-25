beee написав:Тренировка это микротравмы, повреждение тканей. Процесс тренировки - это ничто по сравнению с восстановлением после неё . Поэтому я и остальные тренирующиеся, регулярно с орви. А если учесть, что в спортлайфе все без масок, то их реклама про крепкий иммунитет - сатира какая-то
Причина, что тренирующиеся часто болеют орви - они часто друг друга заражают в этих залах. В том числе - через тренажеры.
Uppi написав:Держ. стат наконец то опубликовал статистику по смертности с января по апрель 2020 года , хотя обязаны были по май . Так что мы видим смертность в Украине меньше за тот же период за 2019 год и это на фоне ""Эпидемии""!!! Паникеры пейте Валериану , апокалипсис отменяется . Спец по математическому моделированию Фергюсон опубликовал код программы на основании которой строился прогноз заражения и вводился карантин . Цитата программиста "Это не код , а набор багов" . Данную программу нельзя использовать для расчетов , вердикт экспертного сообщества . По сути пора завязывать с этим маскарадом . Уже все всем понятно .
Да-да, фейковая эпидемия, маскарад. В Мекке вот отменяют хадж, впервые за тысячу лет. А вы ходите, ходите в рестораны, спотрзалы и пивные. Коммерсы заработают копеечку. А вы - заболеете и умрете. Или просто заболеете, заразите ваших родителей, и они умрут.
Uppi написав:утверждены постановления правительства которые являются антиконституционными о сокращении прав человека . Ввод карантина возвращает нас к совковому тоталитаризму.
Маски должны выдаваться всем за счет государства из фонда чрезвычайных положений . А сейчас это похоже на заработок на беде .
Ты совсем запутался. Наша Конституция тоже не содержит обязательного требования носить нам в общественных местах трусы и штаны, но мы обязаны это делать. Иначе менты тут же примут, оштрафуют или посадят в дурку. И мы не требуем от государства выдавать нам бесплатно трусы и штаны, чтоб удовлетворять эту его прихоть. И не называем это совковым тоталитаризмом, т.к. и в совке мы покупали трусы и штаны за свои деньги, и также были обязаны их носить ... И если трусы и штаны мы обязаны носить, чтобы не отвлекать внимание и не смущать нашими достоинствами скромных девчонок, то маски мы носим по более важной причине - чтоб сохранить здоровье и жизнь окружающих, а может быть даже во имя выживания всего рода человеческого. Купи за 20 грн. и не бухти. На пре-зики не жалко? И на маску не жмись. Экономист.
некрасиво плагиатничать про трусы и конституцию. живя в америке об этом точно не стоит забывать
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Uppi написав:Изолировать нужно больных , при проблеме во вне страны , должны были быть закрыты границы с обсервацией читай карантином всех въезжающих . Собственно так как делали Итальянцы . Одна из задач спец. служб
Завжди готові... Вже біжать, серед ночі підняті по тривозі лохторатом... Незабаром на ТБ...
Delta Bravo
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
adeges написав: главное - не пользоваться масками. они - зло
я б даже сказал - всё зло от них. и от карантина.
карантин конечно хорошо, но его невозможно выдерживать долго. он очень влияет на экономику. а вот ношение ср-ных масок по 10 грн за штуку - практически ни на что не влияет, но оскорбляет национальное достоинство пересичного. это отношение изменится, когда захоронения станут массовыми и каждый будет иметь знакомых, у которых в семье кто-то умер от короновируса. такими темпами - нам до этого состояния месяца 3-4
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California