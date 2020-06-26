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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 чер, 2020 09:54
Коронавирус побил очередной свой абсолютный мировой рекорд + 194 000 только официально подтвержденных за сутки.
Во многом благодаря США, где набираются рекордные обороты, что там таки протесты сделали своё черное дело
В одной Флориде + 9000 за сутки, таких темпов не было ни в Италии, ни в Испании, ни в Китае.
И да, сегодня встречаем 10 000 000 зараженного и провожаем 500 000 усопшего.
Не забудьте помянуть.
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Суб 27 чер, 2020 10:13
freeze написав:
Коронавирус побил очередной свой абсолютный мировой рекорд + 194 000 только официально подтвержденных за сутки.
Во многом благодаря США, где набираются рекордные обороты, что там таки протесты сделали своё черное дело
В одной Флориде + 9000 за сутки, таких темпов не было ни в Италии, ни в Испании, ни в Китае.
И да, сегодня встречаем 10 000 000 зараженного и провожаем 500 000 усопшего.
Не забудьте помянуть.
Trast !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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moldashavanin
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Додано: Суб 27 чер, 2020 10:20
moldashavanin написав: freeze написав:
Коронавирус побил очередной свой абсолютный мировой рекорд + 194 000 только официально подтвержденных за сутки.
Во многом благодаря США, где набираются рекордные обороты, что там таки протесты сделали своё черное дело
В одной Флориде + 9000 за сутки, таких темпов не было ни в Италии, ни в Испании, ни в Китае.
И да, сегодня встречаем 10 000 000 зараженного и провожаем 500 000 усопшего.
Не забудьте помянуть.
Trast !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кроме односложных вбросов у вас по делу когда-то что-то интересное будет сказать ?
Что-то расскажите, поделитесь знаниями, опытом.
Вы так и не ответили даже на примитивный вопрос, который вам уже пять раз задали - гора трупов это по-вашему сколько ? В штуках трупов ?
Yama ответил, что беспокоиться надо, если где-то от 500 000 до 5 000 000 человек в Украине в месяц будут умирать, позиция понятна. А у вас что с горой ?
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Суб 27 чер, 2020 10:51
19yuriy91 написав:
Більшість нових інфікованих на коронавірус українців переносять хворобу легко. Про це в ефірі програми Свобода Live заявила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Кошалко.
«80% – це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих із усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії», – повідомила Кошалко.
Украина. На сейчас. Выздоровело 18701, умерло 1110. Получается из числа переболевших умерло 1110/(1110+18701)*100% = 5,603%. Получается, что или умирают все в интенсивной и ещё часть средней тяжести, или она знатно звездит. Ведь по-любому нуждающихся в интенсивном лечении должно быть не меньше, чем умерших.
Про занятые койкоместа в больницах, к сожалению, статистику не найти, сколько человек из числа переболевших были на стационаре в больницах. Но эти цифры (80,20,5) удивительно совпадают с тем, что Китай в январе публиковал, что лишь подтверждает мою уверенность, что она не реальными цифрами оперирует, а "довідник-стеля". Ну не может у нас с январским Китаем все три числа совпасть!
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Додано: Суб 27 чер, 2020 11:06
freeze написав:
гора трупов это по-вашему сколько ?
Гора трупов - это когда люди сами будут хотеть сидеть дома и боятся выйти на улицу или в магазин, т. к. у каждого будет родственник или знакомый, который если не умер от ковид, так хотя бы тяжело переболел.
У нас же уже 3й месяц из телевизора "волк! Волк!", а волка всё нет. А если вдруг появится, люди уже не поверят
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safonovstanislav
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Додано: Суб 27 чер, 2020 11:07
ЯЧитатель написав: 19yuriy91 написав:
Більшість нових інфікованих на коронавірус українців переносять хворобу легко. Про це в ефірі програми Свобода Live заявила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Кошалко.
«80% – це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих із усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії», – повідомила Кошалко.
Украина. На сейчас. Выздоровело 18701, умерло 1110. Получается из числа переболевших умерло 1110/(1110+18701)*100% = 5,603%. Получается, что или умирают все в интенсивной и ещё часть средней тяжести, или она знатно звездит. Ведь по-любому нуждающихся в интенсивном лечении должно быть не меньше, чем умерших.
Про занятые койкоместа в больницах, к сожалению, статистику не найти, сколько человек из числа переболевших были на стационаре в больницах. Но эти цифры (80,20,5) удивительно совпадают с тем, что Китай в январе публиковал, что лишь подтверждает мою уверенность, что она не реальными цифрами оперирует, а "довідник-стеля". Ну не может у нас с январским Китаем все три числа совпасть!
100%. но вчера госпитализированных было около 200+ человек. Госпитализируют с воспалением легких, то есть средних и тяжелых.
Думаю в целом в целом у нас больше должно быть соотношение госпитализированных к выявленным. потому что мало тестируют, только по показателям и конечно жалобам.
что еще заметно - доля медиков сильно упала в выявленных - значит коммунальный путь заражения сильно растет
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Додано: Суб 27 чер, 2020 11:11
safonovstanislav написав: freeze написав:
гора трупов это по-вашему сколько ?
Гора трупов - это когда люди сами будут хотеть сидеть дома и боятся выйти на улицу или в магазин, т. к. у каждого будет родственник или знакомый, который если не умер от ковид, так хотя бы тяжело переболел.
У нас же уже 3й месяц из телевизора "волк! Волк!", а волка всё нет. А если вдруг появится, люди уже не поверят
предполагая 50 человек родственников или достаточно близких знакомых, это где-то 38 млн /50 /20 = около 38 тысяч смертей и где-то столько же фиброзов легких в средне срочной перспективе
спасибо за мнение
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Додано: Суб 27 чер, 2020 11:14
safonovstanislav написав: freeze написав:
гора трупов это по-вашему сколько ?
Гора трупов - это когда люди сами будут хотеть сидеть дома и боятся выйти на улицу или в магазин, т. к. у каждого будет родственник или знакомый, который если не умер от ковид, так хотя бы тяжело переболел.
Забавная логика
То есть для того, чтобы начать опасаться сломать ногу при падении с неустойчивой лестницы, надо сначала эту самую ногу сломать
Чтобы начать опасаться болезни, надо дождаться горы трупов, иначе это развод.
И да, опять характерный уход от точного вопроса - гора трупов это сколько в штуках ? Вот после какой цифры нам-вам следует задуматься ?
Не читаю Будивельника и Trast.
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