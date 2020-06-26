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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1450145114521453

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
40
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Украина еще не ощутила опасности этого вируса. Вам не показывают палаты интенсивки с лежащими неделями под аппаратам вентиляции, вы не видели караваны скорых везущих больных в больницы районов страны, где есть свободные места в палатах ИТ, транспортные самолеты санитарные в небе, интервью с врачами , у которых мозоли на лицах от масок...
Самая страшная цифра - это количество людей , которым нужен стационар.Вот когда их больше количества коек, тогда ж*** стране. А здесь хвастаются, сколько выздоровело...
Востаннє редагувалось Renee в П'ят 26 чер, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Renee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:52

Невже цікаво кожного дня мусолити варіації теми "скільки заразилося насправді"?
Кому цікаво, варто лише помножити число померлих з COVID-19 (RIP :cry: ) на 150, отримати орієнтовне число заражених на [поточна дата - 18 днів] і не засмічувати гілку.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:49

  Renee написав:Украина еще не ощутила опасности этого вируса. Вам не показывают палаты интенсивки с лежащими неделями под аппаратам вентиляции, вы не видели караваны скорых везущих больных в больницы районов страны, где есть свободные места в палатах ИТ, транспортные самолеты санитарные в небе, интервью с врачами , у которых мозоли на лицах от масок...
Самая страшная цифра - это количество людей , которым нужен стационар.Вот когда их больше количества коек, тогда ж*** стране. А здесь хвастаются, сколько выздоровело...

Нема жодного вірусу і немає ніякої загрожуючої ситуації, це афера 2020 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  st512 написав:Зрите в корень, всему виной ВОЗ, а его либо слушаем либо нет, и от фамилии нашего президента мало что зависит.
ВОЗ рекомендательная организация нигде не прописано что ее надо слушать ...это не Гаагский суд и то его многие игнорируют ... ВОЗ это как клуб любителей пива приблизительно такой же обязательности исполнения
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Врач не может не закончить 5 классов школы, где преподают физику. Врач не может быть умственно отсталым. Но может быть пожилым и с возрастными проблемами мышления. Зрелый человек без психических отклонений не может не подумать хотя бы о размерах и ёмкости источника питания чипа, например, или передатчика сигнала, которые должны быть сопоставимы с размерами молекул.
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Scotch

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