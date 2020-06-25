freeze написав:А сказки про то, что стали больше делать и в этом вся проблема, это просто сказки для пересичных.
Вы не поняли: проблема у нас с зимы. Просто, до появления тестов мы не понимали ее масштабов. На данный момент не вижу оснований утверждать, что эпид ситуация у нас ухудшается, поскольку не с чем сравнить - наши данные за март-май совершенно точно не имеют отношения к реальности.
Это просто догадки, мне тоже казалось, что я переболел коронавирусом несколько лет назад, ну и что. Тоже не вижу оснований утверждать, что проблема у нас испаряется потому что стали делать больше тестов. Про данные за март-апрель у вас тоже обычные домыслы-догадки, ничем не подтвержденные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:А сказки про то, что стали больше делать и в этом вся проблема, это просто сказки для пересичных.
Вы не поняли: проблема у нас с зимы. Просто, до появления тестов мы не понимали ее масштабов. На данный момент не вижу оснований утверждать, что эпид ситуация у нас ухудшается, поскольку не с чем сравнить - наши данные за март-май совершенно точно не имеют отношения к реальности.
Это просто догадки, мне тоже казалось, что я переболел коронавирусом несколько лет назад, ну и что. Тоже не вижу оснований утверждать, что проблема у нас испаряется потому что стали делать больше тестов. Про данные за март-апрель у вас тоже обычные домыслы-догадки, ничем не подтвержденные.
Это не догадки, а нормальная стат закономерность: Нерепрезентативная выборка не позволяет судить о заболеваемости общества в целом. Весной выборка была смешная, сейчас она мало-помалу приближается к адекватной. Поэтому сравнивать нынешние цифры с мартовским не имеет ни малейшего смысла - мартовские заведомо неверны
juristkostya написав:Поэтому сравнивать нынешние цифры с мартовским не имеет ни малейшего смысла - мартовские заведомо неверны
Заведомо не верны, потому что вам так кажется. Я уже говорил, есть сотни, если не тысячи образцов крови доноров, которые брались еще в декабре, в марте, пожалуйста, можно там поискать сотни зараженных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
juristkostya написав:Поэтому сравнивать нынешние цифры с мартовским не имеет ни малейшего смысла - мартовские заведомо неверны
Заведомо не верны, потому что вам так кажется. Я уже говорил, есть сотни, если не тысячи образцов крови доноров, которые брались еще в декабре, в марте, пожалуйста, можно там поискать сотни зараженных.
Исландия, о которой мы вспоминали чуть выше, для получения достоверной картины протестировала 5% населения. Это репрезентативная выборка, которая даёт положение как по обществу а целом, так и в разрезе отдельных критериев. У нас даже сейчас такого охвата нет. А весной это были сотни анализов на 40 млн человек. Такой охват при всем желании не может быть достоверным
Поэтому, утверждать, что сейчас ситуация стала хуже, невозможно. Для этого надо сравнить показатели раньше и сейчас - а показатели "раньше" заведомо кривые
juristkostya написав:Поэтому, утверждать, что сейчас ситуация стала хуже, невозможно. Для этого надо сравнить показатели раньше и сейчас - а показатели "раньше" заведомо кривые
а что если в марте было сто тестов потому что сто человек по факту были с подозрениями, а потом 10 000 тестов, потому что столько подозрений, а сегодня тестов 15 000 потому что количество подозреваемых растет. Тесты делают не всем, а тем у кого есть показания или контактным, так вот, ситуация стала хуже потому что количество людей с подозрениями становится больше, и контактных больше потому что на карантин забивают.
juristkostya написав:Поэтому, утверждать, что сейчас ситуация стала хуже, невозможно. Для этого надо сравнить показатели раньше и сейчас - а показатели "раньше" заведомо кривые
а что если в марте было сто тестов потому что сто человек по факту были с подозрениями, а потом 10 000 тестов, потому что столько подозрений, а сегодня тестов 15 000 потому что количество подозреваемых растет. Тесты делают не всем, а тем у кого есть показания или контактным, так вот, ситуация стала хуже потому что количество людей с подозрениями становится больше, и контактных больше потому что на карантин забивают.
1. Ковид не имеет специфических внешних симптомов, достоверно отличить его от "просто гриппа" без анализов невозможно. 2. Человек может не иметь симптомов, но выступать распространителем 3. В марте тупо не хватало тестов. И достоверность тогдашних тестов была ниже, чем современных. .