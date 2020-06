Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:52



Кому цікаво, варто лише помножити число померлих з COVID-19 (RIP ) на 150, отримати орієнтовне число заражених на [поточна дата - 18 днів] і не засмічувати гілку. Невже цікаво кожного дня мусолити варіації теми "скільки заразилося насправді"?Кому цікаво, варто лише помножити число померлих з COVID-19 (RIP) на 150, отримати орієнтовне число заражених на [поточна дата - 18 днів] і не засмічувати гілку.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell