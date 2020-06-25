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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:21
19yuriy91 написав:
В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109
stryzhko написав:
_Mykola_ написав:Похоже из этого списка нас в течении нескольких дней уже выкинут.
Висока ймовірність, що вже сьогодні.
, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев
Не только мы бьём рекорды.
Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.
Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.
Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:29
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 41 117
Нових - 1 109
Одужало - 18 299 (+541)
Загинуло - 1 086 (+19)
Підозри - 85 174 (+1 430)
Вінницька область — 1 788
Волинська область — 2 096
Дніпропетровська область — 1 081
Донецька область — 412
Житомирська область — 1 366
Закарпатська область — 2 547
Запорізька область — 561
Івано-Франківська область — 2 217
Кіровоградська область — 640
м. Київ — 4 726
Київська область — 2 419
Львівська область — 4 836
Луганська область — 76
Миколаївська область — 384
Одеська область — 1 529
Полтавська область — 304
Рівненська область — 3 364
Сумська область — 284
Тернопільська область — 1 857
Харківська область — 1 993
Херсонська область — 190
Хмельницька область — 724 Чернівецька область — 4 582
Черкаська область — 627
Чернігівська область — 514
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:30
freeze написав:
Не только мы бьём рекорды.
Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.
Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.
Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал.
абсолютный показатель - это неправильная оценка динамики. мы сейчас на 2-м месте в мире после США по еженедельному приросту заболеваемости в %%. так что огромный потенциал - на родине
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:32
adeges написав: 19yuriy91 написав:
я б даже сказал - всё
зло от них. и от карантина.
карантин конечно хорошо, но его невозможно выдерживать долго. он очень влияет на экономику. а вот ношение ср-ных масок по 10 грн за штуку - практически ни на что не влияет, но оскорбляет национальное достоинство пересичного. это отношение изменится, когда захоронения станут массовыми и каждый будет иметь знакомых, у которых в семье кто-то умер от короновируса. такими темпами - нам до этого состояния месяца 3-4
Опять горы будущих трупов
Опять Святой Карантин
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:42
adeges написав: 19yuriy91 написав: adeges написав:
главное - не пользоваться масками. они - зло
я б даже сказал - всё
зло от них. и от карантина.
карантин конечно хорошо, но его невозможно выдерживать долго. он очень влияет на экономику. а вот ношение ср-ных масок по 10 грн за штуку - практически ни на что не влияет, но оскорбляет национальное достоинство пересичного. это отношение изменится, когда захоронения станут массовыми и каждый будет иметь знакомых, у которых в семье кто-то умер от короновируса. такими темпами - нам до этого состояния месяца 3-4
Цього не станеться ніколи, навіть коли всі будуть цілуватися один з оним при зустрічі.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:44
moldashavanin написав:
Опять горы будущих трупов
Я как-то уже у вас спрашивал, чтобы уточнить вашу терминологию - Полмиллиона умерших, в тч 1100 у нас, это что - фундамент, подошва горы, или начало подъёма ?
По вашей терминологии - Гора это какое количество умерших в единицах ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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