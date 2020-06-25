Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1446144714481449 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 40 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 239 Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:21 19yuriy91 написав: stryzhko написав: _Mykola_ написав: Похоже из этого списка нас в течении нескольких дней уже выкинут.



Висока ймовірність, що вже сьогодні. Висока ймовірність, що вже сьогодні.

В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев , умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев



Не только мы бьём рекорды.

Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.

Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.

Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал. Не только мы бьём рекорды.Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17365 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6852 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:29 Re: Эпидемия коронавируса в мире Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 41 117

Нових - 1 109



Одужало - 18 299 (+541)

Загинуло - 1 086 (+19)

Підозри - 85 174 (+1 430)



Вінницька область — 1 788

Волинська область — 2 096

Дніпропетровська область — 1 081

Донецька область — 412

Житомирська область — 1 366

Закарпатська область — 2 547

Запорізька область — 561

Івано-Франківська область — 2 217

Кіровоградська область — 640

м. Київ — 4 726

Київська область — 2 419

Львівська область — 4 836

Луганська область — 76

Миколаївська область — 384

Одеська область — 1 529

Полтавська область — 304

Рівненська область — 3 364

Сумська область — 284

Тернопільська область — 1 857

Харківська область — 1 993

Херсонська область — 190

Хмельницька область — 724 Чернівецька область — 4 582

Черкаська область — 627

Чернігівська область — 514

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6266 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:30 freeze написав: Не только мы бьём рекорды.

Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.

Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.

Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал. Не только мы бьём рекорды.Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал.



абсолютный показатель - это неправильная оценка динамики. мы сейчас на 2-м месте в мире после США по еженедельному приросту заболеваемости в %%. так что огромный потенциал - на родине абсолютный показатель - это неправильная оценка динамики. мы сейчас на 2-м месте в мире после США по еженедельному приросту заболеваемости в %%. так что огромный потенциал - на родине It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3181 З нами з: 14.03.06 Подякував: 193 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:32 adeges написав: 19yuriy91 написав:

я б даже сказал - всё зло от них. и от карантина. я б даже сказал -зло от них. и от карантина.



карантин конечно хорошо, но его невозможно выдерживать долго. он очень влияет на экономику. а вот ношение ср-ных масок по 10 грн за штуку - практически ни на что не влияет, но оскорбляет национальное достоинство пересичного. это отношение изменится, когда захоронения станут массовыми и каждый будет иметь знакомых, у которых в семье кто-то умер от короновируса. такими темпами - нам до этого состояния месяца 3-4 карантин конечно хорошо, но его невозможно выдерживать долго. он очень влияет на экономику. а вот ношение ср-ных масок по 10 грн за штуку - практически ни на что не влияет, но оскорбляет национальное достоинство пересичного. это отношение изменится, когда захоронения станут массовыми и каждый будет иметь знакомых, у которых в семье кто-то умер от короновируса. такими темпами - нам до этого состояния месяца 3-4



Опять горы будущих трупов

Опять Святой Карантин Опять горы будущих труповОпять Святой Карантин moldashavanin

Повідомлень: 649 З нами з: 22.07.11 Подякував: 231 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:42 adeges написав: 19yuriy91 написав: adeges написав:

главное - не пользоваться масками. они - зло главное - не пользоваться масками. они - зло



я б даже сказал - всё зло от них. и от карантина. я б даже сказал -зло от них. и от карантина.



карантин конечно хорошо, но его невозможно выдерживать долго. он очень влияет на экономику. а вот ношение ср-ных масок по 10 грн за штуку - практически ни на что не влияет, но оскорбляет национальное достоинство пересичного. это отношение изменится, когда захоронения станут массовыми и каждый будет иметь знакомых, у которых в семье кто-то умер от короновируса. такими темпами - нам до этого состояния месяца 3-4 карантин конечно хорошо, но его невозможно выдерживать долго. он очень влияет на экономику. а вот ношение ср-ных масок по 10 грн за штуку - практически ни на что не влияет, но оскорбляет национальное достоинство пересичного. это отношение изменится, когда захоронения станут массовыми и каждый будет иметь знакомых, у которых в семье кто-то умер от короновируса. такими темпами - нам до этого состояния месяца 3-4

Цього не станеться ніколи, навіть коли всі будуть цілуватися один з оним при зустрічі. Цього не станеться ніколи, навіть коли всі будуть цілуватися один з оним при зустрічі. Trast Повідомлень: 487 З нами з: 10.03.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:44 moldashavanin написав: Опять горы будущих трупов Опять горы будущих трупов

Я как-то уже у вас спрашивал, чтобы уточнить вашу терминологию - Полмиллиона умерших, в тч 1100 у нас, это что - фундамент, подошва горы, или начало подъёма ?

По вашей терминологии - Гора это какое количество умерших в единицах ? Я как-то уже у вас спрашивал, чтобы уточнить вашу терминологию - Полмиллиона умерших, в тч 1100 у нас, это что - фундамент, подошва горы, или начало подъёма ?По вашей терминологии - Гора это какое количество умерших в единицах ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17365 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6852 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1446144714481449 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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