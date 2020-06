Додано: Суб 27 чер, 2020 01:43

Alex2007 написав: unicdima написав: Уже несколько раз мне рассказывали, что врачи барыжат на короне.

В Киеве при лечении определенного заболевания просили больного согласится с наличием у него короны. В Закарпатье за диагноз корона и сидение дома на карантине вообще вроде 2тыс. грн дают.

кто что такое слышал?



А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?



зачем вам? ведь тут уже доказали, что никакой короны нет, поэтому лечить нечего

