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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1446144714481449

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
40
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:21

  19yuriy91 написав:
  stryzhko написав:
_Mykola_ написав:Похоже из этого списка нас в течении нескольких дней уже выкинут.

Висока ймовірність, що вже сьогодні.

В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев


Не только мы бьём рекорды.
Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.
Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.
Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 41 117
Нових - 1 109

Одужало - 18 299 (+541)
Загинуло - 1 086 (+19)
Підозри - 85 174 (+1 430)

Вінницька область — 1 788
Волинська область — 2 096
Дніпропетровська область — 1 081
Донецька область — 412
Житомирська область — 1 366
Закарпатська область — 2 547
Запорізька область — 561
Івано-Франківська область — 2 217
Кіровоградська область — 640
м. Київ — 4 726
Київська область — 2 419
Львівська область — 4 836
Луганська область — 76
Миколаївська область — 384
Одеська область — 1 529
Полтавська область — 304
Рівненська область — 3 364
Сумська область — 284
Тернопільська область — 1 857
Харківська область — 1 993
Херсонська область — 190
Хмельницька область — 724 Чернівецька область — 4 582
Черкаська область — 627
Чернігівська область — 514
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:30

  freeze написав:Не только мы бьём рекорды.
Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.
Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.
Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал.


абсолютный показатель - это неправильная оценка динамики. мы сейчас на 2-м месте в мире после США по еженедельному приросту заболеваемости в %%. так что огромный потенциал - на родине
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:32

  adeges написав:
  19yuriy91 написав:
я б даже сказал - всё зло от них. и от карантина.


карантин конечно хорошо, но его невозможно выдерживать долго. он очень влияет на экономику. а вот ношение ср-ных масок по 10 грн за штуку - практически ни на что не влияет, но оскорбляет национальное достоинство пересичного. это отношение изменится, когда захоронения станут массовыми и каждый будет иметь знакомых, у которых в семье кто-то умер от короновируса. такими темпами - нам до этого состояния месяца 3-4


Опять горы будущих трупов
Опять Святой Карантин
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:42

  adeges написав:
  19yuriy91 написав:
  adeges написав:
главное - не пользоваться масками. они - зло


я б даже сказал - всё зло от них. и от карантина.


карантин конечно хорошо, но его невозможно выдерживать долго. он очень влияет на экономику. а вот ношение ср-ных масок по 10 грн за штуку - практически ни на что не влияет, но оскорбляет национальное достоинство пересичного. это отношение изменится, когда захоронения станут массовыми и каждый будет иметь знакомых, у которых в семье кто-то умер от короновируса. такими темпами - нам до этого состояния месяца 3-4

Цього не станеться ніколи, навіть коли всі будуть цілуватися один з оним при зустрічі.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:44

  moldashavanin написав:Опять горы будущих трупов

Я как-то уже у вас спрашивал, чтобы уточнить вашу терминологию - Полмиллиона умерших, в тч 1100 у нас, это что - фундамент, подошва горы, или начало подъёма ?
По вашей терминологии - Гора это какое количество умерших в единицах ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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