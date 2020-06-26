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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1452145314541455>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
40
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.
В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.
кто что такое слышал?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:57

  freeze написав:Доктор Комаровский считает проблему коронавируса в Украине недооцененной
....

«Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях …Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат – ну не знаю. Это как презерватив одеть на голову для безопасного секса», - заявил врач.

PavlovskyNEWS



Это тот доктор, который в начале всей этой истории в начале года был глубочайшим скептиком короны и с дикими насмешками и упреками смотрел на всех паникеров и насторожившихся?
Умело он, конечно, хайпится и переобувается в прыжках. :mrgreen:
Честно говоря надоел он мне, доктор этот. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 01:06

  unicdima написав:Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.
В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.
кто что такое слышал?


А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно? :?:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 01:43

  Alex2007 написав:
  unicdima написав:Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.
В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.
кто что такое слышал?


А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно? :?:


зачем вам? ведь тут уже доказали, что никакой короны нет, поэтому лечить нечего
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 02:39

  unicdima написав:Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.
В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.
кто что такое слышал?

Конечно все. Особенно если учесть что первый пациент с короной и больничка непрофильная идёт на карантин и один пациент в плюс, а остальные в минус по деньгам на 14 дней. Это ж каждый врач отделения просто мечтает отдохнуть )))
А про деньги за посидеть дома вообще прикол.
Ну а пока в Киеве чаще раздаются сирены скорой, надеюсь просто совпадение... Им миллион за сирену платят явно ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 05:14

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:Потеря обоняния и вкуса - достаточно массовый и очень специфический симптом, вполне можно отличить, и уж тем более от гриппа, который характеризуется молниеносным развитием в отличие от вялотекущего многодневного набора высоты у коронавируса.

супер.
Осталось теперь как-то подружить это с тем очевидным фактом, что нигде в цивилизованном мире человек не попадает в статистику ковидных без специализированного теста. С чего бы?....



В Китае и Англии по общему симптомокомплексу и томографии с симптомом стекловидного легкого вполне включали в статистику.
Наверное, есть и другие страны, в том числе как и Англия достаточно цивилизованные.
с таким подходом, лёгкие формы проходят мимо статистики, что опять же искажает картину
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  freeze написав:В Китае и Англии по общему симптомокомплексу и томографии с симптомом стекловидного легкого вполне включали в статистику.
Наверное, есть и другие страны, в том числе как и Англия достаточно цивилизованные.
с таким подходом, лёгкие формы проходят мимо статистики, что опять же искажает картину


Идеальной статистики в принципе не существует, нигде, ни в медицине, ни в экономике.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:23

  Trast написав:
  Renee написав:Украина еще не ощутила опасности этого вируса. Вам не показывают палаты интенсивки с лежащими неделями под аппаратам вентиляции, вы не видели караваны скорых везущих больных в больницы районов страны, где есть свободные места в палатах ИТ, транспортные самолеты санитарные в небе, интервью с врачами , у которых мозоли на лицах от масок...
Самая страшная цифра - это количество людей , которым нужен стационар.Вот когда их больше количества коек, тогда ж*** стране. А здесь хвастаются, сколько выздоровело...

Нема жодного вірусу і немає ніякої загрожуючої ситуації, це афера 2020 року.

Для цього просто можна подивитися статистику за 2019 і 2020 рік щодо смертності.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:30

  juristkostya написав:с таким подходом, лёгкие формы проходят мимо статистики, что опять же искажает картину


Більшість нових інфікованих на коронавірус українців переносять хворобу легко. Про це в ефірі програми Свобода Live заявила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Кошалко.

«80% – це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих із усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії», – повідомила Кошалко.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-cov ... 92745.html

а ведь это только выявленные
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 09:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 42 065
Нових - 948

Одужало - 18 701 (+402)
Загинуло - 1 110 (+24)
Підозри - 86 359 (+1 185)

Вінницька область — 1 811 (+23)
Волинська область — 2 161 (+65)
Дніпропетровська область — 1 087 (+6)
Донецька область — 415 (+3)
Житомирська область — 1 371 (+5)
Закарпатська область — 2 640 (+93)
Запорізька область — 565 (+4)
Івано-Франківська область — 2 253 (+36)
Кіровоградська область — 642 (+2)
м. Київ — 4 866 (+140)
Київська область — 2 469 (+50)
Львівська область — 5 004 (+168)
Луганська область — 76 (0)
Миколаївська область — 392 (+8)
Одеська область — 1 567 (+38)
Полтавська область — 309 (+5)
Рівненська область — 3 475 (+111)
Сумська область — 287 (+3)
Тернопільська область — 1 876 (+19)
Харківська область — 2 046 (+53)
Херсонська область — 191 (+1)
Хмельницька область — 777 (+53)
Чернівецька область — 4 631 (+49)
Черкаська область — 635 (+8)
Чернігівська область — 519 (+5)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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