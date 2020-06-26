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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 чер, 2020 00:42
Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.
В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.
кто что такое слышал?
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unicdima
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Додано: Суб 27 чер, 2020 00:57
freeze написав:Доктор Комаровский
считает проблему коронавируса в Украине недооцененной
....
«Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях …Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат – ну не знаю. Это как презерватив одеть на голову для безопасного секса», - заявил врач.
PavlovskyNEWS
Это тот доктор, который в начале всей этой истории в начале года был глубочайшим скептиком короны и с дикими насмешками и упреками смотрел на всех паникеров и насторожившихся?
Умело он, конечно, хайпится и переобувается в прыжках.
Честно говоря надоел он мне, доктор этот.
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Alex2007
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Додано: Суб 27 чер, 2020 01:06
unicdima написав:
Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.
В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.
кто что такое слышал?
А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?
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Alex2007
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Додано: Суб 27 чер, 2020 01:43
Alex2007 написав: unicdima написав:
Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.
В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.
кто что такое слышал?
А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?
зачем вам? ведь тут уже доказали, что никакой короны нет, поэтому лечить нечего
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Суб 27 чер, 2020 02:39
unicdima написав:
Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.
В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.
кто что такое слышал?
Конечно все. Особенно если учесть что первый пациент с короной и больничка непрофильная идёт на карантин и один пациент в плюс, а остальные в минус по деньгам на 14 дней. Это ж каждый врач отделения просто мечтает отдохнуть )))
А про деньги за посидеть дома вообще прикол.
Ну а пока в Киеве чаще раздаются сирены скорой, надеюсь просто совпадение... Им миллион за сирену платят явно
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