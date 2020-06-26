Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне. В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают. кто что такое слышал?
freeze написав:Доктор Комаровский считает проблему коронавируса в Украине недооцененной ....
«Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях …Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат – ну не знаю. Это как презерватив одеть на голову для безопасного секса», - заявил врач.
PavlovskyNEWS
Это тот доктор, который в начале всей этой истории в начале года был глубочайшим скептиком короны и с дикими насмешками и упреками смотрел на всех паникеров и насторожившихся? Умело он, конечно, хайпится и переобувается в прыжках. Честно говоря надоел он мне, доктор этот.
unicdima написав:Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне. В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают. кто что такое слышал?
А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?
unicdima написав:Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне. В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают. кто что такое слышал?
А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?
зачем вам? ведь тут уже доказали, что никакой короны нет, поэтому лечить нечего
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
unicdima написав:Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне. В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают. кто что такое слышал?
Конечно все. Особенно если учесть что первый пациент с короной и больничка непрофильная идёт на карантин и один пациент в плюс, а остальные в минус по деньгам на 14 дней. Это ж каждый врач отделения просто мечтает отдохнуть ))) А про деньги за посидеть дома вообще прикол. Ну а пока в Киеве чаще раздаются сирены скорой, надеюсь просто совпадение... Им миллион за сирену платят явно
freeze написав:Потеря обоняния и вкуса - достаточно массовый и очень специфический симптом, вполне можно отличить, и уж тем более от гриппа, который характеризуется молниеносным развитием в отличие от вялотекущего многодневного набора высоты у коронавируса.
супер. Осталось теперь как-то подружить это с тем очевидным фактом, что нигде в цивилизованном мире человек не попадает в статистику ковидных без специализированного теста. С чего бы?....
В Китае и Англии по общему симптомокомплексу и томографии с симптомом стекловидного легкого вполне включали в статистику. Наверное, есть и другие страны, в том числе как и Англия достаточно цивилизованные.
с таким подходом, лёгкие формы проходят мимо статистики, что опять же искажает картину
freeze написав:В Китае и Англии по общему симптомокомплексу и томографии с симптомом стекловидного легкого вполне включали в статистику. Наверное, есть и другие страны, в том числе как и Англия достаточно цивилизованные.
с таким подходом, лёгкие формы проходят мимо статистики, что опять же искажает картину
Идеальной статистики в принципе не существует, нигде, ни в медицине, ни в экономике.
Renee написав:Украина еще не ощутила опасности этого вируса. Вам не показывают палаты интенсивки с лежащими неделями под аппаратам вентиляции, вы не видели караваны скорых везущих больных в больницы районов страны, где есть свободные места в палатах ИТ, транспортные самолеты санитарные в небе, интервью с врачами , у которых мозоли на лицах от масок... Самая страшная цифра - это количество людей , которым нужен стационар.Вот когда их больше количества коек, тогда ж*** стране. А здесь хвастаются, сколько выздоровело...
Нема жодного вірусу і немає ніякої загрожуючої ситуації, це афера 2020 року.
Для цього просто можна подивитися статистику за 2019 і 2020 рік щодо смертності.