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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1449145014511452 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 40 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 239 Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:51 juristkostya написав: freeze написав: А сказки про то, что стали больше делать и в этом вся проблема, это просто сказки для пересичных. А сказки про то, что стали больше делать и в этом вся проблема, это просто сказки для пересичных.

Вы не поняли: проблема у нас с зимы. Просто, до появления тестов мы не понимали ее масштабов.

На данный момент не вижу оснований утверждать, что эпид ситуация у нас ухудшается, поскольку не с чем сравнить - наши данные за март-май совершенно точно не имеют отношения к реальности. Вы не поняли: проблема у нас с зимы. Просто, до появления тестов мы не понимали ее масштабов.На данный момент не вижу оснований утверждать, что эпид ситуация у нас ухудшается, поскольку не с чем сравнить - наши данные за март-май совершенно точно не имеют отношения к реальности.



Это просто догадки, мне тоже казалось, что я переболел коронавирусом несколько лет назад, ну и что.

Тоже не вижу оснований утверждать, что проблема у нас испаряется потому что стали делать больше тестов. Про данные за март-апрель у вас тоже обычные домыслы-догадки, ничем не подтвержденные. Это просто догадки, мне тоже казалось, что я переболел коронавирусом несколько лет назад, ну и что.Тоже не вижу оснований утверждать, что проблема у нас испаряется потому что стали делать больше тестов. Про данные за март-апрель у вас тоже обычные домыслы-догадки, ничем не подтвержденные. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17377 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6853 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:21 freeze написав: juristkostya написав: freeze написав: А сказки про то, что стали больше делать и в этом вся проблема, это просто сказки для пересичных. А сказки про то, что стали больше делать и в этом вся проблема, это просто сказки для пересичных.

Вы не поняли: проблема у нас с зимы. Просто, до появления тестов мы не понимали ее масштабов.

На данный момент не вижу оснований утверждать, что эпид ситуация у нас ухудшается, поскольку не с чем сравнить - наши данные за март-май совершенно точно не имеют отношения к реальности. Вы не поняли: проблема у нас с зимы. Просто, до появления тестов мы не понимали ее масштабов.На данный момент не вижу оснований утверждать, что эпид ситуация у нас ухудшается, поскольку не с чем сравнить - наши данные за март-май совершенно точно не имеют отношения к реальности.



Это просто догадки, мне тоже казалось, что я переболел коронавирусом несколько лет назад, ну и что.

Тоже не вижу оснований утверждать, что проблема у нас испаряется потому что стали делать больше тестов. Про данные за март-апрель у вас тоже обычные домыслы-догадки, ничем не подтвержденные. Это просто догадки, мне тоже казалось, что я переболел коронавирусом несколько лет назад, ну и что.Тоже не вижу оснований утверждать, что проблема у нас испаряется потому что стали делать больше тестов. Про данные за март-апрель у вас тоже обычные домыслы-догадки, ничем не подтвержденные.

Это не догадки, а нормальная стат закономерность:

Нерепрезентативная выборка не позволяет судить о заболеваемости общества в целом. Весной выборка была смешная, сейчас она мало-помалу приближается к адекватной.

Поэтому сравнивать нынешние цифры с мартовским не имеет ни малейшего смысла - мартовские заведомо неверны Это не догадки, а нормальная стат закономерность:Нерепрезентативная выборка не позволяет судить о заболеваемости общества в целом. Весной выборка была смешная, сейчас она мало-помалу приближается к адекватной.Поэтому сравнивать нынешние цифры с мартовским не имеет ни малейшего смысла - мартовские заведомо неверны juristkostya Повідомлень: 3171 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 909 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:26 juristkostya написав: Поэтому сравнивать нынешние цифры с мартовским не имеет ни малейшего смысла - мартовские заведомо неверны Поэтому сравнивать нынешние цифры с мартовским не имеет ни малейшего смысла - мартовские заведомо неверны



Заведомо не верны, потому что вам так кажется.

Я уже говорил, есть сотни, если не тысячи образцов крови доноров, которые брались еще в декабре, в марте, пожалуйста, можно там поискать сотни зараженных. Заведомо не верны, потому что вам так кажется.Я уже говорил, есть сотни, если не тысячи образцов крови доноров, которые брались еще в декабре, в марте, пожалуйста, можно там поискать сотни зараженных. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17377 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6853 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:36 freeze написав: juristkostya написав: Поэтому сравнивать нынешние цифры с мартовским не имеет ни малейшего смысла - мартовские заведомо неверны Поэтому сравнивать нынешние цифры с мартовским не имеет ни малейшего смысла - мартовские заведомо неверны



Заведомо не верны, потому что вам так кажется.

Я уже говорил, есть сотни, если не тысячи образцов крови доноров, которые брались еще в декабре, в марте, пожалуйста, можно там поискать сотни зараженных. Заведомо не верны, потому что вам так кажется.Я уже говорил, есть сотни, если не тысячи образцов крови доноров, которые брались еще в декабре, в марте, пожалуйста, можно там поискать сотни зараженных. Исландия, о которой мы вспоминали чуть выше, для получения достоверной картины протестировала 5% населения. Это репрезентативная выборка, которая даёт положение как по обществу а целом, так и в разрезе отдельных критериев.

У нас даже сейчас такого охвата нет. А весной это были сотни анализов на 40 млн человек. Такой охват при всем желании не может быть достоверным



Поэтому, утверждать, что сейчас ситуация стала хуже, невозможно. Для этого надо сравнить показатели раньше и сейчас - а показатели "раньше" заведомо кривые Исландия, о которой мы вспоминали чуть выше, для получения достоверной картины протестировала 5% населения. Это репрезентативная выборка, которая даёт положение как по обществу а целом, так и в разрезе отдельных критериев.У нас даже сейчас такого охвата нет. А весной это были сотни анализов на 40 млн человек. Такой охват при всем желании не может быть достовернымПоэтому, утверждать, что сейчас ситуация стала хуже, невозможно. Для этого надо сравнить показатели раньше и сейчас - а показатели "раньше" заведомо кривые juristkostya Повідомлень: 3171 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 909 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире juristkostya написав: Поэтому, утверждать, что сейчас ситуация стала хуже, невозможно. Для этого надо сравнить показатели раньше и сейчас - а показатели "раньше" заведомо кривые Поэтому, утверждать, что сейчас ситуация стала хуже, невозможно. Для этого надо сравнить показатели раньше и сейчас - а показатели "раньше" заведомо кривые

а что если в марте было сто тестов потому что сто человек по факту были с подозрениями, а потом 10 000 тестов, потому что столько подозрений, а сегодня тестов 15 000 потому что количество подозреваемых растет. Тесты делают не всем, а тем у кого есть показания или контактным, так вот, ситуация стала хуже потому что количество людей с подозрениями становится больше, и контактных больше потому что на карантин забивают. а что если в марте было сто тестов потому что сто человек по факту были с подозрениями, а потом 10 000 тестов, потому что столько подозрений, а сегодня тестов 15 000 потому что количество подозреваемых растет. Тесты делают не всем, а тем у кого есть показания или контактным, так вот, ситуация стала хуже потому что количество людей с подозрениями становится больше, и контактных больше потому что на карантин забивают. st512 Повідомлень: 823 З нами з: 09.07.13 Подякував: 86 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:49



Не забываем о правилах социального дистанцирования zРадио

Повідомлень: 6316 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1067 раз. Подякували: 2425 раз. Профіль 3 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:54 Кстати в Одессе за вчера несмотря на все потуги увеличившегося тестирования 0 заболевших.

Чудо. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17377 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6853 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:04 st512 написав: juristkostya написав: Поэтому, утверждать, что сейчас ситуация стала хуже, невозможно. Для этого надо сравнить показатели раньше и сейчас - а показатели "раньше" заведомо кривые Поэтому, утверждать, что сейчас ситуация стала хуже, невозможно. Для этого надо сравнить показатели раньше и сейчас - а показатели "раньше" заведомо кривые

а что если в марте было сто тестов потому что сто человек по факту были с подозрениями, а потом 10 000 тестов, потому что столько подозрений, а сегодня тестов 15 000 потому что количество подозреваемых растет. Тесты делают не всем, а тем у кого есть показания или контактным, так вот, ситуация стала хуже потому что количество людей с подозрениями становится больше, и контактных больше потому что на карантин забивают. а что если в марте было сто тестов потому что сто человек по факту были с подозрениями, а потом 10 000 тестов, потому что столько подозрений, а сегодня тестов 15 000 потому что количество подозреваемых растет. Тесты делают не всем, а тем у кого есть показания или контактным, так вот, ситуация стала хуже потому что количество людей с подозрениями становится больше, и контактных больше потому что на карантин забивают.

1. Ковид не имеет специфических внешних симптомов, достоверно отличить его от "просто гриппа" без анализов невозможно.

2. Человек может не иметь симптомов, но выступать распространителем

3. В марте тупо не хватало тестов. И достоверность тогдашних тестов была ниже, чем современных.

. 1. Ковид не имеет специфических внешних симптомов, достоверно отличить его от "просто гриппа" без анализов невозможно.2. Человек может не иметь симптомов, но выступать распространителем3. В марте тупо не хватало тестов. И достоверность тогдашних тестов была ниже, чем современных. juristkostya Повідомлень: 3171 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 909 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1449145014511452 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 26 чер, 2020 11:48