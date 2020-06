Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:30

freeze написав: Не только мы бьём рекорды.

Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.

Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.

абсолютный показатель - это неправильная оценка динамики. мы сейчас на 2-м месте в мире после США по еженедельному приросту заболеваемости в %%. так что огромный потенциал - на родине

