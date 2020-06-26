Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1451145214531454 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 40 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 239 Додано: Суб 27 чер, 2020 00:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.

В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.

кто что такое слышал? unicdima

Повідомлень: 579 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 00:57 freeze написав: Доктор Комаровский считает проблему коронавируса в Украине недооцененной

....



«Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях …Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат – ну не знаю. Это как презерватив одеть на голову для безопасного секса», - заявил врач.



PavlovskyNEWS считает проблему коронавируса в Украине недооцененной....«Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях …Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат – ну не знаю. Это как презерватив одеть на голову для безопасного секса», - заявил врач.PavlovskyNEWS





Это тот доктор, который в начале всей этой истории в начале года был глубочайшим скептиком короны и с дикими насмешками и упреками смотрел на всех паникеров и насторожившихся?

Умело он, конечно, хайпится и переобувается в прыжках.

Честно говоря надоел он мне, доктор этот. Это тот доктор, который в начале всей этой истории в начале года был глубочайшим скептиком короны и с дикими насмешками и упреками смотрел на всех паникеров и насторожившихся?Умело он, конечно, хайпится и переобувается в прыжках.Честно говоря надоел он мне, доктор этот. Alex2007 1

Повідомлень: 2257 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1012 раз. Подякували: 889 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 01:06 unicdima написав: Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.

В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.

кто что такое слышал? Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.кто что такое слышал?



А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно? А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно? Alex2007 1

Повідомлень: 2257 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1012 раз. Подякували: 889 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 01:43 Alex2007 написав: unicdima написав: Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.

В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.

кто что такое слышал? Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.кто что такое слышал?



А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно? А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?



зачем вам? ведь тут уже доказали, что никакой короны нет, поэтому лечить нечего зачем вам? ведь тут уже доказали, что никакой короны нет, поэтому лечить нечего It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3182 З нами з: 14.03.06 Подякував: 193 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 02:39 unicdima написав: Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.

В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.

кто что такое слышал? Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.кто что такое слышал?

Конечно все. Особенно если учесть что первый пациент с короной и больничка непрофильная идёт на карантин и один пациент в плюс, а остальные в минус по деньгам на 14 дней. Это ж каждый врач отделения просто мечтает отдохнуть )))

А про деньги за посидеть дома вообще прикол.

Ну а пока в Киеве чаще раздаются сирены скорой, надеюсь просто совпадение... Им миллион за сирену платят явно Конечно все. Особенно если учесть что первый пациент с короной и больничка непрофильная идёт на карантин и один пациент в плюс, а остальные в минус по деньгам на 14 дней. Это ж каждый врач отделения просто мечтает отдохнуть )))А про деньги за посидеть дома вообще прикол.Ну а пока в Киеве чаще раздаются сирены скорой, надеюсь просто совпадение... Им миллион за сирену платят явно stm

Повідомлень: 2411 З нами з: 04.03.15 Подякував: 65 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1451145214531454 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Scotch П'ят 26 чер, 2020 21:20